Все дети спасены из затопленной пещеры в Таиланде

Вместе с ним – футбольный тренер, который в конце июня повел школьников на экскурсию. Всеми спасенными занимаются врачи, — сообщил сегодня представитель Минздрава Таиланда Чокданронгсук.

«Все счастливы, что некоторые дети уже вышли из пещеры, но с ними по-прежнему работают психологи, чтобы проверить их состояние. Дети из первой группы спасенных в возрасте от 14 до 16 лет были доставлены с низкой температурой, поэтому мы предоставили им грелки. Есть два мальчика, у которых была легочная инфекция, а у одного мальчика была царапина на правой лодыжке. Ни у кого нет лихорадки, они могут стоять и что-то делать самостоятельно. У детей из второй группы спасенных в возрасте от 12 до 14 лет очень низкий уровень сердечных сокращений и низкая температура тела. Мы предоставили им медицинскую помощь, и теперь они в норме. Утром они хорошо общались, у них нет лихорадки, и мы перевели их на специальную лечебную диету», — рассказал Чокданронгсук.

Также из пещеры в последний час вышли врачи, водолазы и другие специалисты, которые все эти дни участвовали в международной спасательной операции. В поиске детей участвовали и российские дайверы, живущие в Таиланде.