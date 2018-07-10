Все дети спасены из затопленной пещеры в Таиланде
Вместе с ним – футбольный тренер, который в конце июня повел школьников на экскурсию. Всеми спасенными занимаются врачи, — сообщил сегодня представитель Минздрава Таиланда Чокданронгсук.
«Все счастливы, что некоторые дети уже вышли из пещеры, но с ними по-прежнему работают психологи, чтобы проверить их состояние. Дети из первой группы спасенных в возрасте от 14 до 16 лет были доставлены с низкой температурой, поэтому мы предоставили им грелки. Есть два мальчика, у которых была легочная инфекция, а у одного мальчика была царапина на правой лодыжке. Ни у кого нет лихорадки, они могут стоять и что-то делать самостоятельно. У детей из второй группы спасенных в возрасте от 12 до 14 лет очень низкий уровень сердечных сокращений и низкая температура тела. Мы предоставили им медицинскую помощь, и теперь они в норме. Утром они хорошо общались, у них нет лихорадки, и мы перевели их на специальную лечебную диету», — рассказал Чокданронгсук.
Также из пещеры в последний час вышли врачи, водолазы и другие специалисты, которые все эти дни участвовали в международной спасательной операции. В поиске детей участвовали и российские дайверы, живущие в Таиланде.
Комментарии4
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gregor 10 июля 2018 | 15:16
Все дети спасены из затопленной пещеры в Таиланде
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Браво .
gordy 10 июля 2018 | 15:27
Теперь пещеру замуруют?
vpu2011 10 июля 2018 | 15:22
хорошие новости
tks 10 июля 2018 | 15:29
МОЛОДЦЫ!!!