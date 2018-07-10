Лозунг «Слава Украине» вновь прозвучал из уст хорватского футболиста Домагоя Виды

В интернете появился очередной видеоролик с участием защитника национальной сборной. Ранее Вида уже получил предупреждение от ФИФА.

В видеоматериале, который появился в фейсбуке украинского блогера Данило Яковлева, Вида говорит на сербском языке и снова кричит Слава Украине. Вот только на сознательную провокацию это не похоже. В начале ролика футболист обращается к «кафане» (сербскому ресторану). Завершает видео фразой «Йован, брат, поцелуй всех. По словам журналиста хорватской Sport Arena Ивана Жежеля, Йован – это владелец киевского ресторана «Белград». Они познакомились, когда Вида играл за киевское «Динамо».

Издание Спортс.ру также отмечает, что Вида сидит на фоне той же стены, что и в первом видео с Вукоевичем. И в той же футболке. Что наводит на мысль, что обращение записано в тот же день, что и предыдущее. И едва ли станет поводом для нового разбирательства ФИФА.

Что касается исключенного из состава хорватской делегации менеджера Вукоевича, то ему предложена работа в Федерации футбола Украины. Кроме того, в Киеве ему готовы компенсировать штраф, назначенный ФИФА.