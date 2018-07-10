Лозунг «Слава Украине» вновь прозвучал из уст хорватского футболиста Домагоя Виды
В интернете появился очередной видеоролик с участием защитника национальной сборной. Ранее Вида уже получил предупреждение от ФИФА.
В видеоматериале, который появился в фейсбуке украинского блогера Данило Яковлева, Вида говорит на сербском языке и снова кричит Слава Украине. Вот только на сознательную провокацию это не похоже. В начале ролика футболист обращается к «кафане» (сербскому ресторану). Завершает видео фразой «Йован, брат, поцелуй всех. По словам журналиста хорватской Sport Arena Ивана Жежеля, Йован – это владелец киевского ресторана «Белград». Они познакомились, когда Вида играл за киевское «Динамо».
Издание Спортс.ру также отмечает, что Вида сидит на фоне той же стены, что и в первом видео с Вукоевичем. И в той же футболке. Что наводит на мысль, что обращение записано в тот же день, что и предыдущее. И едва ли станет поводом для нового разбирательства ФИФА.
Что касается исключенного из состава хорватской делегации менеджера Вукоевича, то ему предложена работа в Федерации футбола Украины. Кроме того, в Киеве ему готовы компенсировать штраф, назначенный ФИФА.
Комментарии32
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vvs7651 10 июля 2018 | 14:39
А Эхо продолжает распространять эту псевдоновость...
Наверное, для переключения внимания "патриотов" с победобесия на иные происки врагов...
orlov_a_v 10 июля 2018 | 14:56
vvs7651: завтра этот игрочишка услышит много интересного о себе во время матча.)))
sergirusso 10 июля 2018 | 14:39
Я вот не понял, а что такого криминального в этом словосочетании? Лозунг «Слава Украине» ничем не хуже, чем слава в честь любой другой стране...
pro_hanov 10 июля 2018 | 14:48
sergirusso: " что такого криминального в этом словосочетании?"
Ну это как крикнуть "Да здравствует свободная Чехия!" в 1939 году в Праге.
honduras_na_colime 10 июля 2018 | 14:53
pro_hanov: // Ну это как крикнуть "Да здравствует свободная Чехия!" в 1939 году в Праге. //
Чем Роисся-вперде лучше или хуже Слава Украине?
Можешь хотя бы что-то из себя выдавить по существу?
А суть вопроса я могу тебе сообщить: ФИФА на корню скуплены кремлядями, остальное всего лишь следствия.
tag188: // Надо флешмоб в поддержку Виды запустить. //
Уже сделано: страница ФИФА в ФБ все в лозунгах Слава Украине, а рейтинг странички опущен ниже плинтуса.
zibex 10 июля 2018 | 14:55
pro_hanov: Ну это как крикнуть "Да здравствует свободная Чехия!" в 1968 в Праге.
czerni 10 июля 2018 | 15:03
zibex: я за такое высказывание (на митинге в Москве) стал тогда т. н. невыездным.
Теперь трудно объяснить, что это такое. Так я и не буду.
czerni 10 июля 2018 | 15:00
pro_hanov: а подумавши?
kamen_12 10 июля 2018 | 14:48
sergirusso: У ФИФА и надо спросить. Все за, кричите в любое время суток, сколько угодно.
andreyoo 10 июля 2018 | 14:57
sergirusso: Лозунг «Слава Украине» ничем не хуже, чем слава в честь любой другой стране...
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А вот Фифе показалось, что хуже. Даже не знаю. То ли претензия к слову "Слава", то ли к слову "Украина"
orlov_a_v 10 июля 2018 | 14:58
sergirusso: молодец.шлангом прикинулся.)))
prade 10 июля 2018 | 15:45
sergirusso: Путин начинает нервничать при слове "Украина". Тем более, слова "Слава Украине" задевает его за живое.
tag188 10 июля 2018 | 14:42
Ранее Вида уже получил предупреждение от ФИФА.
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И что в этом так возмутило ФИФА??
Надо флешмоб в поддержку Виды запустить.
zkotor 10 июля 2018 | 14:42
А кто воспринимает слова "Слава Украине" как провокационные, что за категория подонков так люто ненавидит славянский народ Украины, кто эти неофашисты так болезненно реагирующие? Видимо те у кого милитаристское рыло в пуху и руки по локоть в крови украинцев
nadin57 10 июля 2018 | 15:11
zkotor: что за категория подонков...видимо те у кого руки по локоть в крови украинцев//
Кто эти подонки? Ну например английские СМИ назвали этот лозунг националистическим... Украина естесственно обиделась и на уровне посольтва сейчас ведет разборки с англичанами))
mikr 10 июля 2018 | 15:11
zkotor: Дело не в славянском народе Украины. Просто этот известный лозунг символизирует одну из позорных страниц истории Украины потому что был использован в качестве приветствия украинскими нацистами (к сожалению были и такие) времен Второй Мировой войны. Поэтому он стал чем-то вроде фашистского приветствия "Зиг Хайль", и таким образом считается провокацией против большой части человечества.
andy66 10 июля 2018 | 14:43
название страны Украина в РФ уже считается антироссийскими мемом... и российское население это уже признало.
Разве российское ТВ не этого добивалось?
andreyoo 10 июля 2018 | 14:59
andy66: название страны Украина в РФ уже считается антироссийскими мемом...
Разве российское ТВ не этого добивалось?
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Полагаете в ФИФА тоже смотрят российское телевидение?
anji70 10 июля 2018 | 15:56
andreyoo: Нет, там смотрят путинские евро.
sskull 10 июля 2018 | 14:50
Вот заипали уже этим Видой...
zibex 10 июля 2018 | 14:53
Мандиаль подходит к концу, а запомнится он только двумя событиями:
1 - русские бабы, раздвигающие ноги перед первым встречным иностранцем.
2 - реакция русских на "Слава Украине!"
Слава Україні! Героям слава!
Glory to Ukraine! Slava Ukraini!
Viva Ukraine! Viva Croatia!
Hvala Vida! Hvala Ognen!
#GloryToUkraine
#FreeSentsov
#FuckFIFA
#FIFAcorruptcreatures
andreyoo 10 июля 2018 | 14:55
Кроме того, в Киеве ему готовы компенсировать штраф, назначенный ФИФА.
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Дак пусть заодно пообещают и пожизненную компенсацию всех штрафов за нарушение ПДД
gwon 10 июля 2018 | 14:56
Предлагаю переименовать Венедиктову свою станцию в Эхо Загреба. Или Эхо Киева. Или Эхо жыдо-бандеровщины.
czerni 10 июля 2018 | 15:11
gwon: Ах, оставьте ваши хасидские обиды! Радуйтесь! Радуйтесь, не снимая шляпы!
Хава н'ранэна вэ-нисмэха
vetsurgeon 10 июля 2018 | 14:57
вида троллит руских патриотов. патриоты в бешенстве сучат копытами бьются головами об пол и брызгают слюнями во все стороны
mikr 10 июля 2018 | 15:04
Ну, не дебил ли? В прошлый раз желтую карточку получил, так теперь нарывается на красную.
zemljanka 10 июля 2018 | 15:06
Слава Украине!
Слава России.
Пусть прокляты будут все алчные нелюди-мутанты развязавшие войну. Ради того, чтобы жрать в три горла, строить дворцы, лишая людей хижин и хлеба. Главных виновников знают все. Шайка януковича и шайка путина.
lavrentiy79 10 июля 2018 | 15:33
zemljanka: ===Главных виновников знают все. Шайка януковича и шайка путина===
А как же "шайки" Обамы и Порошенки? Оне не при делах?
sergo_25_26 10 июля 2018 | 15:07
А если бы он крикнул слава РоССии, у него выросли бы рога и копыта. А оно ему надо?
serg4422 10 июля 2018 | 15:26
просто парадоксально - усташи,которые в свое время перемочили 30000 евреев,лепшие друзья либерал евреев.
czerni 10 июля 2018 | 15:36
serg4422: ...перемочили...
Какое выразительное слово вы нашли! Сразу донага!
prade 10 июля 2018 | 15:49
Походу скоро любой, кто не согласен с политикой Путина, начнет выкрикивать "Слава Украине" просто потому, что это раздражает Путина. Слава Украине!