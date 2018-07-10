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14:31, 10 июля 2018

Лозунг «Слава Украине» вновь прозвучал из уст хорватского футболиста Домагоя Виды

В интернете появился очередной видеоролик с участием защитника национальной сборной. Ранее Вида уже получил предупреждение от ФИФА.

В видеоматериале, который появился в фейсбуке украинского блогера Данило Яковлева, Вида говорит на сербском языке и снова кричит Слава Украине. Вот только на сознательную провокацию это не похоже. В начале ролика футболист обращается к «кафане» (сербскому ресторану). Завершает видео фразой «Йован, брат, поцелуй всех. По словам журналиста хорватской Sport Arena Ивана Жежеля, Йован – это владелец киевского ресторана «Белград». Они познакомились, когда Вида играл за киевское «Динамо».
Издание Спортс.ру также отмечает, что Вида сидит на фоне той же стены, что и в первом видео с Вукоевичем. И в той же футболке. Что наводит на мысль, что обращение записано в тот же день, что и предыдущее. И едва ли станет поводом для нового разбирательства ФИФА.

Что касается исключенного из состава хорватской делегации менеджера Вукоевича, то ему предложена работа в Федерации футбола Украины. Кроме того, в Киеве ему готовы компенсировать штраф, назначенный ФИФА.

Комментарии

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vvs7651 10 июля 2018 | 14:39

А Эхо продолжает распространять эту псевдоновость...
Наверное, для переключения внимания "патриотов" с победобесия на иные происки врагов...

orlov_a_v 10 июля 2018 | 14:56

vvs7651: завтра этот игрочишка услышит много интересного о себе во время матча.)))

sergirusso 10 июля 2018 | 14:39

Я вот не понял, а что такого криминального в этом словосочетании? Лозунг «Слава Украине» ничем не хуже, чем слава в честь любой другой стране...

pro_hanov 10 июля 2018 | 14:48

sergirusso: " что такого криминального в этом словосочетании?"

Ну это как крикнуть "Да здравствует свободная Чехия!" в 1939 году в Праге.

honduras_na_colime 10 июля 2018 | 14:53

pro_hanov: // Ну это как крикнуть "Да здравствует свободная Чехия!" в 1939 году в Праге. //
Чем Роисся-вперде лучше или хуже Слава Украине?
Можешь хотя бы что-то из себя выдавить по существу?
А суть вопроса я могу тебе сообщить: ФИФА на корню скуплены кремлядями, остальное всего лишь следствия.

tag188: // Надо флешмоб в поддержку Виды запустить. //
Уже сделано: страница ФИФА в ФБ все в лозунгах Слава Украине, а рейтинг странички опущен ниже плинтуса.

zibex 10 июля 2018 | 14:55

pro_hanov: Ну это как крикнуть "Да здравствует свободная Чехия!" в 1968 в Праге.

czerni 10 июля 2018 | 15:03

zibex: я за такое высказывание (на митинге в Москве) стал тогда т. н. невыездным.
Теперь трудно объяснить, что это такое. Так я и не буду.

czerni 10 июля 2018 | 15:00

pro_hanov: а подумавши?

kamen_12 10 июля 2018 | 14:48

sergirusso: У ФИФА и надо спросить. Все за, кричите в любое время суток, сколько угодно.

andreyoo 10 июля 2018 | 14:57

sergirusso: Лозунг «Слава Украине» ничем не хуже, чем слава в честь любой другой стране...
---
А вот Фифе показалось, что хуже. Даже не знаю. То ли претензия к слову "Слава", то ли к слову "Украина"

orlov_a_v 10 июля 2018 | 14:58

sergirusso: молодец.шлангом прикинулся.)))

prade 10 июля 2018 | 15:45

sergirusso: Путин начинает нервничать при слове "Украина". Тем более, слова "Слава Украине" задевает его за живое.

(комментарий скрыт)

tag188 10 июля 2018 | 14:42

Ранее Вида уже получил предупреждение от ФИФА.
========================
И что в этом так возмутило ФИФА??
Надо флешмоб в поддержку Виды запустить.

zkotor 10 июля 2018 | 14:42

А кто воспринимает слова "Слава Украине" как провокационные, что за категория подонков так люто ненавидит славянский народ Украины, кто эти неофашисты так болезненно реагирующие? Видимо те у кого милитаристское рыло в пуху и руки по локоть в крови украинцев

nadin57 10 июля 2018 | 15:11

zkotor: что за категория подонков...видимо те у кого руки по локоть в крови украинцев//
Кто эти подонки? Ну например английские СМИ назвали этот лозунг националистическим... Украина естесственно обиделась и на уровне посольтва сейчас ведет разборки с англичанами))

mikr 10 июля 2018 | 15:11

zkotor: Дело не в славянском народе Украины. Просто этот известный лозунг символизирует одну из позорных страниц истории Украины потому что был использован в качестве приветствия украинскими нацистами (к сожалению были и такие) времен Второй Мировой войны. Поэтому он стал чем-то вроде фашистского приветствия "Зиг Хайль", и таким образом считается провокацией против большой части человечества.

andy66 10 июля 2018 | 14:43

название страны Украина в РФ уже считается антироссийскими мемом... и российское население это уже признало.

Разве российское ТВ не этого добивалось?

andreyoo 10 июля 2018 | 14:59

andy66: название страны Украина в РФ уже считается антироссийскими мемом...
Разве российское ТВ не этого добивалось?
---
Полагаете в ФИФА тоже смотрят российское телевидение?

anji70 10 июля 2018 | 15:56

andreyoo: Нет, там смотрят путинские евро.

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

sskull 10 июля 2018 | 14:50

Вот заипали уже этим Видой...

zibex 10 июля 2018 | 14:53

Мандиаль подходит к концу, а запомнится он только двумя событиями:
1 - русские бабы, раздвигающие ноги перед первым встречным иностранцем.
2 - реакция русских на "Слава Украине!"

Слава Україні! Героям слава!
Glory to Ukraine! Slava Ukraini!
Viva Ukraine! Viva Croatia!
Hvala Vida! Hvala Ognen!
#GloryToUkraine
#FreeSentsov
#FuckFIFA
#FIFAcorruptcreatures

andreyoo 10 июля 2018 | 14:55

Кроме того, в Киеве ему готовы компенсировать штраф, назначенный ФИФА.
---
Дак пусть заодно пообещают и пожизненную компенсацию всех штрафов за нарушение ПДД

gwon 10 июля 2018 | 14:56

Предлагаю переименовать Венедиктову свою станцию в Эхо Загреба. Или Эхо Киева. Или Эхо жыдо-бандеровщины.

czerni 10 июля 2018 | 15:11

gwon: Ах, оставьте ваши хасидские обиды! Радуйтесь! Радуйтесь, не снимая шляпы!
Хава н'ранэна вэ-нисмэха

vetsurgeon 10 июля 2018 | 14:57

вида троллит руских патриотов. патриоты в бешенстве сучат копытами бьются головами об пол и брызгают слюнями во все стороны

mikr 10 июля 2018 | 15:04

Ну, не дебил ли? В прошлый раз желтую карточку получил, так теперь нарывается на красную.

(комментарий скрыт)

zemljanka 10 июля 2018 | 15:06

Слава Украине!
Слава России.
Пусть прокляты будут все алчные нелюди-мутанты развязавшие войну. Ради того, чтобы жрать в три горла, строить дворцы, лишая людей хижин и хлеба. Главных виновников знают все. Шайка януковича и шайка путина.

lavrentiy79 10 июля 2018 | 15:33

zemljanka: ===Главных виновников знают все. Шайка януковича и шайка путина===
А как же "шайки" Обамы и Порошенки? Оне не при делах?

sergo_25_26 10 июля 2018 | 15:07

А если бы он крикнул слава РоССии, у него выросли бы рога и копыта. А оно ему надо?

serg4422 10 июля 2018 | 15:26

просто парадоксально - усташи,которые в свое время перемочили 30000 евреев,лепшие друзья либерал евреев.

czerni 10 июля 2018 | 15:36

serg4422: ...перемочили...
Какое выразительное слово вы нашли! Сразу донага!

prade 10 июля 2018 | 15:49

Походу скоро любой, кто не согласен с политикой Путина, начнет выкрикивать "Слава Украине" просто потому, что это раздражает Путина. Слава Украине!

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