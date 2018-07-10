Московские власти решили закрыть вторую фан-зону, которая была открыта всего несколько дней назад

Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Москомспорт. Площадка у стадиона «Спартак» вмещала 50 тысяч человек. Почему ее закрывают, хотя впереди полуфиналы и решающий матч чемпионата мира – не уточняется.