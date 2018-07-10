Московские власти решили закрыть вторую фан-зону, которая была открыта всего несколько дней назад
Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Москомспорт. Площадка у стадиона «Спартак» вмещала 50 тысяч человек. Почему ее закрывают, хотя впереди полуфиналы и решающий матч чемпионата мира – не уточняется.
Комментарии7
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vvs7651 10 июля 2018 | 14:35
Победобесия не ожидается?
alexisgross072018 10 июля 2018 | 14:40
vvs7651: Мне прислали фотку с матча Россия-Хорватия - там ни хрена не видно. Там реально куева туча народу и четыре маленьких экрана -, по виду 3х6 метра. На фотках это больше похоже на загон для скота.
zkotor 10 июля 2018 | 14:37
Победобесная пьянка прошла, наступает тяжёлое похмелье и вдруг народ прозреет? Вольница закончилась, начались суровые концлагерные будни - больше двух не собираться
post_v 10 июля 2018 | 15:16
zkotor:
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еще в декабре 2017 говорили, что Россия отменит вообще трансляцию всех матчей, если сборная России вылетит из чемпионата...
motooppic 10 июля 2018 | 14:53
Реальная победа демократии-Памела Андерсон прилетела в Санкт-Петербург на ЧМ-2018. Это как луч солнца на мечущуюся душу оппозиционера. Теперь поднимется не только настроение у оппозиционной шелупорни, но, возможно, и другие места, хотя народ говорит, что там у оппозиционеров все давно атрофировалось. Но все же демократия торжествует с приездом Памелы и все на оппозиционный митинг поддержки!
andreyoo 10 июля 2018 | 15:02
Почему ее закрывают, хотя впереди полуфиналы и решающий матч чемпионата мира – не уточняется.
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Может потому что дальше Россия не играет и такого наплыва болельщиков не ожидается. Да и основная масса иностранных уже разъехались. Не?
radionews 10 июля 2018 | 15:03
Как говорит Бычкова, карета постепенно превращается в тыкву..
Как пробьет двенадцать раз, все исчезнет в тот же час!