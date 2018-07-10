Власти Москвы отказались согласовать митинг против повышения пенсионного возраста
Активисты «Яблока» и представители ряда других организаций хотели устроить акцию 18 июля в центре города. В мэрии сослались на особые меры безопасности в период футбольного чемпионата и предложили площадку в Сокольниках. Организаторы считают этот вариант «неприемлемым», — сказал агентству Интерфакс яблочник Сергей Митрохин.
Комментарии5
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danko1 10 июля 2018 | 14:39
Пора перестать этих холуёв кремлевских называть властью.
Они слуги народа, а не власть. К тому же отвратительные слуги, грабящие и презирающие своего хозяина, народ.
Пора действовать по Конституции и показать, кто в России хозяин, а кто слуги, которых надо давно уже было уволить с конфискацией награбленного.
platonnekafrin 10 июля 2018 | 14:44
Счастливые дачники всё равно "за" Собянина, а неудачников никто считать не будет.
pro_hanov 10 июля 2018 | 14:44
"мавр сделал свое дело мавр может уходить" (с)
Электорат проголосовал за Путина. Путин в нём больше не нуждается. Для сомневающихся - Росгвардия.
zkotor 10 июля 2018 | 14:49
Свободу не даруют, свободу надо брать
mamiluk 10 июля 2018 | 15:02
Ну, конечно,...население же "поддержало" реформу-зачем митинговать?