Более 60 регионов дали положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста

Об этом только что сообщил министр труда Максим Топилин. Между тем, ранее сегодня газета «Ведомости» написала, что лишь 11 субъектов Федерации полностью солидарны с предложенной реформой и еще 17 «осторожно ее поддержали». Издание при этом ссылалось на данные Фонда «Петербургская политика».