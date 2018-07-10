Более 60 регионов дали положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста
Об этом только что сообщил министр труда Максим Топилин. Между тем, ранее сегодня газета «Ведомости» написала, что лишь 11 субъектов Федерации полностью солидарны с предложенной реформой и еще 17 «осторожно ее поддержали». Издание при этом ссылалось на данные Фонда «Петербургская политика».
Комментарии40
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eduard53 10 июля 2018 | 15:20
Да хоть 600!
Всем же ясно, что это - не регионов, а - их главарей,
то бишь - кремлядских наместников ...
kvasoff 10 июля 2018 | 15:27
мафия одобрям
justitia 10 июля 2018 | 15:27
Цинизм зашкаливал...
rosfor 10 июля 2018 | 15:28
В стране, как оказалось, нет ни только народа, но даже населения. Удивительная страна?!
belomoroff 10 июля 2018 | 15:38
Кто бы сомневался, бл*ди, выродки едросовские.
ohrjr 10 июля 2018 | 15:45
С баобаба рухнул?
bala1 10 июля 2018 | 16:01
завтра скажет фюрер, что нужно поделиться женами и дочерьми, так, я думаю, процент одобряющих регионов будет не меньше! Настоящие политические проститутки!
lapuh 10 июля 2018 | 16:03
Вот удивляться будут потом. А чего это они всё нахер разнесли? Вроде всем нравилась скрепоносная порка на конюшне?
Все одобряли...
Дикий народ-с, понимаешь.