Z Архив новостей новости
5 19 6 1720
14:30, 10 июля 2018

Все школьники, а также их футбольный тренер, спасены из затопленной пещеры в Таиланде

Полчаса назад пришли сообщения о том, что водолазы помогли выбраться на поверхность последнему 12-ому подростку и взрослому, который в конце июня повел детей на экскурсию. Спасательная операция проходила несколько недель, в ней участвовали представители многих стран, в том числе, были и российские дайверы.

Комментарии

19

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

alexey65 10 июля 2018 | 14:38

Какие тайцы молодцы!
Замечу, что они приняли международную помощь со стороны спасателей и дайверов других стран.
Именно британские дайверы детей и обнаружили.
А теперь сравним это со спасательной операцией по Курску!
Гордо отказались от иностранной помощи. Никого не спасли.

Да и руководители стран вели себя по разному.
Путин три дня на скутере по Черному морю катался, а тайский премьер от пещеры не отходил.

zibex 10 июля 2018 | 14:58

alexey65: А у нас Путин в Беслане известно как детей спасал: расстрелял их из танков и гранатометов - и делу конец

r88w556xl4 10 июля 2018 | 15:03

alexey65: Какие тайцы молодцы!
===============
Молодцы запретили бы посещение детьми этих опасных пещер в сезон дождей. Коррумпированное под завязку государство из-за своей жадности создало проблему там, где её можно было бы избежать. Можно было бы просто закрыть вход в пещеры, но тогда не было бы притока бабла от посетителей.

alexey65 10 июля 2018 | 15:09

r88w556xl4: За вход в эту пещеру никто ни с кого денег не брал.
Группа укрылась там от дождя.

r88w556xl4 10 июля 2018 | 15:18

alexey65: А без вранья никак?

"12 игроков команды «Вепрь» в возрасте от 11 до 16 лет отправились в поход вместе со своим 25-летним тренером — он время от времени устраивал для них однодневные экскурсии. На этот раз подростки пошли в расположенный на севере Таиланда пещерный комплекс Тхам Луанг Нанг Нон, ответвления которого тянутся почти на пять километров. В сезон дождей пещеры Тхам Луанг Нанг Нон затапливает вода."

alexey65 10 июля 2018 | 15:21

r88w556xl4: Ты за языком следи, баклан!
В одной из версий тренер повел детей в пещеру.
По другой они гуляли к окрестностях пещеры и спрятались туда от начавшегося ливня.
Ты, наверное, с ними гулял, раз знаешь, как оно было на самом деле.

r88w556xl4 10 июля 2018 | 15:24

alexey65: Истеришь? Значит я прав. Правда всегда глаза колет, вызывает истерику и недержание изо рта.

alexey65 10 июля 2018 | 15:30

r88w556xl4: Я абсолютно спокойно называю тебя тем, кем ты являешься - бакланом.
Давай ссылку на то, что за вход в пещеру брали деньги!

r88w556xl4 10 июля 2018 | 15:28

"Как выяснилось позже, юные спортсмены отправились на экскурсию в извилистую пещеру, которая простирается на целых 10 километров, однако ливень затопил вход в подземелье, и школьники оказались в ловушке."

Везде одна и та же информация, Олух повёл детей в поход в пещеры в самый сезон дождей, Олух хорошо пинает мяч ногой, но не умеет думать головой.

patlik 10 июля 2018 | 14:40

Надо было тренера на недельку в пещере одного оставить.

alexey65 10 июля 2018 | 14:44

patlik: Писали, что дети и тренер по парку гуляли, а в пещеру от начавшегося ливня спрятались. А потом глубже их уже потоки воды загнали.

andre_klimov 10 июля 2018 | 15:11

patlik:
"А вас надо в поликлинику сдать - для опытов!" (С) Почтальон Печкин


Во-первых, сами пещеры - не опасны. Подобных наводнений - пара-тройка в столетие. А сезон дождей- каждый год. Более того - пещерыпозволяют гуляющим укрыватся от непогоды.

Во-вторых, Вход во все национальные парки, в отличие от входа в дворцы королевской семьи - БЕС-ПЛАТ-НЫЙ. Туристы платят только за экскурсионное обслуживание.

algen1 10 июля 2018 | 14:41

Спасателям - мое уважение и восхищение! Поздравляю родных и близких детей и их тренера с благополучным освобождением из пещеры.

blindpew_33 10 июля 2018 | 14:48

Мои поздравления спасённым и спасателям!
Не часто приходится встречать вот такие, однозначно радостные новости!

addi 10 июля 2018 | 14:53

Слава Богу ! Всех благ спасателям и спасённым !...

polish_director 10 июля 2018 | 14:54

Слава Богу!

radionews 10 июля 2018 | 14:54

Урррррраааааааа!!!!!!!

penderezky 10 июля 2018 | 15:06

Спасатели молодцы. Работали грамотно. Вечная память погибшему дайверу. Так и должно быть. Да так и бывает.

czerni 10 июля 2018 | 15:14

!!!!!

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Опубликовано новое видео с хорватским футболистом, который выкрикивает «Слава Украине!» Опубликовано новое видео с хорватским футболистом, который выкрикивает «Слава Украине!» В кадре также виден помощник главного тренера хорватской сборной и бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич…

5 232 6 13556 11:28
8читать ;смотреть
Kчм-2018, футбол, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сборной, которая была на 70 месте-в рейтинге, больше нет Мы стали ходить на стадионы, мы стали смотреть футбол, мы наконец-то поняли, что после гладиаторских боев ни один вид спорта так не увлекал весь мир единовременно…

5 86 6 6499 09.07
Kфутбол, спорт, общество, чм-2018, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

С 1 августа пенсионеры смогут ездить в электричках бесплатно В метро пенсионеры могут ездить бесплатно, а в пригородных электричках — нет. Это несправедливо и неправильно. Пенсионеры не раз задавали нам с Андреем Юрьевичем этот вопрос. Сегодня мы смогли его решить….

5 143 6 18172 03.07
Kтранспорт, общество, мнения, власть, политика
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Борис Джонсон подал в отставку. «Не вынесла душа поэта позора…» А что вы хотите? Столько врать миру про «руку Кремля», «агрессию против Великобритании на территории Великобритании», «Новичок», ЧМ-2018 и тд. становится уже опасно…

5 229 6 21207 09.07
Kвеликобритания, правительство, политика, скандалы, скрипаль, мнения
Блоги

+ Помощника тренерского штаба сборной Хорватии отчислили из делегации на ЧМ за ролик «Слава Украине!» Помощника тренерского штаба сборной Хорватии отчислили из делегации на ЧМ за ролик «Слава Украине!» Оба футболиста уверяли, что в их словах не было политики. Они утверждали, что это шутка для друзей. Хорватский футбольный союз принес извинения российскому обществу…

5 365 6 39269 08.07
8читать ;смотреть
Kфутбол, видео, события
Блоги

Обещаем выложиться по полной Сборная России обратилась к болельщикам…

5 112 6 12887 07.07
Kчм-2018, футбол, болельщики, спорт, события
Блоги

Ксения Собчак политик

Наша оппозиция не способна отложить в сторону личные амбиции Первый и главный «муниципальный фильтр» — это инструмент власти по недопуску оппозиции к участию в выборах, он делает выборы непрямыми, а как следствие и не всеобщими…

5 175 6 20131 05.07
Kполитика, общество, власть, мнения, выборы
Блоги

Карина Орлова журналист

В отставку ушел самый коррумпированный чиновник США Министр защиты окружающей среды США Скотт Прюитт, ставленник Трампа, за последний год по факту бюджетных трат Прюитта на личные нужды было открыто больше десяти проверок…

5 119 6 13661 06.07
Kполитика, общество, власть, мнения, сша
Голосование
Справедливо ли отчисление помощника тренера сборной Хорватии за видео «Слава Украине»?
5 48 6 5563 09.07
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Иосиф Пригожин: Мне нравится, как меняется Москва Я считаю, что это должно было начаться 20 лет назад. Но лучше поздно, чем никогда…

5 91 6 10535 04.07
Kмосква, мнения
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

Мой Ильич -Марьяна, ты в своем уме? Кто тебе его? Ёёёёё. Ушлепки. Это же саперов надо, что там как. Может ну его нафиг? Брось его. Грохнет такая каменная дура килограммов десять тротила — разнесет с нами пол-поселка….

5 189 6 21949 05.07
Kукраина, ленин, фото, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Откуда взялись палестинские беженцы Откуда взялись палестинские беженцы Почему одновременно с государством Израиль свое 70-летие не отмечает государство палестинских арабов. Ведь должно было быть именно так…

5 78 6 9044 04.07
8читать ;смотреть
Kизраиль, палестина, история, видео, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Создание Израиля и рост антисемитизма Создание Израиля и рост антисемитизма Как создавался Израиль, почему появлению государства сбособствовала волна антисемитизма и с каких пор Гитлер стал ненавидеть евреев…

5 126 6 14781 06.07
8читать ;смотреть
Kистория, антисемитизм, гитлер, израиль, видео, мнения
Блоги

«Мы отдали все» Сборная России покидает ЧМ, а болельщики благодарят команду за игру, победы, надежду…

5 120 6 16672 08.07
Kчм-2018, футбол, фото, спорт, события
Блоги

Сталингулаг телеграм-канал

Две стороны одной монеты Вы правда считаете, что Василий из Саратова прочитав ваше возмущение, не поедет в Леруа покупать линолеум, на который он откладывал три месяца? Этому Василию плевать, кто его назвал «ваткой»...

5 64 6 9074 05.07
Kинтернет, общество, конфликты, события
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Больше агентов хороших и разных Несомненно, в итоге в сортире окажутся не журналисты, а сами авторы поправок, потому что их бредовые идеи неисполнимы, как и вчерашняя новость о регистрации телефонов. Журналисты будут писать под псевдонимами…

5 67 6 19696 03.07
Kполитика, закон, общество, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Американский сенатор после переговоров в Москве сравнил российские власти с мафией Республиканец Джон Нили Кеннеди приезжал в Россию в составе делегации конгрессменов США

5 49 6 32024
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Никакой русофобии. Это просто деловой подход. Проходить всю жизнь в чьих-то вонючих старых валенках только потому, что в них деды воевали и так хочет Мизулина, никто уже не собирается…

5 71 6 124521 04.07
#слушать 50:05 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
5 51 6 11361 04.07
Блоги

Светлана Шмелева тьютор программы дистантного гражданского просвещения Московской школы

Реакция Одессы впечатлила настолько, что накрыл страх Полная тишина, не было радости от победы Хорватии или проигрыша России, просто молчание — в субботний вечер в центре курортного города…

5 414 6 415119 09.07
Kукраина, одесса, футбол, чм-2018, рф, общество, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Боевые бараны Кремля Боевые бараны Кремля В интернет впорхнуло прошение министра культуры РФ Мединского о предоставлением молитвенного отпуска…

5 48 6 123799 05.07
Kмединский, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7106165
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3564361

Сегодня в эфире