Все школьники, а также их футбольный тренер, спасены из затопленной пещеры в Таиланде

Полчаса назад пришли сообщения о том, что водолазы помогли выбраться на поверхность последнему 12-ому подростку и взрослому, который в конце июня повел детей на экскурсию. Спасательная операция проходила несколько недель, в ней участвовали представители многих стран, в том числе, были и российские дайверы.