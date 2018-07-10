Все школьники, а также их футбольный тренер, спасены из затопленной пещеры в Таиланде
Полчаса назад пришли сообщения о том, что водолазы помогли выбраться на поверхность последнему 12-ому подростку и взрослому, который в конце июня повел детей на экскурсию. Спасательная операция проходила несколько недель, в ней участвовали представители многих стран, в том числе, были и российские дайверы.
Комментарии19
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alexey65 10 июля 2018 | 14:38
Какие тайцы молодцы!
Замечу, что они приняли международную помощь со стороны спасателей и дайверов других стран.
Именно британские дайверы детей и обнаружили.
А теперь сравним это со спасательной операцией по Курску!
Гордо отказались от иностранной помощи. Никого не спасли.
Да и руководители стран вели себя по разному.
Путин три дня на скутере по Черному морю катался, а тайский премьер от пещеры не отходил.
zibex 10 июля 2018 | 14:58
alexey65: А у нас Путин в Беслане известно как детей спасал: расстрелял их из танков и гранатометов - и делу конец
r88w556xl4 10 июля 2018 | 15:03
alexey65: Какие тайцы молодцы!
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Молодцы запретили бы посещение детьми этих опасных пещер в сезон дождей. Коррумпированное под завязку государство из-за своей жадности создало проблему там, где её можно было бы избежать. Можно было бы просто закрыть вход в пещеры, но тогда не было бы притока бабла от посетителей.
alexey65 10 июля 2018 | 15:09
r88w556xl4: За вход в эту пещеру никто ни с кого денег не брал.
Группа укрылась там от дождя.
r88w556xl4 10 июля 2018 | 15:18
alexey65: А без вранья никак?
"12 игроков команды «Вепрь» в возрасте от 11 до 16 лет отправились в поход вместе со своим 25-летним тренером — он время от времени устраивал для них однодневные экскурсии. На этот раз подростки пошли в расположенный на севере Таиланда пещерный комплекс Тхам Луанг Нанг Нон, ответвления которого тянутся почти на пять километров. В сезон дождей пещеры Тхам Луанг Нанг Нон затапливает вода."
alexey65 10 июля 2018 | 15:21
r88w556xl4: Ты за языком следи, баклан!
В одной из версий тренер повел детей в пещеру.
По другой они гуляли к окрестностях пещеры и спрятались туда от начавшегося ливня.
Ты, наверное, с ними гулял, раз знаешь, как оно было на самом деле.
r88w556xl4 10 июля 2018 | 15:24
alexey65: Истеришь? Значит я прав. Правда всегда глаза колет, вызывает истерику и недержание изо рта.
alexey65 10 июля 2018 | 15:30
r88w556xl4: Я абсолютно спокойно называю тебя тем, кем ты являешься - бакланом.
Давай ссылку на то, что за вход в пещеру брали деньги!
r88w556xl4 10 июля 2018 | 15:28
"Как выяснилось позже, юные спортсмены отправились на экскурсию в извилистую пещеру, которая простирается на целых 10 километров, однако ливень затопил вход в подземелье, и школьники оказались в ловушке."
Везде одна и та же информация, Олух повёл детей в поход в пещеры в самый сезон дождей, Олух хорошо пинает мяч ногой, но не умеет думать головой.
patlik 10 июля 2018 | 14:40
Надо было тренера на недельку в пещере одного оставить.
alexey65 10 июля 2018 | 14:44
patlik: Писали, что дети и тренер по парку гуляли, а в пещеру от начавшегося ливня спрятались. А потом глубже их уже потоки воды загнали.
andre_klimov 10 июля 2018 | 15:11
patlik:
"А вас надо в поликлинику сдать - для опытов!" (С) Почтальон Печкин
Во-первых, сами пещеры - не опасны. Подобных наводнений - пара-тройка в столетие. А сезон дождей- каждый год. Более того - пещерыпозволяют гуляющим укрыватся от непогоды.
Во-вторых, Вход во все национальные парки, в отличие от входа в дворцы королевской семьи - БЕС-ПЛАТ-НЫЙ. Туристы платят только за экскурсионное обслуживание.
algen1 10 июля 2018 | 14:41
Спасателям - мое уважение и восхищение! Поздравляю родных и близких детей и их тренера с благополучным освобождением из пещеры.
blindpew_33 10 июля 2018 | 14:48
Мои поздравления спасённым и спасателям!
Не часто приходится встречать вот такие, однозначно радостные новости!
addi 10 июля 2018 | 14:53
Слава Богу ! Всех благ спасателям и спасённым !...
polish_director 10 июля 2018 | 14:54
Слава Богу!
radionews 10 июля 2018 | 14:54
Урррррраааааааа!!!!!!!
penderezky 10 июля 2018 | 15:06
Спасатели молодцы. Работали грамотно. Вечная память погибшему дайверу. Так и должно быть. Да так и бывает.
czerni 10 июля 2018 | 15:14
!!!!!