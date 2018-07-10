Сборные Франции и Бельгии сыграют сегодня в полуфинальном матче Чемпионата мира по футболу
Игра пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 9 вечера. Главным арбитром назначен Андрес Кунья из Уругвая.
Во втором полуфинале завтра в Москве на стадионе Лужники сыграют команды Хорватии и Англии. Матч за третье место состоится в Санкт-Петербурге 14 июля. Финал — 15 июля в Лужниках.
Местные власти уже задумываются над тем, что делать со стадионами и другой инфраструктурой, построенной к чемпионату мира по футболу. Об этом пишет газета «Коммерсант».
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