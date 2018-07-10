Центральный суд Кемерова арестовал на два месяца руководителя тушения пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Андрея Бурсина

Центральный районный суд Кемерова арестовал на два месяца руководителя тушения пожара в торговом центре «Зимняя вишня» Андрея Бурсина. Таким образом, судья Инна Михайленко удовлетворила ходатайство следствия.



В ходе заседания прокуратура предлагала более мягкую меру пресечения – домашний арест. Против нее не возражал и сам Бурсин. Однако руководитель следственной группы Рустам Габдулин настаивал на заключении под стражу. По его словам, Бурсин ранее не выполнил обязательство по явке на допрос – пожарный уехал в Анапу, где его нашли и принудительно доставили в Кемерово. На возражение адвоката – Бурсин в Анапе проводил свой отпуск, о чем проинформировал следствие – Габдулин заявил, что отпуск не является уважительной причиной для неявки. Кроме того, следователь заявил, что находясь на свободе, Бурсин может скрыться, оказать давление на свидетелей или скрыть следы преступления. По его словам, коллеги Бурсина уже угрожали потерпевшим: у здания суда собрались два десятка человек, которые требовали, чтобы те не судили героев, побоялись бога. При этом собравшиеся снимали на мобильные телефоны автомобили, на которых приехали потерпевшие, и это также расценивается следствием как давление. В ходе сегодняшнего заседания один из свидетелей заявил, что в связи с произошедшим опасается за свою жизнь. По итогам слушаний суд определил Андрею Бурсину, которому предъявлены обвинения в халатности, два месяца содержания под стражей.

Всего по делу о пожаре обвиняемыми проходят 11 человек.