Американский истеблишмент находится под властью стереотипов и русофобии, — об этом заявил Дмитрий Песков
Американский истеблишмент находится под властью стереотипов и русофобии, — об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал слова сенатора Джона Кеннеди, который сравнил российскую власть с мафией. Песков добавил, что в Москве «не носят розовых очков», а у сенатора Кеннеди во время визита была возможность пообщаться с российским руководством.
В свою очередь, американские СМИ, рассказывая о визите сенаторов в Россию отмечают, что встреча парламентариев двух стран были вовсе не такими непринужденными, какими их пыталась представить прессе российская сторона. С подробностями – Ринат Валиулин.
Комментарии16
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vraki 10 июля 2018 | 14:16
Соловьёва и др. на тв посмотри
fig_vvam 10 июля 2018 | 14:20
vraki: у сенатора Кеннеди во время визита была возможность пообщаться с российским руководством.
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Именно на основе этого общения американский сенатор и сделал свои выводы о природе власти в России и тех кто ею руководит.
danko1 10 июля 2018 | 14:25
fig_vvam: Говорящая голова крестного отца самой крупной в Мире мафии, сказал, что мафии у нас нет.
Лучше бы промолчал, т.к. его здравомыслящие давно воспринимают с точностью до наоборот.
danko1 10 июля 2018 | 14:22
vraki: Какой жалкий лепет оправдания самой мощной мафии в Мире тем, кто открыто признавался в коррупции, заявляя, что ему проведение свадьбы за сотню миллионов один олигарх подарил, того, кому место давно на зоне только за призыв печень оппозиционеров на асфальте размазывать.
igorrrpadlowitchs 10 июля 2018 | 14:25
vraki: а под чем находятся постоянно усы , неся такой бред? Только одно объяснение: под властью беспробудной тупости и лжи!
all_seeing74 10 июля 2018 | 14:19
Пустить пыль в глаза конгресменам не удалось, не повелись они и на бурные аплодисменты с вставанием, жополизание не прокатило, не любят этого нормальные люди.)))))
nitsahon 10 июля 2018 | 14:20
песков дипломатично ушел от прямых комментариев по теме...поскольку по существу то ему ответить нечего(а сенатор - как бы к нему ни относиться - был близок к истине)...
rom8883 10 июля 2018 | 14:20
Истеблишмент не дурак. Он и без стереотипов сам всё видит. одна блокировка Телеграмм чего стоит. Как Путин отвечал австрийскому журналисту-это позор. а уж Донбас и Сирия сами за себя говорят.
platonnekafrin 10 июля 2018 | 14:22
Секретарь дона не носит розовых трусов!
ostapbey 10 июля 2018 | 14:24
Стереотипов??
Со всех сторон?
Помнится и бравый солдат Швейк знал своего унтерофицера и с хорошей, и с плохой стороны..
С хорошей, когда унтер был в стельку пьян. В остальных случаях Швейк испытывал фобии к начальству.
Даже.
prosto_suhov 10 июля 2018 | 14:30
ostapbey: Все нормально, но Ваше постоянное "даже", как говно в проруби (лишнее т.е.) пересильте себя.......
aleksei123m 10 июля 2018 | 14:27
Американский истеблишмент вас такими, какие вы есть, господа!
semen2026 10 июля 2018 | 14:28
вова твой помазок опять пургу несёт!)))
zkotor 10 июля 2018 | 14:30
"Господа судьи! Впервые в истории человечества перед судом предстали преступники завладевшие целым государством и самое государство сделавшие орудием своих чудовищных преступлений. Пришел день, когда народы мира требуют сурового наказания преступников. Я призываю суд вынести всем без исключения подсудимым высшую меру наказания – смертную казнь."
( речь Руденко на Нюрнбергском процессе 20 ноября 1945 г.)
andreykochnev 10 июля 2018 | 14:30
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viktorova 10 июля 2018 | 14:31
/находится под властью стереотипов .../
Так может сказать человек, который сам находится под такой властью. Он даже себе представить не может, что люди могут разумно мыслить и жить не «под властью стереотипов»