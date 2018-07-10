Американский истеблишмент находится под властью стереотипов и русофобии, — об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал слова сенатора Джона Кеннеди, который сравнил российскую власть с мафией. Песков добавил, что в Москве «не носят розовых очков», а у сенатора Кеннеди во время визита была возможность пообщаться с российским руководством.

В свою очередь, американские СМИ, рассказывая о визите сенаторов в Россию отмечают, что встреча парламентариев двух стран были вовсе не такими непринужденными, какими их пыталась представить прессе российская сторона. С подробностями – Ринат Валиулин.