Несколько экологических активистов задержаны в Подмосковье
В их числе организатор митингов против строительства мусоросжигательных заводов. Полиция заинтересовала активистами прямо перед началом очередной акции. Почти всех к этому моменту из отделения отпустили.
Активистов задерживали на выходе из электрички в Наро-Фоминске, а также неподалёку от города. К примеру, так полиция остановила Татьяну Павлову. Она организатор акций против строительства заводов по сжиганию мусора. Ранее Павлова заявляла, что возле подмосковного посёлка Селятино в Наро-Фоминском районе вырубают лес, 50 гектаров которого отдадут под промышленность, приводит слова активистки портал Медиазона. Павлова направлялась в Наро-Фоминск на очередную протестную акцию. В Селятино её остановили полицейские. Активистке сказали, что она похожа на женщину, которая до этого кого-то ограбила. Павловой предложили проехать в отделение для выяснения личности. Ещё двух активистов полицейские задержали в Наро-Фоминске. О том, как всё происходило, Эху рассказал один из задержанных Денис Стяжкин.
Стяжкин до этого написал в твиттере, что в электричках, которые идут в сторону Наро-Фоминска полицейские проверяют документы и проводят задержания. Его соратники говорят ни много ни мало о спецоперации против экологических активистов. Около получаса назад в фейсбуке Павлова написала, что её и Стяжкина освободили. И теперь она ждёт своего адвоката, чтобы написать цитата «заявление о преступлении». Павлову до этого не раз задерживали за участие в митингах. А Стяжкин сообщил, что его отпустили после того как пробили по базе. В отделении остаётся ещё одна задержанная активистка.
Подмосковные власти намерены построить в области несколько завод по сжиганию мусора. Один из них в Наро-Фоминске, его планируют начать использовать к 2021му году. Это вызывает недовольство местных жителей и экологов. Они проводят акции протеста.
Комментарии3
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justitia 10 июля 2018 | 14:20
О каких заводах идет речь? Если о таких, как в Германии - то я не понимаю экологов https://www.idelreal.org/a/28300821.html
pusin_patriot 10 июля 2018 | 14:26
justitia: Если вы не понимаете экологов, попробуйте спросить у экологов. Не у Соловьева, Путина, Медведева, спросите у тех, кого вы не понимаете.
pusin_patriot 10 июля 2018 | 14:23
Мусоросжигательных, обратите внимание, мусоросжигательных.
Речи не идёт о переработке, речь идёт тупо спалить и вывезти токсичные отходы 3 и 4 класса опасности в Сибирь :)
1) "В сутки на завод будут приезжать 128 мусоровозов, а 48 машин — вывозить золу и шлак."
2) "На заводе в Воскресенском районе ежегодно будет образовываться 264,5 тыс. т отходов"
3) "Шлак представляет собой отходы четвертого класса опасности, летучая зола — третьего (то есть более опасного класса), требует «специальных условий транспортировки и захоронения». Прогнозируемые выбросы загрязняющих веществ [зола 3 класса опасности в воздух, сверхтокисчные выбросы - дышать] составят более 2,6 тыс. т в год, что не должно превысить санитарные нормы, сказано в заключении."
не должно :)