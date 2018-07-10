Несколько экологических активистов задержаны в Подмосковье

В их числе организатор митингов против строительства мусоросжигательных заводов. Полиция заинтересовала активистами прямо перед началом очередной акции. Почти всех к этому моменту из отделения отпустили.

Активистов задерживали на выходе из электрички в Наро-Фоминске, а также неподалёку от города. К примеру, так полиция остановила Татьяну Павлову. Она организатор акций против строительства заводов по сжиганию мусора. Ранее Павлова заявляла, что возле подмосковного посёлка Селятино в Наро-Фоминском районе вырубают лес, 50 гектаров которого отдадут под промышленность, приводит слова активистки портал Медиазона. Павлова направлялась в Наро-Фоминск на очередную протестную акцию. В Селятино её остановили полицейские. Активистке сказали, что она похожа на женщину, которая до этого кого-то ограбила. Павловой предложили проехать в отделение для выяснения личности. Ещё двух активистов полицейские задержали в Наро-Фоминске. О том, как всё происходило, Эху рассказал один из задержанных Денис Стяжкин.

Стяжкин до этого написал в твиттере, что в электричках, которые идут в сторону Наро-Фоминска полицейские проверяют документы и проводят задержания. Его соратники говорят ни много ни мало о спецоперации против экологических активистов. Около получаса назад в фейсбуке Павлова написала, что её и Стяжкина освободили. И теперь она ждёт своего адвоката, чтобы написать цитата «заявление о преступлении». Павлову до этого не раз задерживали за участие в митингах. А Стяжкин сообщил, что его отпустили после того как пробили по базе. В отделении остаётся ещё одна задержанная активистка.

Подмосковные власти намерены построить в области несколько завод по сжиганию мусора. Один из них в Наро-Фоминске, его планируют начать использовать к 2021му году. Это вызывает недовольство местных жителей и экологов. Они проводят акции протеста.