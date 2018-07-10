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Эксклюзив Эха 14:01, 10 июля 2018

Двум выпускникам петербургской гимназии не выдали стипендию из-за участия в оппозиционной политической деятельности

Двум выпускникам второй петербургской гимназии не выдали стипендию из-за их участии в оппозиционной политической деятельности.
Об этом «Эху Петербурга» рассказал один из молодых людей — Тимофей Макаренко.
Макаренко добавил, что его второй выпускник занимался расклейкой объявлений о забастовке избирателей, которую объявил политик Алексей Навальный в преддверии президентских выборов.

Нередко на сторонников политика Алексея Навального пытаются давить различными способами, в том числе, в учебных заведениях. Об этом «Эху» сказал соратника Навального Леонид Волков.
Волков отметил, что ученики Второй Петербургской гимназии, которых лишили стипендии из-за посещения несанкционированных уличных акций, могут обратиться в городской штаб Навального за юридической помощью.
«Наш подход — призывать эти вещи огласке, максимально озвучивать и оспаривать. То если эти ребята считают, что с ними поступили несправедливо, а я думаю, что они так считают, то пусть они обращаются в наш питерский штаб, и мы окажем им всю юридическую поддержку», — сказал он.

Образовательные учреждения для подростков могут давать оценки и принимать соответствующие решения, исходя из поведения учащихся. Такое мнение «Эху» высказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Олег Смолин. При этом он добавил, что определить правильность поведения, когда речь идёт о политическом участии, довольно сложно.
«Согласно действующему закону об образовании, образование есть процесс воспитания и обучения, причем воспитание стоит даже на первом месте, это во-первых. Во-вторых, я думаю, что учитывать так или иначе воспитание при определении стипендии, премий и всего остального вполне законно», — сказал он.
Вместе с тем Смолин отметил, что люди с разными политическими взглядами могут разойтись в оценках политической активности выпускников, и однозначного взгляда на ситуацию, по его словам, здесь быть не может.
«Для кого-то участие в несанкционированном митинге, например, против повышения пенсионного возраста – это достоинство, для кого-то, видимо, недостаток», — сказал депутат.
Смолин добавил, что сам он не рекомендует молодым людям принимать участие в несанкционированных митингах, поскольку это может быть связано с определенными рисками.
«Я лично, если бы я был директором, я бы ребятам в несанкционированных митингах принимать участие не советовал по одной простой причине – жалко ребят. На несанкционированных митингах довольно часто и довольно серьезно применяют насилие, в том числе в отношении несовершеннолетних», — сказал он.

Алексей Навальный на своем канале в youtube подчеркивал ранее, что выход на политические мероприятия подростков — это положительная тенденция.
Навальный добавил, что и сам интересовался политикой, когда ему было пятнадцать лет.

Комментарии

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shpuntik63 10 июля 2018 | 14:15

Пусть их Леха содержит. Они же за него пострадали.

gordy 10 июля 2018 | 14:18

"Двум выпускникам второй петербургской гимназии не выдали стипендию из-за их участии в оппозиционной политической деятельности."


Вот низость?

romashka__ 10 июля 2018 | 14:26

Смолин сказал глупость. Будущее страны - дело молодых и небезразличных .

danko1 10 июля 2018 | 14:29

romashka__: Это только в цивилизованных странах считается обязанностью патриотов обличать преступления власти, что даже в Конституции прописано.
У нас путриоты-холуи обязаны поддерживать и оправдывать любые преступления власти, за что им власть и платит.

shplint_05 10 июля 2018 | 14:30

Во-первых, это всё может быть просто враньём. Как и многое другое, что исходит из компании Сисяна. А если правда, то так им и надо. Пусть им Сисян платит.

(комментарий скрыт)

post_v 10 июля 2018 | 14:16

пусть радуются, что не отчислили

хотя, например, Ульянову (Ленину), учитывая его дворянство, милостиво разрешили написать собственное заявление о невозможности обучаться в университете.

и еще вот что интересно - а во время чемпионата можно вспоминать эти слова Ульянова-Ленина ?

"Идите к молодежи. Основывайте тотчас боевые дружины везде и повсюду и у студентов, и у рабочих особенно,.. Пусть тотчас же организуются отряды от 3-х до 10, до 30 и т. д. человек. Пусть тотчас же вооружаются они сами, кто как может, кто револьвером, кто ножом, кто тряпкой с керосином для поджога и т. д. Пусть тотчас же эти отряды выбирают себе руководителей и связываются, по возможности, с Боевым комитетом при Петербургском комитете.
… давать отрядам каждому краткие и простейшие рецепты бомб, элементарнейший рассказ о всем типе работ, а затем предоставлять всю деятельность им самим. Отряды должны тотчас же начать военное обучение на немедленных операциях, тотчас же. Одни сейчас же предпримут убийство шпика, взрыв полицейского участка, другие — нападение на банк для конфискации средств для восстания, третьи — маневр или снятие планов и т. д. Но обязательно сейчас же начинать учиться на деле: не бойтесь этих пробных нападений. Они могут, конечно, выродиться в крайность, но это беда завтрашнего дня, а сегодня беда в нашей косности, в нашем доктринерстве, ученой неподвижности, старческой боязни инициативы. Пусть каждый отряд сам учится хотя бы на избиении городовых: десятки жертв окупятся с лихвой тем, что дадут сотни опытных борцов, которые завтра поведут за собой сотни тысяч..."

(Впервые напечатано в 1926 г. Печатается по рукописи в Ленинском сборнике V, 11 том ПСС, 5 издание)

vezdehod 10 июля 2018 | 14:19

Отдали тем. кого Насильно пригнали на встречу с царём батюшкой - вот такие студенты достойны повышенной "пенсии"

fresh_breeze 10 июля 2018 | 14:17

Небось дурь курили в туалете учебного заведения, за это и стипендии лишились. Теперь придумывают другую причину, опповскую.

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"Алексей Навальный на своем канале в youtube подчеркивал ранее, что выход на политические мероприятия подростков — это положительная тенденция.
Навальный добавил, что и сам интересовался политикой, когда ему было пятнадцать лет."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Есть такое выражение: "Кто понял жизнь — работать бросил". А в случае с нашим Алёшей оказывается, что он с младых ногтей решил даже не начинать.

pampey 10 июля 2018 | 14:17

Возмутительно! Даже Ленин сумел сдать экстерном экзамены на юриста в царское время. Ну подождите, господа! Придется вам катиться в Австралию, но уже по русской "крысиной тропе".

post_v 10 июля 2018 | 14:31

pampey:
===========
Керенский и Горбачев - юристы,
Андропов и юриспруденция - в объеме заочной Высшей Партийной Школы

"иметь диплом о высшем юридическом образовании" и быть юристом - две большие разницы.
Видимо, это в особенности относится к выпускникам юридического факультета Ленинградского университета имени А.А.Жданова

Ульянова-Ленина вообще не учитывать .- он на юрфаке в Петербурге не учился, и чужой диплом приобрел "по случаю".
"Ленин сдал экзамены экстерном" - сказка для быдла

dmitry35 10 июля 2018 | 14:18

Не верю это пропагандонскому сообщению после "эховской" обработки информации.

kvam 10 июля 2018 | 14:18

Не х#я себе, получать от власти деньги и ещё бороться с ней!
Выгнать и посадить на пару лет в колонию малолеток.

viktorova 10 июля 2018 | 14:25

kvam: они ведут борьбу не с властью вообще, а с конкретным режимом.
А второе, откуда у власти деньги?

rom8883 10 июля 2018 | 14:27

kvam: Эти деньги заработали их родители. И ещё осталось на войну в Сирии.

i_one_off 10 июля 2018 | 14:22

Вот это и называется произвол и беззаконие. В чистом виде и в одном флаконе.

viktor_lapin 10 июля 2018 | 14:28

Двоечники они. Им стипендия не положена.

irinakingsize1 10 июля 2018 | 14:31

Страна вступает в заключительную стадию режима. Теперь хлебнут все.

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