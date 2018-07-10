Двум выпускникам петербургской гимназии не выдали стипендию из-за участия в оппозиционной политической деятельности

Двум выпускникам второй петербургской гимназии не выдали стипендию из-за их участии в оппозиционной политической деятельности.

Об этом «Эху Петербурга» рассказал один из молодых людей — Тимофей Макаренко.

Макаренко добавил, что его второй выпускник занимался расклейкой объявлений о забастовке избирателей, которую объявил политик Алексей Навальный в преддверии президентских выборов.

Нередко на сторонников политика Алексея Навального пытаются давить различными способами, в том числе, в учебных заведениях. Об этом «Эху» сказал соратника Навального Леонид Волков.

Волков отметил, что ученики Второй Петербургской гимназии, которых лишили стипендии из-за посещения несанкционированных уличных акций, могут обратиться в городской штаб Навального за юридической помощью.

«Наш подход — призывать эти вещи огласке, максимально озвучивать и оспаривать. То если эти ребята считают, что с ними поступили несправедливо, а я думаю, что они так считают, то пусть они обращаются в наш питерский штаб, и мы окажем им всю юридическую поддержку», — сказал он.

Образовательные учреждения для подростков могут давать оценки и принимать соответствующие решения, исходя из поведения учащихся. Такое мнение «Эху» высказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Олег Смолин. При этом он добавил, что определить правильность поведения, когда речь идёт о политическом участии, довольно сложно.

«Согласно действующему закону об образовании, образование есть процесс воспитания и обучения, причем воспитание стоит даже на первом месте, это во-первых. Во-вторых, я думаю, что учитывать так или иначе воспитание при определении стипендии, премий и всего остального вполне законно», — сказал он.

Вместе с тем Смолин отметил, что люди с разными политическими взглядами могут разойтись в оценках политической активности выпускников, и однозначного взгляда на ситуацию, по его словам, здесь быть не может.

«Для кого-то участие в несанкционированном митинге, например, против повышения пенсионного возраста – это достоинство, для кого-то, видимо, недостаток», — сказал депутат.

Смолин добавил, что сам он не рекомендует молодым людям принимать участие в несанкционированных митингах, поскольку это может быть связано с определенными рисками.

«Я лично, если бы я был директором, я бы ребятам в несанкционированных митингах принимать участие не советовал по одной простой причине – жалко ребят. На несанкционированных митингах довольно часто и довольно серьезно применяют насилие, в том числе в отношении несовершеннолетних», — сказал он.

Алексей Навальный на своем канале в youtube подчеркивал ранее, что выход на политические мероприятия подростков — это положительная тенденция.

Навальный добавил, что и сам интересовался политикой, когда ему было пятнадцать лет.