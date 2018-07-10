Таиланд: всех спасли

Последний ребенок и его тренер были выведены из пещеры в Таиланде. Об этом сообщили местные телеканалы. Таким образом, все 13 человек, находившиеся в заточении более двух недель, эвакуированы.

О состоянии последнего освобожденного ребенка и его тренера пока что ничего неизвестно. Власти не делали официальных комментариев. Чуть ранее агентство Рейтер сообщило, что еще трех детей, эвакуированных сегодня из пещеры, вывели на носилках. Скоро их доставят в больницу, куда уже были отправлены восемь подростков, эвакуированных в предыдущие два дня. У них были обнаружены проблемы со здоровьем. Однако состояние детей нормализуется, им оказывается вся необходимая помощь. Об этом рассказал постоянный секретарь министерства здравоохранения Таиланда Чесада Чокдамронгсук.

Всех детей, эвакуированных из пещеры, отправляют на карантин из-за подозрений, что они могли заразиться легочной инфекцией.

Напомним, 12 школьников вместе с тренером оказались заблокированы в пещере в Таиланде 23 июня. Причиной стали сильные проливные дожди, затопившие несколько длинных участков. В пещеру дети ходили на экскурсию.