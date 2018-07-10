Таиланд: всех спасли
Последний ребенок и его тренер были выведены из пещеры в Таиланде. Об этом сообщили местные телеканалы. Таким образом, все 13 человек, находившиеся в заточении более двух недель, эвакуированы.
О состоянии последнего освобожденного ребенка и его тренера пока что ничего неизвестно. Власти не делали официальных комментариев. Чуть ранее агентство Рейтер сообщило, что еще трех детей, эвакуированных сегодня из пещеры, вывели на носилках. Скоро их доставят в больницу, куда уже были отправлены восемь подростков, эвакуированных в предыдущие два дня. У них были обнаружены проблемы со здоровьем. Однако состояние детей нормализуется, им оказывается вся необходимая помощь. Об этом рассказал постоянный секретарь министерства здравоохранения Таиланда Чесада Чокдамронгсук.
Всех детей, эвакуированных из пещеры, отправляют на карантин из-за подозрений, что они могли заразиться легочной инфекцией.
Напомним, 12 школьников вместе с тренером оказались заблокированы в пещере в Таиланде 23 июня. Причиной стали сильные проливные дожди, затопившие несколько длинных участков. В пещеру дети ходили на экскурсию.
Комментарии35
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jamba 10 июля 2018 | 14:02
УРАААААААААААААААА! Лучшая новость дня, лучшая!
danko_viola 10 июля 2018 | 14:05
jamba: ура!!!
splin2 10 июля 2018 | 14:06
jamba: - «Эта штука посильнее, чем "Фауст" Гете" и ЧМ18)))
vezdehod 10 июля 2018 | 14:15
Это войдёт в Историю - так грамотно сработать могут только истинные профессионалы Браво!!!
ag_bai 10 июля 2018 | 14:22
Пока шли спасательные работы, меня ни на секунду не оставляла мысль о "Курске" -- как наши мрази отказывались от международной помощи, не имея ничего своего за душой, кроме амбиций.
zemljanka 10 июля 2018 | 14:27
СПАСИБО!!!
gordy 10 июля 2018 | 14:02
Теперь тренера накажут за халатность?
redka17 10 июля 2018 | 14:05
gordy: Наградят орденом Сусанина .
andre_klimov 10 июля 2018 | 14:08
gordy:
Или поощрят за спасение детей. Наводнения никто не ожидал (как и в Японии, к слову). А вот то, что без правильных усилий взрослого человека 12 пацанятам в данной ситуации выжить было бы сложно - несомненно. Тем не менее - и от надвигающейся воды увёл и до прихода спасателей помог продержаться. По-моему - так.
Хорошо, что успели. Можно выдохнуть теперь...
minerr 10 июля 2018 | 14:17
andre_klimov: Наводнения никто не ожидал (как и в Японии, к слову).
-------
Конечно не ожидал, особенно, в сезон тропических дождей.
andre_klimov 10 июля 2018 | 14:19
minerr:
Будете смеяться, но дожди там - каждый сезон, а вот наводнения - редкость.
sskull 10 июля 2018 | 14:02
Молодцы!
gennady_77 10 июля 2018 | 14:04
очень рад. воля к жизни и надежда с одной стороны и упорство, подкрепленное достижениями науки и техники с другой.
boldu1n 10 июля 2018 | 14:05
Урааааааааааа! Молодцы что сила духа не покинула! А то тут от нехватки хамона хомяки попадохли массово на Йехе-Израиля.
elena_ei 10 июля 2018 | 14:05
Уррра! Все молодцы! И британские аквалангисты, и таиландские "морские котики", и сами дети и, конечно, тренер! Ура!
andre_klimov 10 июля 2018 | 14:16
elena_ei:
Да там интернационал целый - только одних дайверов более 90 человек и из них только 40 - граждане Таиланда. Остальные - волонтёры со всего "шарика" - из ЮВА, из обеих Америк, из Европы (включая Британию и Украину) и Ближнего Востока (египтяне и израильтяне).
all_seeing74 10 июля 2018 | 14:05
Просто молодцы!! Респект!!!)))
zja 10 июля 2018 | 14:06
И все-таки один спасатель погиб.
Сочувствие его семье и близким
Радуемся за детей.
vitfom 10 июля 2018 | 14:06
Отличная новость, очень рад за них!
platonnekafrin 10 июля 2018 | 14:07
Сергей Владиленич - второй уж раз герой! Хотя же можно и за каждого спасенного звезду... Тогда если увидите геройское созвездие на фоне трёх цветов, то это Кириенко!
buzukin1912 10 июля 2018 | 14:09
Вот пример силы человеческого духа и воли. Тайланд может гордиться и спасенными, и спасателями, и организаторами спасения. Разгильдяйство? Да, и оно тоже. Один погибший - и тысячи погибших от фашистско-бандеровских снарядов на Донбассе. Пора кончать с этим бардаком! Нехай бандеровская Украина съежится до размера Волыни!
stas12006 10 июля 2018 | 14:16
buzukin1912: русско-свинское государство должно съёжится до размеров золотого кольца , а все окупированые уруснёй народы должны получить свободу от русских свиней
semen2026 10 июля 2018 | 14:22
stas12006: ну откуда там русские, питерская дворняшка-дедушка-пупсик вова-II застенчиый и чуркобесы, где там русские???)))
sg91 10 июля 2018 | 14:28
stas12006:
А ты, юный пидорчук, ччто-нибудь сделал для этого? Или ждешь что все будет как в вашем сраном гимне "сами собой сгинут вороги "? Кто ж за тебя, щенок, воевать то пойдет? Ваши хозяева не хотят, вы сами сцыте.. Войну воевать- это тебе не на Мандане серить.
А не боишься что когда пойдете на Москву, шахтеры Куев возьмут? А поленья Львов :) Подумай об этом, когда протрезвеешь.. Хотя о чем это я?
dmitry35 10 июля 2018 | 14:13
Это лучшая новость не только дня, но года!!!!
mozhem_povtorit 10 июля 2018 | 14:14
Чай не рашка. Это вам не по первому аналу рассказывать какие у нас лучшие в мире спасатели.
semen2026 10 июля 2018 | 14:15
а один маленький застенчивый сказал: да пока был в отпуске, все утонули. и рейтинг до небес конечно...!) лет 17 назад, не юго-восточная азия)
putin_itogy 10 июля 2018 | 14:15
Оказывается МЧС-ТАЙЛАНДА - круче чем организация Шойгу,
по обеспечению работой, погонами и бюджетом, родственников..
semen2026 10 июля 2018 | 14:17
putin_itogy: и без кортиков и картонных рейхстагов справляются...!)))
venezianez49 10 июля 2018 | 14:18
Очень рад за всех спасённых, и за то, что, при этом, Маску не удалось в этот раз блеснуть своей креативностью, хоть он и очень старался.
shmuel63 10 июля 2018 | 14:27
venezianez49: А российские спасатели даже и не старались.
chichanik 10 июля 2018 | 14:29
venezianez49: И чему больше рад?
vasya_von_smetankin 10 июля 2018 | 14:26
Да, чай, не Беслан.
sergirusso 10 июля 2018 | 14:27
Один спасатель погиб. Тренера под суд отдать надо...
mikr 10 июля 2018 | 14:30
А почему бы по этому поводу не прокричать "Слава Украине" - 3 раза?