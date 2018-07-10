Z Архив новостей новости
5 35 6 6530
13:58, 10 июля 2018

Таиланд: всех спасли

Последний ребенок и его тренер были выведены из пещеры в Таиланде. Об этом сообщили местные телеканалы. Таким образом, все 13 человек, находившиеся в заточении более двух недель, эвакуированы.

О состоянии последнего освобожденного ребенка и его тренера пока что ничего неизвестно. Власти не делали официальных комментариев. Чуть ранее агентство Рейтер сообщило, что еще трех детей, эвакуированных сегодня из пещеры, вывели на носилках. Скоро их доставят в больницу, куда уже были отправлены восемь подростков, эвакуированных в предыдущие два дня. У них были обнаружены проблемы со здоровьем. Однако состояние детей нормализуется, им оказывается вся необходимая помощь. Об этом рассказал постоянный секретарь министерства здравоохранения Таиланда Чесада Чокдамронгсук.

Всех детей, эвакуированных из пещеры, отправляют на карантин из-за подозрений, что они могли заразиться легочной инфекцией.

Напомним, 12 школьников вместе с тренером оказались заблокированы в пещере в Таиланде 23 июня. Причиной стали сильные проливные дожди, затопившие несколько длинных участков. В пещеру дети ходили на экскурсию.

Комментарии

35

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

jamba 10 июля 2018 | 14:02

УРАААААААААААААААА! Лучшая новость дня, лучшая!

danko_viola 10 июля 2018 | 14:05

jamba: ура!!!

splin2 10 июля 2018 | 14:06

jamba: - «Эта штука посильнее, чем "Фауст" Гете" и ЧМ18)))

vezdehod 10 июля 2018 | 14:15

Это войдёт в Историю - так грамотно сработать могут только истинные профессионалы Браво!!!

ag_bai 10 июля 2018 | 14:22

Пока шли спасательные работы, меня ни на секунду не оставляла мысль о "Курске" -- как наши мрази отказывались от международной помощи, не имея ничего своего за душой, кроме амбиций.

zemljanka 10 июля 2018 | 14:27

СПАСИБО!!!

gordy 10 июля 2018 | 14:02

Теперь тренера накажут за халатность?

redka17 10 июля 2018 | 14:05

gordy: Наградят орденом Сусанина .

andre_klimov 10 июля 2018 | 14:08

gordy:
Или поощрят за спасение детей. Наводнения никто не ожидал (как и в Японии, к слову). А вот то, что без правильных усилий взрослого человека 12 пацанятам в данной ситуации выжить было бы сложно - несомненно. Тем не менее - и от надвигающейся воды увёл и до прихода спасателей помог продержаться. По-моему - так.

Хорошо, что успели. Можно выдохнуть теперь...

minerr 10 июля 2018 | 14:17

andre_klimov: Наводнения никто не ожидал (как и в Японии, к слову).
-------

Конечно не ожидал, особенно, в сезон тропических дождей.

andre_klimov 10 июля 2018 | 14:19

minerr:
Будете смеяться, но дожди там - каждый сезон, а вот наводнения - редкость.

sskull 10 июля 2018 | 14:02

Молодцы!

gennady_77 10 июля 2018 | 14:04

очень рад. воля к жизни и надежда с одной стороны и упорство, подкрепленное достижениями науки и техники с другой.

boldu1n 10 июля 2018 | 14:05

Урааааааааааа! Молодцы что сила духа не покинула! А то тут от нехватки хамона хомяки попадохли массово на Йехе-Израиля.

elena_ei 10 июля 2018 | 14:05

Уррра! Все молодцы! И британские аквалангисты, и таиландские "морские котики", и сами дети и, конечно, тренер! Ура!

andre_klimov 10 июля 2018 | 14:16

elena_ei:
Да там интернационал целый - только одних дайверов более 90 человек и из них только 40 - граждане Таиланда. Остальные - волонтёры со всего "шарика" - из ЮВА, из обеих Америк, из Европы (включая Британию и Украину) и Ближнего Востока (египтяне и израильтяне).

all_seeing74 10 июля 2018 | 14:05

Просто молодцы!! Респект!!!)))

zja 10 июля 2018 | 14:06

И все-таки один спасатель погиб.
Сочувствие его семье и близким

Радуемся за детей.

vitfom 10 июля 2018 | 14:06

Отличная новость, очень рад за них!

platonnekafrin 10 июля 2018 | 14:07

Сергей Владиленич - второй уж раз герой! Хотя же можно и за каждого спасенного звезду... Тогда если увидите геройское созвездие на фоне трёх цветов, то это Кириенко!

buzukin1912 10 июля 2018 | 14:09

Вот пример силы человеческого духа и воли. Тайланд может гордиться и спасенными, и спасателями, и организаторами спасения. Разгильдяйство? Да, и оно тоже. Один погибший - и тысячи погибших от фашистско-бандеровских снарядов на Донбассе. Пора кончать с этим бардаком! Нехай бандеровская Украина съежится до размера Волыни!

stas12006 10 июля 2018 | 14:16

buzukin1912: русско-свинское государство должно съёжится до размеров золотого кольца , а все окупированые уруснёй народы должны получить свободу от русских свиней

semen2026 10 июля 2018 | 14:22

stas12006: ну откуда там русские, питерская дворняшка-дедушка-пупсик вова-II застенчиый и чуркобесы, где там русские???)))

sg91 10 июля 2018 | 14:28

stas12006:
А ты, юный пидорчук, ччто-нибудь сделал для этого? Или ждешь что все будет как в вашем сраном гимне "сами собой сгинут вороги "? Кто ж за тебя, щенок, воевать то пойдет? Ваши хозяева не хотят, вы сами сцыте.. Войну воевать- это тебе не на Мандане серить.
А не боишься что когда пойдете на Москву, шахтеры Куев возьмут? А поленья Львов :) Подумай об этом, когда протрезвеешь.. Хотя о чем это я?

dmitry35 10 июля 2018 | 14:13

Это лучшая новость не только дня, но года!!!!

mozhem_povtorit 10 июля 2018 | 14:14

Чай не рашка. Это вам не по первому аналу рассказывать какие у нас лучшие в мире спасатели.

semen2026 10 июля 2018 | 14:15

а один маленький застенчивый сказал: да пока был в отпуске, все утонули. и рейтинг до небес конечно...!) лет 17 назад, не юго-восточная азия)

putin_itogy 10 июля 2018 | 14:15

Оказывается МЧС-ТАЙЛАНДА - круче чем организация Шойгу,
по обеспечению работой, погонами и бюджетом, родственников..

semen2026 10 июля 2018 | 14:17

putin_itogy: и без кортиков и картонных рейхстагов справляются...!)))

(комментарий скрыт)

venezianez49 10 июля 2018 | 14:18

Очень рад за всех спасённых, и за то, что, при этом, Маску не удалось в этот раз блеснуть своей креативностью, хоть он и очень старался.

shmuel63 10 июля 2018 | 14:27

venezianez49: А российские спасатели даже и не старались.

chichanik 10 июля 2018 | 14:29

venezianez49: И чему больше рад?

(комментарий скрыт)

vasya_von_smetankin 10 июля 2018 | 14:26

Да, чай, не Беслан.

sergirusso 10 июля 2018 | 14:27

Один спасатель погиб. Тренера под суд отдать надо...

mikr 10 июля 2018 | 14:30

А почему бы по этому поводу не прокричать "Слава Украине" - 3 раза?

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Опубликовано новое видео с хорватским футболистом, который выкрикивает «Слава Украине!» Опубликовано новое видео с хорватским футболистом, который выкрикивает «Слава Украине!» В кадре также виден помощник главного тренера хорватской сборной и бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич…

5 232 6 13556 11:28
8читать ;смотреть
Kчм-2018, футбол, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сборной, которая была на 70 месте-в рейтинге, больше нет Мы стали ходить на стадионы, мы стали смотреть футбол, мы наконец-то поняли, что после гладиаторских боев ни один вид спорта так не увлекал весь мир единовременно…

5 86 6 6499 09.07
Kфутбол, спорт, общество, чм-2018, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

С 1 августа пенсионеры смогут ездить в электричках бесплатно В метро пенсионеры могут ездить бесплатно, а в пригородных электричках — нет. Это несправедливо и неправильно. Пенсионеры не раз задавали нам с Андреем Юрьевичем этот вопрос. Сегодня мы смогли его решить….

5 143 6 18172 03.07
Kтранспорт, общество, мнения, власть, политика
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Борис Джонсон подал в отставку. «Не вынесла душа поэта позора…» А что вы хотите? Столько врать миру про «руку Кремля», «агрессию против Великобритании на территории Великобритании», «Новичок», ЧМ-2018 и тд. становится уже опасно…

5 229 6 21207 09.07
Kвеликобритания, правительство, политика, скандалы, скрипаль, мнения
Блоги

+ Помощника тренерского штаба сборной Хорватии отчислили из делегации на ЧМ за ролик «Слава Украине!» Помощника тренерского штаба сборной Хорватии отчислили из делегации на ЧМ за ролик «Слава Украине!» Оба футболиста уверяли, что в их словах не было политики. Они утверждали, что это шутка для друзей. Хорватский футбольный союз принес извинения российскому обществу…

5 365 6 39269 08.07
8читать ;смотреть
Kфутбол, видео, события
Блоги

Обещаем выложиться по полной Сборная России обратилась к болельщикам…

5 112 6 12887 07.07
Kчм-2018, футбол, болельщики, спорт, события
Блоги

Ксения Собчак политик

Наша оппозиция не способна отложить в сторону личные амбиции Первый и главный «муниципальный фильтр» — это инструмент власти по недопуску оппозиции к участию в выборах, он делает выборы непрямыми, а как следствие и не всеобщими…

5 175 6 20131 05.07
Kполитика, общество, власть, мнения, выборы
Блоги

Карина Орлова журналист

В отставку ушел самый коррумпированный чиновник США Министр защиты окружающей среды США Скотт Прюитт, ставленник Трампа, за последний год по факту бюджетных трат Прюитта на личные нужды было открыто больше десяти проверок…

5 119 6 13661 06.07
Kполитика, общество, власть, мнения, сша
Голосование
Справедливо ли отчисление помощника тренера сборной Хорватии за видео «Слава Украине»?
5 48 6 5563 09.07
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Иосиф Пригожин: Мне нравится, как меняется Москва Я считаю, что это должно было начаться 20 лет назад. Но лучше поздно, чем никогда…

5 91 6 10535 04.07
Kмосква, мнения
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

Мой Ильич -Марьяна, ты в своем уме? Кто тебе его? Ёёёёё. Ушлепки. Это же саперов надо, что там как. Может ну его нафиг? Брось его. Грохнет такая каменная дура килограммов десять тротила — разнесет с нами пол-поселка….

5 189 6 21949 05.07
Kукраина, ленин, фото, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Откуда взялись палестинские беженцы Откуда взялись палестинские беженцы Почему одновременно с государством Израиль свое 70-летие не отмечает государство палестинских арабов. Ведь должно было быть именно так…

5 78 6 9044 04.07
8читать ;смотреть
Kизраиль, палестина, история, видео, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Создание Израиля и рост антисемитизма Создание Израиля и рост антисемитизма Как создавался Израиль, почему появлению государства сбособствовала волна антисемитизма и с каких пор Гитлер стал ненавидеть евреев…

5 126 6 14781 06.07
8читать ;смотреть
Kистория, антисемитизм, гитлер, израиль, видео, мнения
Блоги

«Мы отдали все» Сборная России покидает ЧМ, а болельщики благодарят команду за игру, победы, надежду…

5 120 6 16672 08.07
Kчм-2018, футбол, фото, спорт, события
Блоги

Сталингулаг телеграм-канал

Две стороны одной монеты Вы правда считаете, что Василий из Саратова прочитав ваше возмущение, не поедет в Леруа покупать линолеум, на который он откладывал три месяца? Этому Василию плевать, кто его назвал «ваткой»...

5 64 6 9074 05.07
Kинтернет, общество, конфликты, события
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Больше агентов хороших и разных Несомненно, в итоге в сортире окажутся не журналисты, а сами авторы поправок, потому что их бредовые идеи неисполнимы, как и вчерашняя новость о регистрации телефонов. Журналисты будут писать под псевдонимами…

5 67 6 19696 03.07
Kполитика, закон, общество, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Американский сенатор после переговоров в Москве сравнил российские власти с мафией Республиканец Джон Нили Кеннеди приезжал в Россию в составе делегации конгрессменов США

5 49 6 32024
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Никакой русофобии. Это просто деловой подход. Проходить всю жизнь в чьих-то вонючих старых валенках только потому, что в них деды воевали и так хочет Мизулина, никто уже не собирается…

5 71 6 124521 04.07
#слушать 50:05 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
5 51 6 11361 04.07
Блоги

Светлана Шмелева тьютор программы дистантного гражданского просвещения Московской школы

Реакция Одессы впечатлила настолько, что накрыл страх Полная тишина, не было радости от победы Хорватии или проигрыша России, просто молчание — в субботний вечер в центре курортного города…

5 414 6 415119 09.07
Kукраина, одесса, футбол, чм-2018, рф, общество, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Боевые бараны Кремля Боевые бараны Кремля В интернет впорхнуло прошение министра культуры РФ Мединского о предоставлением молитвенного отпуска…

5 48 6 123799 05.07
Kмединский, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7106165
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3564361

Сегодня в эфире