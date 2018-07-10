Фондовый индекс московской биржи сегодня обновил исторический максимум
В ходе дневных торгов он достиг отметки 2377 пунктов. Сегодня акции российских компаний умеренно растут в цене на фоне, прежде всего, дорожающей нефти.
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В ходе дневных торгов он достиг отметки 2377 пунктов. Сегодня акции российских компаний умеренно растут в цене на фоне, прежде всего, дорожающей нефти.
Комментарии3
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bozk 10 июля 2018 | 13:38
Пенсионеры и дети счастливы.
kuznetsov5lavik 10 июля 2018 | 13:46
bozk: А вы дети или пенсионеры?
pmasel 10 июля 2018 | 14:08
Вот так новость! Акции на Мосбирже торгуются в рублях, если каждый день девальвировать рубль на 1 процент Мосбиржа регулярно будет обновлять максимумы. При нынешним курсе этот исторический максимум составляет половину от уровней 2014 года.