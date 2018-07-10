Суд арестовал кемеровского пожарного Андрея Бурсина, который в первые часы руководил тушением в «Зимней вишне»
Это решение было принято полчаса назад. Пожарного обвиняют в халатности. По версии следствия, он должным образом не организовал работу своих подчиненных в зоне ЧП. Бурсин вину не признает.
Срок ареста – 2 месяца.
Комментарии3
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kochar 10 июля 2018 | 13:50
Назвался горшком, не обижайся, когда в него справляют нужду!
platonnekafrin 10 июля 2018 | 13:54
Кого хотите там сажайте, арестовывайте, только, пожалуйста, Тулеева не трожь! И здесь "пожалуйста" не просьба, а властный оборот!
aallttoo 10 июля 2018 | 14:13
Пожарные, которые вместо того, чтоб спасать людей - грабили магазины.
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