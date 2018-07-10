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13:30, 10 июля 2018

В МВД считают, что волонтерам следует заняться мониторингом интернета

Волонтерам следует заняться мониторингом интернета, — так считают в МВД. Добровольцы могли бы выявлять в сети запрещенную информацию, — полагает министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Сегодня в Подмосковье он выступал перед участниками Всероссийского форума поисково-спасательных отрядов. Обращаясь к молодым людям, глава МВД сказал, что «для них есть множество интересных проектов, где они по-настоящему востребованы». Некоторые пользователи социальных сетей по этому поводу уже отметили, что министр по сути призывает волонтеров стать стукачами.

Комментарии

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bozk 10 июля 2018 | 13:35

Добровольцам приказали - так правильно будит.

danko_viola 10 июля 2018 | 13:38

bozk: сообщите мне телефон мвд и я сдам всех кокломрасей и старуху данко1 скопом. Хотя их и искать не надо. Зайди на ЭКО и сажай на пятёрочки.

bozk 10 июля 2018 | 13:41

danko_viola: вам же скучно будит без них

danko_viola 10 июля 2018 | 13:42

bozk: но я потерплю. Ради хорошего дела! Мы лишимся комиков.

danko_viola 10 июля 2018 | 13:44

bozk: а бабке данко1 я закажу памятник в маями и на кубанщине. По грудь. Что бы дети пугались. Напишу внучка покойного ведемченко с схронов.

aallttoo 10 июля 2018 | 14:10

danko_viola: так вы и зарплаты лишитесь, если не в кого дерьмом кидаться будет - с голоду помрешь. Дерьмотение - это единственное - что умеешь, убогий

malanoff 10 июля 2018 | 14:13

danko_viola: Стукачище , по морде видно. Но ты не волонтер , а платная портянка. Таких в волонтеры не берут.

dorin1987 10 июля 2018 | 14:08

bozk: Они на своих начнут стучать :) Без дела не останутся)

malanoff 10 июля 2018 | 13:46

bozk: Бесплатных стукачей захотелось. А то Пригожин поиздержался на санкциях.

vilingrad 10 июля 2018 | 13:46

bozk: Стучать- и никаких гвоздей! Вот лозунг патриков- и Вовы!

danko_viola 10 июля 2018 | 13:36

Я могу занятая мониториванием старой неодекватки данко1 и сособщать в мвд. Что б старуюмарзматичеу лет на 5 посадили. В маями.

student_ru_ru 10 июля 2018 | 13:37

Ну вот почему у них всё через задницу. Не мониторить надо и выявлять запрещённую информацию, а делать всё для того, чтобы эта информация никому не была интересна и неактуальна. Не с какашками сражаться, а предлагать вкусную и здоровую пищу.

lenin3 10 июля 2018 | 13:52

student_ru_ru: хорошую и вкусную пищу в России уже 4года как запретили.Но вот Шейнины и прочие патриоты,радеющие за запрет и всё своё,постоянно замечаются в заграничных магазинах...

student_ru_ru 10 июля 2018 | 13:55

lenin3: И без конца ковыряются в какашках.)

zhrv 10 июля 2018 | 13:41

- "А может Колокольцеву лучше заняться непосредственными обязанностями МВД", - подумали волонтеры

(комментарий скрыт)

andy66 10 июля 2018 | 13:42

закончится все это повальными доносами друг на друга в политической неблагонадежности

galla 10 июля 2018 | 13:43

А если у кого-то есть личная неприязнь, то можно волонтёру и настучать на него..

aleksei123m 10 июля 2018 | 13:44

"Стучать всегда, стучать везде..."
Партия у нас одна, а стучать надо больше..."
Цитаты из старых анекдотов 70-80 годов.
Время течет назад.

platonnekafrin 10 июля 2018 | 13:45

Колокольцев это кладезь. Я думаю, такая должна быть приставка к воинскому званию, когда человек с IQ менее 70 дослужился до генерала полиции.

russky77 10 июля 2018 | 13:45

Сколько будут платить за доносик? А квартирки посаженных давать будут?

yralez 10 июля 2018 | 13:46

Путриоты должны доносить друг на друга.......а еще выгоднее -погубить мать-отца, свалить на госдеп и получить денежки и работу на зомбТВ.
Можно поступить и как Востриков.

Для путриотов родные пустяк.....главное--Родину любить.

moskalito 10 июля 2018 | 13:46

Павлики Морозовы, Ау, где вы? Вас сам Колокольцев ищет.

eniro 10 июля 2018 | 14:01

moskalito: 18.02.2011. Колокольцев. "Иногда стыдно за внешний вид наших милиционеров на улице. Выпускники выходят нормальные, а через год на них страшно смотреть: хамство, мат, потухший взгляд..."

consts 10 июля 2018 | 13:50

Типа - мы вам разрешили на ЧМ побалдеть, теперь расплачиваться пора?

supostat 10 июля 2018 | 13:50

Больше сексотов и стукачей

all_seeing74 10 июля 2018 | 13:57

Ничто не ново под луной!))))

oleshek 10 июля 2018 | 13:57

Ага, вот у нас другой беды нет, как всякие дураки в тырнете... вот всех остальных наше доблестное МВД разрулило: детей вылечило, стариков пригрело, голодных накомило, бедных обогрело... только пустобрехов диванных не посчитало... руки не дошли... А, еще мамашек, приторговывающих лекарствами для умирающих детей, приструнило строго...

Помилуй нас, Господи...

vladimirgornitsky 10 июля 2018 | 14:02

Шабаш стукачей

Юлий Ким

Значит так: где-то, кто-то, как-то -
Ишь, нахальство каково!-
Вроде бы пикнул, пукнул, какнул
И даже чхнул на кой-кого.

А другой слышал, как он какнул,
Как он пукнул во всю мочь,
Но не стукнул и не капнул,
А значит - он и сам не прочь!

Ну а выводы за вами.
Наше дело - доложить,
Наше дело - написать и
Ваше тело сторожить!

Значит так: где-то некий некто
Разошелся до того -
Вроде бы пикнул, бекнул, мекнул
И намекнул на кой-кого.

А другой слышал, как он пикнул,
Как он мекнул во всю мочь,
Но лишь крякнул, а не стукнул -
Ах, значит, он и сам не прочь!

Ну а выводы за вами.
Наше дело - доложить,
Наше дело, знаем сами,
Ваше тело сторожить!

Из вас где-то кто-то что-то,
Чья работа - хлеба нет ???????
Но уж это нам забота:
Была б работа - будет хлеб.
?????????????скрипнут, крякнут,хрюкнут,
И всегда??? слух
Но уж если кто-то пукнет,-
У нас на то не слух, а нюх!

Ну а выводы за вами.
Наше дело заложить,
Наше дело, знаем сами,
Ваше тело сторожить!

Написано лет 50 назад. Тогда не было интернета. В остальном - без особых именений. Такая же подлая власть. Только воруют несравненно больше, чем при коммунистах.

yurhip 10 июля 2018 | 14:03

Похоже, добровольно туда уже никого не заманишь.
А может лучше заняться мониторингом работы МВД?

venq 10 июля 2018 | 14:12

не! не надо! наинтернетчатся и начальствующих тогда своих любить перестанут. :D
зы. а от этого могут сильно пострадать грядущие выборы. :D

ramses333 10 июля 2018 | 14:13

Ну и естественно, этих "добровольцев" будут стимулировать материально. Из бюджета. Т.е. за наши деньги они на нас же и будут стучать.

dft 10 июля 2018 | 14:17

Стукачество это любимый формат для ничтожеств

nds_01 10 июля 2018 | 14:19

Оцениваю событие: очень хорошо...

Даю прогноз: найдутся, полагаю, волонтеры, которые поделятся с нами информацией, какая именно информация является запрещенной, даже если список запретов будет относится к запрещенной информации.

Решение: как преодолеть проблему непредсказуемости результатов этой инициативы, не знаю.

(писано для одного "мудреца")

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