В МВД считают, что волонтерам следует заняться мониторингом интернета

Волонтерам следует заняться мониторингом интернета, — так считают в МВД. Добровольцы могли бы выявлять в сети запрещенную информацию, — полагает министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Сегодня в Подмосковье он выступал перед участниками Всероссийского форума поисково-спасательных отрядов. Обращаясь к молодым людям, глава МВД сказал, что «для них есть множество интересных проектов, где они по-настоящему востребованы». Некоторые пользователи социальных сетей по этому поводу уже отметили, что министр по сути призывает волонтеров стать стукачами.