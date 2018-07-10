Еще трех детей, по неофициальным данным, спасли сегодня из затопленной пещеры в Таиланде
Спасательная операция там идет полным ходом. Общее количество спасенных подростков уже 11. Сейчас ими занимаются врачи, — рассказал представитель Минздрава королевства Чокдам Ронгсук.
«Все счастливы, что некоторые дети уже вышли из пещеры, но с ними по-прежнему работают психологи, чтобы проверить их состояние. Дети из первой группы спасенных в возрасте от 14 до 16 лет были доставлены с низкой температурой, поэтому мы предоставили им грелки. Есть два мальчика, у которых была легочная инфекция, а у одного мальчика была царапина на правой лодыжке. Ни у кого нет лихорадки, они могут стоять и что-то делать самостоятельно. У детей из второй группы спасенных в возрасте от 12 до 14 лет очень низкий уровень сердечных сокращений и низкая температура тела. Мы предоставили им медицинскую помощь, и теперь они в норме. Утром они хорошо общались, у них нет лихорадки, и мы перевели их на специальную лечебную диету».
Под землей по-прежнему остаются один школьник и один взрослый. В штабе надеются, что до конца сегодняшнего дня и их удастся вывести на поверхность.
Комментарии7
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allasc 10 июля 2018 | 13:36
Путина рядом нет... ну слава богу!!!
epynda 10 июля 2018 | 13:48
allasc: Как же ты и тебеподобные боитесь Путина.......
В принципе, правильно делаете.....
Бойтесь......
Продолжайте бояться подольше.....
noxepy_7_40_ 10 июля 2018 | 13:50
allasc: А всё почему? Скакать надо шибче! Слава Украине!!!
sg91 10 июля 2018 | 14:12
allasc:
Ты о чем то думаешь кроме Путина?
vasya_von_smetankin 10 июля 2018 | 13:51
Сразу видно, что этот Таиланд - провинция без газа.
В столице Нашей Родины, например, чуть ли не каждые сутки по мусорникам находят парочку новорожденных младенцев - и никому до такой рутины дела нет. И это если их вообще захотят увидеть...
А эти слабаки раздули историю.
danko_viola 10 июля 2018 | 13:58
vasya_von_smetankin: в Киеве?
ostapbey 10 июля 2018 | 14:30
danko_viola: вчера было обьявлено,что в Москве ежедневно "пропадает" ПЯТЬ детей.. Полторы тыщи в год!!!
Не на московской помойке ли их находят
Даже??