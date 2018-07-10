Еще трех детей, по неофициальным данным, спасли сегодня из затопленной пещеры в Таиланде

Спасательная операция там идет полным ходом. Общее количество спасенных подростков уже 11. Сейчас ими занимаются врачи, — рассказал представитель Минздрава королевства Чокдам Ронгсук.

«Все счастливы, что некоторые дети уже вышли из пещеры, но с ними по-прежнему работают психологи, чтобы проверить их состояние. Дети из первой группы спасенных в возрасте от 14 до 16 лет были доставлены с низкой температурой, поэтому мы предоставили им грелки. Есть два мальчика, у которых была легочная инфекция, а у одного мальчика была царапина на правой лодыжке. Ни у кого нет лихорадки, они могут стоять и что-то делать самостоятельно. У детей из второй группы спасенных в возрасте от 12 до 14 лет очень низкий уровень сердечных сокращений и низкая температура тела. Мы предоставили им медицинскую помощь, и теперь они в норме. Утром они хорошо общались, у них нет лихорадки, и мы перевели их на специальную лечебную диету».

Под землей по-прежнему остаются один школьник и один взрослый. В штабе надеются, что до конца сегодняшнего дня и их удастся вывести на поверхность.