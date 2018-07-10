В Подмосковье задержали одного из организаторов протестов против мусорных полигонов Татьяну Павлову
Полицейские заявили, что она якобы похожа на женщину, совершившую ограбление. Павлову повезли в отдел полиции. Об этом она сама написала в Фейсбуке.
Татьяна Павлова участвовала в организации нескольких протестных акций в Подмосковье, ее уже задерживали после митинга протеста против строительства мусоросжигательного завода возле Наро-Фоминска.
Еще одного активиста, московского блогера Дениса Стяжкина задержали в Наро-Фоминске перед акцией против мусоросжигательного завода. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Я приехал из Москвы в Наро-Фоминск, буквально вышел из электрички — и меня задержали, а затем доставили в ОВД, якобы по ориентировке», — сказал он.
Стяжкин уточнил, что он ехал в Наро-Фоминск с целью освещения хода экологической акции в СМИ.
В настоящий момент он находится в ОВД Наро-Фоминского района.
Комментарии2
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danko1 10 июля 2018 | 13:30
Пока в Кремле сидит гопник, похожий якобы на президента, полицейский беспредел для сохранения его преступного режима будет продолжаться.
Статью для рабов, поднимающих голос за свои права, всегда найдут.
eniro 10 июля 2018 | 13:50
danko1: Сомневаюсь что обе дамы однояйцевые близнецы. А может в полиции китайцы служат? Нет? Ну, тогда согласен, - госзаказ...