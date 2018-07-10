В Подмосковье задержали одного из организаторов протестов против мусорных полигонов Татьяну Павлову

Полицейские заявили, что она якобы похожа на женщину, совершившую ограбление. Павлову повезли в отдел полиции. Об этом она сама написала в Фейсбуке.

Татьяна Павлова участвовала в организации нескольких протестных акций в Подмосковье, ее уже задерживали после митинга протеста против строительства мусоросжигательного завода возле Наро-Фоминска.

Еще одного активиста, московского блогера Дениса Стяжкина задержали в Наро-Фоминске перед акцией против мусоросжигательного завода. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я приехал из Москвы в Наро-Фоминск, буквально вышел из электрички — и меня задержали, а затем доставили в ОВД, якобы по ориентировке», — сказал он.

Стяжкин уточнил, что он ехал в Наро-Фоминск с целью освещения хода экологической акции в СМИ.

В настоящий момент он находится в ОВД Наро-Фоминского района.