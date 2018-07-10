Московские власти не разрешили проводить в центре столицы митинг против повышения пенсионного возраста
Об этом сообщил один из организаторов, член партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Митинг планировалось провести 18 июля накануне рассмотрения закона в Госдуму. При этом столичные власти сослались на президентский указ об усиленных мерах безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу, который завершается 15 июля. Вместо акции в центре Москвы, организаторам предложили устроить митинг в гайд-парке в Сокольниках.
Комментарии10
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asokol 10 июля 2018 | 13:11
«Московские власти не разрешили проводить в центре столицы митинг»
Кстати. Есть одна уморительно потешная книжка с прикольным названием "Конституция (основной закон)", так согласно ей для проведения митингов не требуется никаких разрешений (одобрений и, охтыёпть, согласований).
danko1 10 июля 2018 | 13:16
asokol: Неодворяне, как Патрушев назвал высших чиновников во власти, не разрешают рабам голос против себя подавать.
Только на колени и благодарить за то, что пока не убили.
А может этим слугам пора показать, что по Конституции именно народ - высшая власть, а они обязаны выполнять именно указания народа?
И таких слуг негодных давно пора уволить с конфискацией ими награбленного, начиная с питерского пахана, узурпировавшего власть и уничтожившего все основы государственности.
bozk 10 июля 2018 | 13:11
Политические трупы всё митинговать хотят
vezdehod 10 июля 2018 | 14:25
Это и следовало ожидать - холопы всё стерпят и не будут возражать.
motooppic 10 июля 2018 | 13:13
правильно сделали что не разрешили. Такое позорище перед болельщиками устраивать... А вообще надо этих идиотов-митингующих сразу отлавливать и в психбольницу на принудительное лечение, чтоб идиотов меньше в России стало! И тогда демократия восторжествует!
stichirichi 10 июля 2018 | 13:36
и ничего, ну подумаешь 15-го кончается ЧМ, ну подумаешь что 18-ое это после 15-го, кого это волнует. Ой а там же еще и верховный суд пояснял...все всё поняли именно так как нужно...
kochar 10 июля 2018 | 13:43
Где нибудь на окраине то пожалуйста протестуйте сколько влезет, но так чтобы народ не волновался.
А вот негодяи в центре Москвы за повышение то пожалуйста.
galla 10 июля 2018 | 13:51
Орать целую ночь после футбола можно, а нужный митинг НЕЛЬЗЯ ПОЧЕМУ?
dekadik 10 июля 2018 | 13:59
можно выйти после футбола и орать "Да здравствует повышение пенсионного возраста, нищеброды Россиии за повышение пенсионного возраста, да здравствует правительство и вечный президент.УРа! Спасибо Недимону Карликовичу Медвэдеву.
serg4422 10 июля 2018 | 14:10
все правильно,нечего по митингам болтаться. вперед на работу,создавать общественный продукт