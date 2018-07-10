Московские власти не разрешили проводить в центре столицы митинг против повышения пенсионного возраста

Об этом сообщил один из организаторов, член партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Митинг планировалось провести 18 июля накануне рассмотрения закона в Госдуму. При этом столичные власти сослались на президентский указ об усиленных мерах безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу, который завершается 15 июля. Вместо акции в центре Москвы, организаторам предложили устроить митинг в гайд-парке в Сокольниках.