Андрей Колесников: Повышение пенсионного возраста может вызвать недовольство властями, но не повлияет на выборы

Беспокойство Кремля о возможном влиянии пенсионной реформы на исход предстоящих региональных выборов необоснованно, поскольку выбор граждан, как правило, никак не коррелирует с текущей политической и экономической повесткой. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников, комментируя публикацию в газете «Ведомости».

«Выборы уже давно оторвались от конкретной текущей политической и экономической повестки. Выборы – это такой механический акт признания самого себя гражданином этой страны и все. Это мы это видим на федеральном уровне: голосование за Путина было механическим и индифферентным – никакого мандата ему этим не выдавалось, никакой даже толком поддержки этим выражено не было», — сказал он.

По словам Колесникова, россияне не верят, что их голос может оказать какое-либо влияние на политическую ситуацию.

Между тем, отметил Колесников, сами региональные власти, чтобы избежать политических последствий от возникшего общественного резонанса, пытаются «дистанцироваться» от ответственности за пенсионную реформу. В то же время федеральные власти эту ответственность регионам навязывают, даже несмотря на то, что они, по сути, не имеют к реформе никакого отношения, считает политолог.

«Федеральная власть пытается разделить коллективную ответственность с региональными властями тоже – все должны быть замазаны этой историей, и тогда будут виноваты все, когда кто-то предъявит счета. Власть предпочитает коллективную ответственность так, чтобы не только Дума несла это бремя, но и региональные парламенты», — пояснил он.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на трех источников, близких к Кремлю, сообщила, что в администрации президента существует беспокойство, касательно влияния пенсионной реформы на результаты сентябрьских выборов губернаторов и законодательных собраний.