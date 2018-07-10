Андрей Колесников: Повышение пенсионного возраста может вызвать недовольство властями, но не повлияет на выборы
Беспокойство Кремля о возможном влиянии пенсионной реформы на исход предстоящих региональных выборов необоснованно, поскольку выбор граждан, как правило, никак не коррелирует с текущей политической и экономической повесткой. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников, комментируя публикацию в газете «Ведомости».
«Выборы уже давно оторвались от конкретной текущей политической и экономической повестки. Выборы – это такой механический акт признания самого себя гражданином этой страны и все. Это мы это видим на федеральном уровне: голосование за Путина было механическим и индифферентным – никакого мандата ему этим не выдавалось, никакой даже толком поддержки этим выражено не было», — сказал он.
По словам Колесникова, россияне не верят, что их голос может оказать какое-либо влияние на политическую ситуацию.
Между тем, отметил Колесников, сами региональные власти, чтобы избежать политических последствий от возникшего общественного резонанса, пытаются «дистанцироваться» от ответственности за пенсионную реформу. В то же время федеральные власти эту ответственность регионам навязывают, даже несмотря на то, что они, по сути, не имеют к реформе никакого отношения, считает политолог.
«Федеральная власть пытается разделить коллективную ответственность с региональными властями тоже – все должны быть замазаны этой историей, и тогда будут виноваты все, когда кто-то предъявит счета. Власть предпочитает коллективную ответственность так, чтобы не только Дума несла это бремя, но и региональные парламенты», — пояснил он.
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на трех источников, близких к Кремлю, сообщила, что в администрации президента существует беспокойство, касательно влияния пенсионной реформы на результаты сентябрьских выборов губернаторов и законодательных собраний.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
bozk 10 июля 2018 | 13:09
Да уж... На выборы вообще ничто не влияет
blindpew_33 10 июля 2018 | 13:13
bozk: ... кроме воли заказчика.
danko1 10 июля 2018 | 13:27
blindpew_33: У нас один выборщик, узурпировавший власть.
И при отсутствии реальных выборов, давно уничтоженных им, на них уже ничего не повлияет.
vezdehod 10 июля 2018 | 14:22
А что может повлиять на "выборы", которые уже состоялись - осталось только огласить результат.
aspirant_vasilich 10 июля 2018 | 13:14
bozk: При чем ни на какие))))
pepetz 10 июля 2018 | 13:24
Совершенно не верю, продолжительности жизни, которую декларируют власти, И в России мало, кто верит верит. Здесь можно и головой поплатится.
platonnekafrin 10 июля 2018 | 13:28
Наверно из-за врожденного порока фантазии, когда я слышу слово "выборы", то ничего кроме как "путин" представить не могу. Причем то представление везде, хотя фамилии бывают разные и рост, и плешь.
j_partizan 10 июля 2018 | 13:33
Выбирают на сходке, а не на Выборах, как некоторые думают.
kochar 10 июля 2018 | 13:46
На выборы ничего не повлияет.
Нет выборов у нас, у нас назначения из номенклатуры.
А фарс для плебеев.
omantic 10 июля 2018 | 13:59
На выборах ничего не решается , потому что никаких выборов нет !
dekadik 10 июля 2018 | 14:02
да чего волноваться...все на огородах будут, а чиновники и бюджетники опять проголосуют как надо, многие скрепя зубами, но как надо.