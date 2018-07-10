Депутат Госдумы от Кировской области Вадим Белоусов по неподтверждённым данным покинул Россию
Ранее СМИ сообщали, что парламентарий может стать фигурантом уголовного дела о взятке для бывшего главы Челябинской области Михаила Юревича. За развитием этой истории следит Андрей Гаврилов.
Депутат-эсер Вадим Белоусов, который по официальным данным лёг на плановую операцию, мог сначала уехать в Европу, а затем в Израиль. Об этом сообщает издание ura.ru со ссылкой на источники в Госдуме. По их словам, депутат не планирует возвращаться в Россию. Издание 7 на 7 связало предполагаемое бегство парламентария из страны с возможным уголовным преследованием. Белоусов в своё время был бизнес-партнёром тогда ещё губернатора Челябинской области Юревича. Он же основатель макаронной компании Макфа. Против Юревича возбудили дело о получении взятки. СМИ не исключают, что к этому может быть причастен Белоусов. Чья тёща, а также бывший помощник по версии следствия были посредниками в передаче взятки Юревичу крупной взятки. Почти трёх с половиной миллиардов рублей. Сумму выделили на ремонт челябинских дорог. Деньги вывели через фирму, которой владел Белоусов. Позже её купили структуры, подконтрольные сыну генпрокурора Артёма Чайки. Его отец в июне попросил Госдуму снять с Белоусова депутатскую неприкосновенность. При этом неясно возбудили ли против него дело. Нижняя палата вопрос пока не рассмотрела. Там ждут, когда депутат вернётся на работу.
Экс-губернатор Челябинской области находится в международном розыске.
Комментарии20
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varangian2011 10 июля 2018 | 13:16
Чайки везде слетаться успевают, там где большие деньги.
pro_hanov 10 июля 2018 | 13:21
varangian2011: Хищные птицы выталкивают друг друга, когда не хватает корма. Поделом этому депутату - ведь голосовал он за все людоедские законы. Не стоило бы таких пускать в приличные страны. Пусть ищут убежища в Северной Корее.
sfgtjf 10 июля 2018 | 13:21
Израиль может выдать вора, а может и нет.
Все зависит от формы черепа казнокрада и фамилии бабушки по материнской линии.
varangian2011 10 июля 2018 | 13:25
sfgtjf: В Израиле чем больше нос, тем меньше взнос за вступление в их гражданство.
vilingrad 10 июля 2018 | 13:50
sfgtjf: Ну, если фамилия емелин или матвеев- все в порядке- сквознячок в кармане, так что ни Израилю, ни России не интересны. И даже Монголии. Если, конечно, емелина некто путин в свое время не повалял на татами:)
efilika 10 июля 2018 | 13:46
varangian2011: как там Буш назвал нашу власть? Мафия.
sokal123 10 июля 2018 | 13:17
Теперь насладится ворованными деньгами на хорошей теплой земле . Патриот ,Пехотинец и борец с коррупцией .
platonnekafrin 10 июля 2018 | 13:17
Эх! Деньги бегут, депутаты бегут... Вертикаль только на честном слове нашего президента держится, а страна и того не имеет...
yralez 10 июля 2018 | 13:20
Если в деле появляются чайки, надо бежать.....мафия всесильна.
ivar1964 10 июля 2018 | 13:23
//Позже её купили структуры, подконтрольные сыну генпрокурора Артёма Чайки. Его отец в июне попросил Госдуму снять с Белоусова депутатскую неприкосновенность.//
Что так? Дорого продал? А сыночек купил? Так не давал бы ему конфет неделю! Пусть прочувствует сынуля!
i_one_off 10 июля 2018 | 13:32
ivar1964:
Представляете, как возбудился папа-чайка? Ои купили контору, а оказалось 3,5 млрд. из нее уже вывели.
ivar1964 10 июля 2018 | 13:35
i_one_off: Я его прекрасно понимаю! Кинули, натуральным образом! И кого кинули! Сынка такого папы! Беспредел! Срочно надо подкинуть колбасы в корзинке и ....!
boldu1n 10 июля 2018 | 13:24
... что парламентарий может стать фигурантом уголовного дела о взятке....Депутат-эсер Вадим Белоусов, который по официальным данным лёг на плановую операцию, мог сначала уехать в Европу, а затем в Израиль.
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О так. А мог бы стать "узником совести" как Белых и КО.
terens 10 июля 2018 | 13:29
Мда. Что не депутат то такая вот фигня. Почему народ их выбирает? Ведь депутатов Путин не назначает.
ed10075 10 июля 2018 | 13:32
Опять Чайки, опять криминал...
andy66 10 июля 2018 | 13:33
операция Эвакуация началась?
ivar1964 10 июля 2018 | 13:53
"Все бегут-бегут-бегут-бегут-бегут-бегут-бегут-бегут .... " Дождемся когда побегут Мизулины-Кобзоны-Яровые и прочая нечисть. То-то будет зрелище!
konogen 10 июля 2018 | 14:02
Какие все милые лица в думе, около думы... Просто прелесть!
fresh_breeze 10 июля 2018 | 14:10
"Депутат-эсер Вадим Белоусов, который по официальным данным лёг на плановую операцию, мог сначала уехать в Европу, а затем в Израиль. "
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В Израиль? А по фамилии не скажешь. )))
Вот ещё, кстати, один пример, что в нынешних условиях не надо долго тянуть с задержанием тех, кто обвиняется в коррупции. Уйдут ведь. Полковник Захарченко или Белых, не возьми Фемида их сразу за мягкое место, грелись бы тоже сейчас на солнышке в Эйлате или где-то ещё.
yurhip 10 июля 2018 | 14:28
А поскольку все мы знакомы, то ли через третье, то ли через четвертое рукопожатие, над каждым висит дамоклов меч, и есть о чем задуматься!!!!