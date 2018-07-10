Депутат Госдумы от Кировской области Вадим Белоусов по неподтверждённым данным покинул Россию

Ранее СМИ сообщали, что парламентарий может стать фигурантом уголовного дела о взятке для бывшего главы Челябинской области Михаила Юревича. За развитием этой истории следит Андрей Гаврилов.

Депутат-эсер Вадим Белоусов, который по официальным данным лёг на плановую операцию, мог сначала уехать в Европу, а затем в Израиль. Об этом сообщает издание ura.ru со ссылкой на источники в Госдуме. По их словам, депутат не планирует возвращаться в Россию. Издание 7 на 7 связало предполагаемое бегство парламентария из страны с возможным уголовным преследованием. Белоусов в своё время был бизнес-партнёром тогда ещё губернатора Челябинской области Юревича. Он же основатель макаронной компании Макфа. Против Юревича возбудили дело о получении взятки. СМИ не исключают, что к этому может быть причастен Белоусов. Чья тёща, а также бывший помощник по версии следствия были посредниками в передаче взятки Юревичу крупной взятки. Почти трёх с половиной миллиардов рублей. Сумму выделили на ремонт челябинских дорог. Деньги вывели через фирму, которой владел Белоусов. Позже её купили структуры, подконтрольные сыну генпрокурора Артёма Чайки. Его отец в июне попросил Госдуму снять с Белоусова депутатскую неприкосновенность. При этом неясно возбудили ли против него дело. Нижняя палата вопрос пока не рассмотрела. Там ждут, когда депутат вернётся на работу.

Экс-губернатор Челябинской области находится в международном розыске.