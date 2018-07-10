В Таиланде спасатели вывели десятого подростка из затопленной пещеры
Как сообщает Reuters, в пещере останется еще двое детей и их тренер. Между тем, РИА сообщает о том, что спасен одиннадцатый подросток. В воскресенье-понедельник водолазам удалось вывести на поверхность две группы из четырех детей. После этого, подростки были на вертолетах доставлены в больницу. У них обнаружена инфекция, им придется провести в карантине около недели.
Юношеская футбольная команда и их тренер пропали в заповеднике Понг Пха на севере Таиланда 23 июня. 12 подростков в возрасте от 11 до 17 лет и их тренер оказались заблокированными в пещере после того, как в регионе прошли проливные дожди. Вода затопила входы в пещеру и многие ходы в ней. Британские аквалангисты обнаружили подростков и тренера только 2 июля, они сумели укрыться в одном из залов, где образовался воздушный мешок.
Комментарии4
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igorrrpadlowitchs 10 июля 2018 | 13:12
А тренера- идиота оставить там на год, чтоб другим дуракам с инициативой не повадно было заниматься делами , о которых не имеют и понятия!
sokal123 10 июля 2018 | 13:19
Молодцы спасатели.
tonight 10 июля 2018 | 13:37
igorrrpadlowitchs: Помню в раше нас с классом тоже заставили в такой же поход идти по пещерам. Идиоты учителя рисковали нашими жизнями, нам повезло что ничего не случилось. В раше нас бы так не спасали. Мне было лет 12 столько сколько этим детям.
neyexo 10 июля 2018 | 13:25
5 км, 5 часов с каждым в темноте, мутной воде
Если кислородный клапан откажет - смерть, как уже случилось с одним спасателем, всплывать некуда