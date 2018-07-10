В Таиланде спасатели вывели десятого подростка из затопленной пещеры

Как сообщает Reuters, в пещере останется еще двое детей и их тренер. Между тем, РИА сообщает о том, что спасен одиннадцатый подросток. В воскресенье-понедельник водолазам удалось вывести на поверхность две группы из четырех детей. После этого, подростки были на вертолетах доставлены в больницу. У них обнаружена инфекция, им придется провести в карантине около недели.

Юношеская футбольная команда и их тренер пропали в заповеднике Понг Пха на севере Таиланда 23 июня. 12 подростков в возрасте от 11 до 17 лет и их тренер оказались заблокированными в пещере после того, как в регионе прошли проливные дожди. Вода затопила входы в пещеру и многие ходы в ней. Британские аквалангисты обнаружили подростков и тренера только 2 июля, они сумели укрыться в одном из залов, где образовался воздушный мешок.