Спасатели вывели десятого человека из пещеры Кхао Луанг в Таиланде

Спасатели в Таиланде вывели из пещеры Кхао Луанг на поверхность десятого человека, который находился внутри более двух недель. Как сообщило агентство Рейтер, в подземелье продолжают оставаться еще двое ребят и их 25 летний тренер.

23 июня в пещере Кхао Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. В течение двух дней, 8 и 9 июля водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка, после этого ученики были доставлены на вертолетах в больницу, где помещены в карантин.