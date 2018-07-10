В интернете появилось новое видео, на котором футболист Домагой Вида выкрикивает фразу «Слава Украине»

В интернете появилось новое видео, на котором защитник хорватской сборной Домагой Вида выкрикивает фразу «Слава Украине». В кадре также виден помощник главного тренера хорватской сборной и бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич. Когда был снят ролик, неизвестно, однако наблюдатели предполагают, что видео сделано во время Чемпионата мира.

Напомним, 8 июля Домагой Вида получил официальное предупреждение от Дисциплинарного комитета ФИФА за публикацию видеозаписи, на которой он кричит «Слава Украине». Оно появилось в интернете сразу после победы сборной Хорватии над Россией в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу.

Помощник тренерского штаба сборной Огнен Вукоевич, который также снимался в ролике, был исключен из хорватской делегации на Чемпионате и оштрафован на 15 тысяч швейцарских франков.