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12:32, 10 июля 2018

В интернете появилось новое видео, на котором футболист Домагой Вида выкрикивает фразу «Слава Украине»

В интернете появилось новое видео, на котором защитник хорватской сборной Домагой Вида выкрикивает фразу «Слава Украине». В кадре также виден помощник главного тренера хорватской сборной и бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич. Когда был снят ролик, неизвестно, однако наблюдатели предполагают, что видео сделано во время Чемпионата мира.

Напомним, 8 июля Домагой Вида получил официальное предупреждение от  Дисциплинарного комитета ФИФА за публикацию видеозаписи, на которой он кричит «Слава Украине». Оно появилось в интернете сразу после победы сборной Хорватии над Россией в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу.

Помощник тренерского штаба сборной Огнен Вукоевич, который также снимался в ролике, был исключен из хорватской делегации на Чемпионате и оштрафован на  15 тысяч швейцарских франков.

Комментарии

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lenin3 10 июля 2018 | 12:39

Весь мир уже забыл про этот случай,ФИФА вынесла своё решение,и только духоскрепнутые шейнинские патриоты пытаются раздуть из мухи слона.
И вообще,в чём проблема-то? Фраза "Слава Украине!"запрещена в России? А"Слава США!"тоже?)))

dorin1987 10 июля 2018 | 12:41

lenin3: /И вообще,в чём проблема-то? / - в повышенном слюноотделении ымперцев режима царька РФ при упоминании чего-то, что связано с чужой страной Украиной. Их так НДС, пенсии и погибшие в Сирии и лугандоне не возмущают, как слова "Слава Украине" :)

procto_djon 10 июля 2018 | 12:42

Хе, хе. Снова у "духовных" идотов пуканы запылают. Слава Украине!

kamen_12 10 июля 2018 | 12:48

procto_djon: На накласть, хоть глотку сорви. Фифа возбудилось, хорваты своего уволили, Эхо постит. Россияне молчат.

fig_vvam 10 июля 2018 | 12:54

kamen_12: Посодют их, руководство ФИФы я имею в виду.
За взятки посодют.
Стараются пока не сели заработать побольше, на отсидку, чтобы зону греть.

Власти США обвинили МОК и ФИФА в коррупции

Министерство юстиции США начало расследование фактов коррупции в Международном олимпийском комитете (МОК), Международной федерации футбола (ФИФА), Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ)
...............
Расследование также касается компании Helios Partners, которая, предположительно, помогла России получить права на проведение Олимпийских игр-2014 в Сочи и чемпионата мира-2018 по футболу.

kamen_12 10 июля 2018 | 12:55

fig_vvam: Тех уже отстранили и уволили, Блатер был.

prosto_suhov 10 июля 2018 | 12:45

ущербное население...., да, и какая Москва, такое от неё и эхо....

serg4422 10 июля 2018 | 12:50

у либрерал-евреев новые друзья - усташи,завалившие в свое время 30000 евреев.

polikarpich 10 июля 2018 | 12:59

serg4422: А Домагой Вида усташ или просто хорват? А Украину почему славит?

vincenttt 10 июля 2018 | 12:51

И что?...Не путинскую же рашку ему прославлять, страну агрессора и страну - убийцу, в первую очередь своего населения!

natayak 10 июля 2018 | 12:52

Непонятная история. Они вообще кто? Футболисты или политики? Или у нас теперь спортсмены выступают какими-то морально-нравственными ориентирами? Почему нужно постоянно обращать внимание на какие-то внефутбольные высказывания игроков и придавать им какое-то суперважное значение, муссировать в прессе их раздумья на темы космического масштаба?

kryimzdick 10 июля 2018 | 12:57

natayak: при том, что совершенно частное высказывание, не с трибуны и не на пресс-конференции, а в личном месседжере

holic 10 июля 2018 | 12:55

Уже абсолютно не важно, кто станет официальным победителем WC-2018 под эгидой FIFA потому, что в этом чемпионате победу одержала наша страна. А победила Украина потому, что этот чемпионат останется в памяти и запомнится тем, что его главным лозунгом стал девиз:
Слава Україні!(с)

gwon 10 июля 2018 | 12:56

Да и хер с ним.

dsa_dsf 10 июля 2018 | 12:56

Да крикни он хоть "слава гондурасу" всем бы пофиг было, но от однго слова "Украина" у ватанов пердаки рвануло.

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