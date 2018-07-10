В интернете появилось новое видео, на котором футболист Домагой Вида выкрикивает фразу «Слава Украине»
В интернете появилось новое видео, на котором защитник хорватской сборной Домагой Вида выкрикивает фразу «Слава Украине». В кадре также виден помощник главного тренера хорватской сборной и бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич. Когда был снят ролик, неизвестно, однако наблюдатели предполагают, что видео сделано во время Чемпионата мира.
Напомним, 8 июля Домагой Вида получил официальное предупреждение от Дисциплинарного комитета ФИФА за публикацию видеозаписи, на которой он кричит «Слава Украине». Оно появилось в интернете сразу после победы сборной Хорватии над Россией в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу.
Помощник тренерского штаба сборной Огнен Вукоевич, который также снимался в ролике, был исключен из хорватской делегации на Чемпионате и оштрафован на 15 тысяч швейцарских франков.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
lenin3 10 июля 2018 | 12:39
Весь мир уже забыл про этот случай,ФИФА вынесла своё решение,и только духоскрепнутые шейнинские патриоты пытаются раздуть из мухи слона.
И вообще,в чём проблема-то? Фраза "Слава Украине!"запрещена в России? А"Слава США!"тоже?)))
dorin1987 10 июля 2018 | 12:41
lenin3: /И вообще,в чём проблема-то? / - в повышенном слюноотделении ымперцев режима царька РФ при упоминании чего-то, что связано с чужой страной Украиной. Их так НДС, пенсии и погибшие в Сирии и лугандоне не возмущают, как слова "Слава Украине" :)
procto_djon 10 июля 2018 | 12:42
Хе, хе. Снова у "духовных" идотов пуканы запылают. Слава Украине!
kamen_12 10 июля 2018 | 12:48
procto_djon: На накласть, хоть глотку сорви. Фифа возбудилось, хорваты своего уволили, Эхо постит. Россияне молчат.
fig_vvam 10 июля 2018 | 12:54
kamen_12: Посодют их, руководство ФИФы я имею в виду.
За взятки посодют.
Стараются пока не сели заработать побольше, на отсидку, чтобы зону греть.
Власти США обвинили МОК и ФИФА в коррупции
Министерство юстиции США начало расследование фактов коррупции в Международном олимпийском комитете (МОК), Международной федерации футбола (ФИФА), Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ)
...............
Расследование также касается компании Helios Partners, которая, предположительно, помогла России получить права на проведение Олимпийских игр-2014 в Сочи и чемпионата мира-2018 по футболу.
kamen_12 10 июля 2018 | 12:55
fig_vvam: Тех уже отстранили и уволили, Блатер был.
prosto_suhov 10 июля 2018 | 12:45
ущербное население...., да, и какая Москва, такое от неё и эхо....
serg4422 10 июля 2018 | 12:50
у либрерал-евреев новые друзья - усташи,завалившие в свое время 30000 евреев.
polikarpich 10 июля 2018 | 12:59
serg4422: А Домагой Вида усташ или просто хорват? А Украину почему славит?
vincenttt 10 июля 2018 | 12:51
И что?...Не путинскую же рашку ему прославлять, страну агрессора и страну - убийцу, в первую очередь своего населения!
natayak 10 июля 2018 | 12:52
Непонятная история. Они вообще кто? Футболисты или политики? Или у нас теперь спортсмены выступают какими-то морально-нравственными ориентирами? Почему нужно постоянно обращать внимание на какие-то внефутбольные высказывания игроков и придавать им какое-то суперважное значение, муссировать в прессе их раздумья на темы космического масштаба?
kryimzdick 10 июля 2018 | 12:57
natayak: при том, что совершенно частное высказывание, не с трибуны и не на пресс-конференции, а в личном месседжере
holic 10 июля 2018 | 12:55
Уже абсолютно не важно, кто станет официальным победителем WC-2018 под эгидой FIFA потому, что в этом чемпионате победу одержала наша страна. А победила Украина потому, что этот чемпионат останется в памяти и запомнится тем, что его главным лозунгом стал девиз:
Слава Україні!(с)
gwon 10 июля 2018 | 12:56
Да и хер с ним.
dsa_dsf 10 июля 2018 | 12:56
Да крикни он хоть "слава гондурасу" всем бы пофиг было, но от однго слова "Украина" у ватанов пердаки рвануло.