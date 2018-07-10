- "Краснодарский суд снял арест с 5,5 млн долларов, которые находятся на банковском счету вдовы главаря Кущевской банды"....

Краснодарский суд снял арест с пяти с половиной миллионов долларов, которые находятся на банковском счету вдовы главаря Кущевской банды Анджелы-Марии Цапок. Арест был наложен в 2010 году по просьбе следствия, которое считало, что все деньги и имущество Цапков являются общим капиталом преступного сообщества.

Предполагалось также, что эти средства будут использованы для выплаты компенсаций пострадавшим от действий банды.

Между тем, ранее суд уже снял арест с дома и автомобиля «Порше», принадлежащих вдове Цапка, — сообщает ТАСС. Процесс выплаты компенсаций потерпевшим приостановлен. Невыплачены около 150 миллионов рублей.