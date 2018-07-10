Краснодарский суд снял арест с 5,5 млн долларов, которые находятся на банковском счету вдовы главаря Кущевской банды
Краснодарский суд снял арест с пяти с половиной миллионов долларов, которые находятся на банковском счету вдовы главаря Кущевской банды Анджелы-Марии Цапок. Арест был наложен в 2010 году по просьбе следствия, которое считало, что все деньги и имущество Цапков являются общим капиталом преступного сообщества.
Предполагалось также, что эти средства будут использованы для выплаты компенсаций пострадавшим от действий банды.
Между тем, ранее суд уже снял арест с дома и автомобиля «Порше», принадлежащих вдове Цапка, — сообщает ТАСС. Процесс выплаты компенсаций потерпевшим приостановлен. Невыплачены около 150 миллионов рублей.
Комментарии11
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danko1 10 июля 2018 | 12:38
Главари цапковской банды в Кремле сидят и бедную вдову не обидят.
viteck 10 июля 2018 | 12:51
- "Краснодарский суд снял арест с 5,5 млн долларов, которые находятся на банковском счету вдовы главаря Кущевской банды"....
- "У матери погибшего в Сирии контрактника взыскали деньги в счет банковского кредита сына.
Братский городской суд Иркутской области отказался удовлетворить иск матери российского военнослужащего сержанта Владимира Тарасюк к судебному приставу, списавшему с ее банковского счета 559 тысяч рублей, которые ранее ей выплатили в качестве компенсации за смерть сына, погибшего в Сирии."©
Перевернутый мир...
archibald_dandy_esquire 10 июля 2018 | 12:54
danko1:
это как бы извинение вдове главаря Анджеле-Марии Цапок - извини, пришлось твоего мужа замочить, а то он обещал Сашку Ткачова сдать, а сейчас всё вернём
yralez 10 июля 2018 | 12:38
А не являются ли члены кранодарского суда членами банды Цапка ?
И тогда они правы.....надо же свои деньги спасать.
linda1967 10 июля 2018 | 12:40
Чайке деньги понадобились.
sharukin 10 июля 2018 | 12:42
Да здравствует наш Российский суд - самый гуманный суд в мире!
akula777 10 июля 2018 | 12:45
Осталось только самого цапка реабилитировать.
aleksei123m 10 июля 2018 | 12:47
Путинисты своих не здают!
polsan 10 июля 2018 | 12:52
Вернули всё, что вдова Цапка заработала! Суд разобрался! ))
kochar 10 июля 2018 | 12:54
Краснодарский суд снял арест с 5,5 млн долларов, которые находятся на банковском счету вдовы главаря Кущевской банды, а Вася Пупкин из за 10000 рублей административного штрафа не улетел в Турцию.
О как.
nektorat 10 июля 2018 | 12:56
"Краснодарский суд снял арест с 5,5 млн долларов, которые находятся на банковском счету вдовы главаря Кущевской банды" .... Извинялись как положено перед ней ? На коленях ?