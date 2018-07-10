В Подмосковье задержали одного из организаторов протестов против мусорных полигонов Татьяну Павлову
Полицейские заявили, что она якобы похожа на женщину, совершившую ограбление. Павлову повезли в отдел полиции. Об этом она сама написала в Фейсбуке.
Татьяна Павлова участвовала в организации нескольких протестных акций в Подмосковье, ее уже задерживали после митинга протеста против строительства мусоросжигательного завода возле Наро-Фоминска.
Еще одного активиста, московского блогера Дениса Стяжкина задержали в Наро-Фоминске, как только он вышел из электрички. Об этом он сообщил в Твиттере.
Комментарии6
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yralez 10 июля 2018 | 12:41
Ну вот как ей подбросить наркоту и оружие ?
А тут мысль работает.....проявили полицайскую смекалку..
danko1 10 июля 2018 | 12:42
Полицаи защищают не народ, и даже не свои семьи, а только преступления бандитского режима.
Тогда их содержание должен оплачивать лично Путин из своей зарплаты, размера которой не знает.
platonnekafrin 10 июля 2018 | 12:47
Прости меня Господи за то, что в свидетели опять зову! Но на каких только лиц, совершивших все тяжкие, не был похож наш президент! Чего ж, его тоже в полицию тащить, когда из электрички выйдет?!
lager23 10 июля 2018 | 12:52
Налогоплательщик, знай твои деньги идут на дела, а не на придурь!
polikarpich 10 июля 2018 | 12:53
Одни и те же новости. Задержали, заключили под стражу, возбудили дело, оштрафовали...
И всё по протестующим, оппозиционерам, пикетчикам, демонстрантам. Вот чем, оказывается, только и занимаются доблестные органы.
А "Цапки" всякие - это не их профиль.
kochar 10 июля 2018 | 12:59
"Самое худшее — это чувствовать свою беспомощность, а самое противное — подчиняться дуракам."
Андрей Шляхов. Скорая помощь. Обычные ужасы и необычная жизнь доктора Данилова