В Подмосковье задержали одного из организаторов протестов против мусорных полигонов Татьяну Павлову

Полицейские заявили, что она якобы похожа на женщину, совершившую ограбление. Павлову повезли в отдел полиции. Об этом она сама написала в Фейсбуке.

Татьяна Павлова участвовала в организации нескольких протестных акций в Подмосковье, ее уже задерживали после митинга протеста против строительства мусоросжигательного завода возле Наро-Фоминска.

Еще одного активиста, московского блогера Дениса Стяжкина задержали в Наро-Фоминске, как только он вышел из электрички. Об этом он сообщил в Твиттере.