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12:30, 10 июля 2018

Выпускников Второй петербургской гимназии лишили стипендий из-за того, что они были задержаны на акциях протеста

Об этом сообщает Загс.ру со ссылкой на активистов движения «Весна». 25 июня в гимназии проходило вручение аттестатов, а также называли имена стипендиатов: Валентин Хорошенин должен был получить 4 стипендии за успехи в истории, географии, английском и французском языках, а его одноклассник Тимофей Макаренко – за изучение обществознания. Макаренко был задержан во время акции 5 мая и уже тогда ему сказали, что стипендию он не получит. Хорошенина задерживали за расклеивание листовок в поддержку акции Навального. Между тем, в приемной директора гимназии изданию заявили, что отмена стипендий не имеет отношения к политике и может быть связана с задержаниями подростков.

Комментарии

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danko1 10 июля 2018 | 12:35

Бандитские методы в стране, где банда питерских подельников рулит, и полное беззаконие.
Идет массовое запугивание самой активной части общества, не желающей жить в бандитской стране.
Сволочи, во главе с Путиным, место этим ублюдкам только на зоне.
И поскорее бы, пока Россию не уничтожили.

romashka__ 10 июля 2018 | 12:55

Выпускников Второй петербургской гимназии лишили стипендий из-за того, что они были задержаны на акциях протеста //

Позор взрослым дядькам во власти, которые издеваются над молодыми людьми, не ведая, что творят.

Вспоминаю, как юного М.Ю.Лермонтова исключили из Московского университета и не приняли в Петербургский тоже по политическим мотивам. Лермонтова убили в 26 лет.

Выпускникам гимназии желаю стойкости и мужества.

andy66 10 июля 2018 | 12:58

с некоторых пор российские преподаватели решили что их работа - не воспитывать граждан, а воспитывать послушных рабов для чекистов. Не успеваемость определяет отношение к ученику, а правильный изгиб позвоночника, причем строго под углом, который нравится государству

iskander1970 10 июля 2018 | 12:35

Может забросили учёбу,гуляя по акциям?А потом так заманчиво свалить всё на "кровавый режим"!

mikhail_spb_ 10 июля 2018 | 12:36


Властные жулики, воры и бандиты воюют со школьниками и мстят им.
Надеюсь, парни и без их стипендий добьются больших успехов!

m_doc 10 июля 2018 | 12:45

Им кровавый режим не нравится? Значит, никаких подарков от кровавого режима. Пусть им Навальный стипендии выделит. Или эхо москвы скинется:)

aallttoo 10 июля 2018 | 12:50

m_doc: Стипендии этим детям платит не кровавый режим, а российский налогоплательщик, есличё.

archibald_dandy_esquire 10 июля 2018 | 12:50

m_doc:
и вот такая гнида Елена Ивановна - врач?
к такому врачу на приём попадёте - и палача не понадобится

cosmo_ 10 июля 2018 | 12:55

archibald_dandy_esquire:
Так не ходи - боярышник тебе в помощь! Подорожник опять же...

reaver 10 июля 2018 | 12:48

Свобода слова в России.

lager23 10 июля 2018 | 12:49

Стипендии дают за учёбу, а не за лояльность власти, но это в нормальных странах...., а в воровском государстве не только стипендии, но и должности топ менеджеров дают вне норм здравого смысла и пользы для государства

kochar 10 июля 2018 | 12:52

"Самое худшее — это чувствовать свою беспомощность, а самое противное — подчиняться дуракам."
Андрей Шляхов. Скорая помощь. Обычные ужасы и необычная жизнь доктора Данилова

platonnekafrin 10 июля 2018 | 12:53

Они теперь и детские стипендии присвоили. Директору - "владимира" на шею!

vladimirgornitsky 10 июля 2018 | 12:58

Это вполне скрепно. В царское время тогдашняя жандармская власть за участие в политических акциях не то, что стипендии лишала, просто выгоняла без права поступления в другие казенные учебные заведения - с "волчьим билетом". Так что у нынешних жандармов-чекистов есть куда развернуться для воссоздания старых традиций.
Правда, царской власти это не сильно помогло...

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