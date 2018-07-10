Выпускников Второй петербургской гимназии лишили стипендий из-за того, что они были задержаны на акциях протеста //

Об этом сообщает Загс.ру со ссылкой на активистов движения «Весна». 25 июня в гимназии проходило вручение аттестатов, а также называли имена стипендиатов: Валентин Хорошенин должен был получить 4 стипендии за успехи в истории, географии, английском и французском языках, а его одноклассник Тимофей Макаренко – за изучение обществознания. Макаренко был задержан во время акции 5 мая и уже тогда ему сказали, что стипендию он не получит. Хорошенина задерживали за расклеивание листовок в поддержку акции Навального. Между тем, в приемной директора гимназии изданию заявили, что отмена стипендий не имеет отношения к политике и может быть связана с задержаниями подростков.