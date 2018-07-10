На потерпевших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» оказывалось давление
Об этом завил руководитель следственной группы Рустам Габдулин на заседании суда, где рассматривается ходатайство об аресте Андрея Бурсина, который руководил тушением пожара.
По словам Габдулина, у здания суда собралось около 20 коллег Бурсина, которые оскорбляли потерпевших и угрожали им. Кроме того, они снимали на мобильные телефоны автомобили, на которых приехали потерпевшие, — сообщает газета Ведомости.
Комментарии9
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lenin3 10 июля 2018 | 12:14
А где же охраняющая здание суда доблестно-храбрая Росгвардия?Или они только пропуска в суд проверяют?
sharko_2 10 июля 2018 | 12:50
lenin3:
И винтят пикетчиков.
ignachio 10 июля 2018 | 12:56
Еще эти преступники украли имущество погибших и их родственников (адвокат потерпевших), теперь угрожают тем, кто выжил, говорят что ненадолго. Дружные ребята Шойгу.
tks 10 июля 2018 | 12:17
Putlerismus Ordinaris.
compare 10 июля 2018 | 12:20
что,"пожарные"организовали свою "бригаду"? вот это,"скрепно" и отличительно,для нашей действительности...
archibald_dandy_esquire 10 июля 2018 | 12:47
compare: @,"пожарные"организовали свою "бригаду"? @
в "лихие 90-е" лично слышал, как разносчик товара плакался хозяину в телефонной будке (тогда мобильники были только у "крутых": " ...я в Мытищах... зашел показать товар в пожарную часть... всё отняли, избили и сказали, чтобы валил, а то закопают прямо тут..." - вот тогда я реально стал думать, как бы свалить из рашки.
Вы просто удивительный :) удивляетесь, что в РФ сплошь криминал :) или не слышали, что пожарные спасают первым делом ценные вещи, которые потом присваивают - и докажи потом, что это не сгорело
sharko_2 10 июля 2018 | 12:52
compare:
ОПГ "Огонь и вода".
patlik 10 июля 2018 | 12:23
Необходимо срочно переименовать пожарную охрану (МЧС) в железнодорожную только там стрелочники работают.
lion64__2 10 июля 2018 | 12:29
Агрессивных пожарников можно угостить кайенской смесью, дёшево и сердито получится.