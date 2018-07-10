Сенатор-республиканец Джон Кеннеди сравнил российские власти с мафией

Об этом он сказал, комментируя визит американских конгрессменов в Россию.

В России, по мнению Кеннеди, нет политической философии, кроме философии денег и власти, пишет Associated Press. Сенатор приписал такое ведение политики президенту Владимиру Путину, одновременно назвав его диктатором. Описывая визит американских конгрессменов в Россию, Кеннеди сказал, что встречи с представителями разных ветвей власти были эмоциональными. Так, переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым, утверждает сенатор, были одними из самых трудных за время поездки: самого министра он назвал «задирой». При этом Кеннеди сказал, что не против саммита Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки, однако он считает, что российскому главе государства нельзя доверять и его нужно сдерживать. В заключении американский сенатор сказал, что Россия хочет того, чего хочет Путин, и это, по его мнению, похоже на мафию.

Визит американских конгрессменов в Россию состоялся в начале июля, они посетили, в частности, МИД и Госдуму.