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12:00, 10 июля 2018

Сенатор-республиканец Джон Кеннеди сравнил российские власти с мафией

Об этом он сказал, комментируя визит американских конгрессменов в Россию.

В России, по мнению Кеннеди, нет политической философии, кроме философии денег и власти, пишет Associated Press. Сенатор приписал такое ведение политики президенту Владимиру Путину, одновременно назвав его диктатором. Описывая визит американских конгрессменов в Россию, Кеннеди сказал, что встречи с представителями разных ветвей власти были эмоциональными. Так, переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым, утверждает сенатор, были одними из самых трудных за время поездки: самого министра он назвал «задирой». При этом Кеннеди сказал, что не против саммита Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки, однако он считает, что российскому главе государства нельзя доверять и его нужно сдерживать. В заключении американский сенатор сказал, что Россия хочет того, чего хочет Путин, и это, по его мнению, похоже на мафию.

Визит американских конгрессменов в Россию состоялся в начале июля, они посетили, в частности, МИД и Госдуму.

Комментарии

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ematveev 10 июля 2018 | 12:08

Этот толк в мафиозных подходах знает:

===
"...по России надо ударить санкциями, вломить русским так сильно, чтобы они не смогли собрать кости".
Джон Нили Кеннеди (с)
===

Сказано до встречи с депутатами белым и пушистым американским сенатором Кеннеди.

danko_viola 10 июля 2018 | 12:09

ematveev: ну где бабка данко1 спец в мафии?

danko1 10 июля 2018 | 12:11

Бандита Путина, крестного отца мафии, узурпировавшего всю власть, называю мировые лидеры и круче- фашистом.
И это тоже верное определение, учитывая его преклонение перед методами Гитлера и Геббельса.

danko_viola 10 июля 2018 | 12:13

danko1: а вот и дежурная хохлотроллиха. Не выходи из себя! В маями. Не превращай сайт в помойку.

fig_vvam 10 июля 2018 | 12:22

ematveev: ematveev: трепло ты вонючее нацистское.
Лжешь нагло и не стесняясь.
А чего тебе стесняться, ты уже весь в дерьме по самые уши.

А Нил Кеннеди ничего нового не сказал, может для него это открытие, но в России это общеизвестные истины.
Причем Кеннеди говорит образно, а в России знают, что эти ребята именно натуральные мафиози.
Ищите в интернете "Праздник в кишлаке".
Это о том как эти ребята в Питере начинали.
Очень интересно. так что мафия она и есть мафия, натуральная причем.

andre_klimov 10 июля 2018 | 12:31

ematveev: "Этот толк в мафиозных подходах знает"

То есть, человек знающий о чём говорит? Тогда его словам можно верить. Спасибо за рекомендацию...

mikhail_spb_ 10 июля 2018 | 12:10


Любая мафия выглядит детским садом в сравнении с бандитско-террористическим государством, созданным ленинской уголовной шайкой.

pyco_mypucmo 10 июля 2018 | 12:13

mikhail_spb_: Кеннеди рискует, "новичка" у Путина ещё много.

seryj_wolk 10 июля 2018 | 12:11

В рфии сейчас новый вид мафии, где крестным отцом является президент, а мафиози - все, кто имеет хоть малейшую власть.

sskull 10 июля 2018 | 12:12

Какой-то беспросветный мудак с опухолью мозга, что его Эхо пиарит каждый час?

testmeter 10 июля 2018 | 12:22

sskull: Ты про Путина?

don_ballon 10 июля 2018 | 12:13

Джон Кеннеди, который Фицджералд, говаривал про руководство СССР и не такое. Желаю сенатору стать в будущем президентом США.

svetalana 10 июля 2018 | 12:16

Да дело не только в бандюках во власти. Страна такая: "страна рабов, страна господ". Не будь такого количества рабов, не было и раба на троне.

neyexo 10 июля 2018 | 12:17

Поберег бы лучше себя - все Кеннеди поумирали.

platonnekafrin 10 июля 2018 | 12:20

Прям репортаж с сафари. А они, между прочим, не такие дикие, а дрессированные! Тут у них цирк. А на отдыхе в вашей Америке они очень даже послушные - с рук что угодно едят, не брезгуют и лижутся, не разбирая места.

antiput2000 10 июля 2018 | 12:21

Вот также население Германии хотела того же, что и Гитлер. И получило , существенно уменьшенные границы с уменьшенным населением.Будем наблюдать и блевать. ВТ

yralez 10 июля 2018 | 12:27

Да где мафия правит своей страной ?
Нет такой мафии.
И у нас не мафия, а путинская ОПГ......это гораздо хуже.

ansata 10 июля 2018 | 12:27

Оскорбляете, господин Кеннеди. Не похожа на мафию, а она самая и есть.

ohrjr 10 июля 2018 | 12:31

Как прав!!!

mechanicians 10 июля 2018 | 12:32

Чего еще ждать от врага.

kazlevich1949 10 июля 2018 | 12:34

Бей своих, чтобы чужие боялись...

bvc1955 10 июля 2018 | 12:41

Полагаю, сенатор-республиканец Джон Кеннеди, тезка и однофамилец 35-го президента Соединенных Штатов, демократа Джона Кеннеди, высказал мнение, к которому пришли, если не все, то большинство членов делегации американских



законодателей. Разве в России иное мнение о здешних «народных избранниках»? Владимир Бурсановский.

farmer1984 10 июля 2018 | 12:43

Кеннеди прав. В России рулят питерские, во главе с Вованом Грозным, которые открыто крышуют олигархов, жуликов и воров.

natayak 10 июля 2018 | 12:45

Вот. Теперь, получается и этот сенатор за Путина. Потому что он сказал ровно то, что тот сам о себе думает: "Россия хочет того, что хочет Путин."

(комментарий скрыт)

aleksei123m 10 июля 2018 | 12:55

Верная оценка.

(комментарий скрыт)

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