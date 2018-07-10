Сенатор-республиканец Джон Кеннеди сравнил российские власти с мафией
Об этом он сказал, комментируя визит американских конгрессменов в Россию.
В России, по мнению Кеннеди, нет политической философии, кроме философии денег и власти, пишет Associated Press. Сенатор приписал такое ведение политики президенту Владимиру Путину, одновременно назвав его диктатором. Описывая визит американских конгрессменов в Россию, Кеннеди сказал, что встречи с представителями разных ветвей власти были эмоциональными. Так, переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым, утверждает сенатор, были одними из самых трудных за время поездки: самого министра он назвал «задирой». При этом Кеннеди сказал, что не против саммита Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки, однако он считает, что российскому главе государства нельзя доверять и его нужно сдерживать. В заключении американский сенатор сказал, что Россия хочет того, чего хочет Путин, и это, по его мнению, похоже на мафию.
Визит американских конгрессменов в Россию состоялся в начале июля, они посетили, в частности, МИД и Госдуму.
Комментарии25
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ematveev 10 июля 2018 | 12:08
Этот толк в мафиозных подходах знает:
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"...по России надо ударить санкциями, вломить русским так сильно, чтобы они не смогли собрать кости".
Джон Нили Кеннеди (с)
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Сказано до встречи с депутатами белым и пушистым американским сенатором Кеннеди.
danko_viola 10 июля 2018 | 12:09
ematveev: ну где бабка данко1 спец в мафии?
danko1 10 июля 2018 | 12:11
Бандита Путина, крестного отца мафии, узурпировавшего всю власть, называю мировые лидеры и круче- фашистом.
И это тоже верное определение, учитывая его преклонение перед методами Гитлера и Геббельса.
danko_viola 10 июля 2018 | 12:13
danko1: а вот и дежурная хохлотроллиха. Не выходи из себя! В маями. Не превращай сайт в помойку.
fig_vvam 10 июля 2018 | 12:22
ematveev: ematveev: трепло ты вонючее нацистское.
Лжешь нагло и не стесняясь.
А чего тебе стесняться, ты уже весь в дерьме по самые уши.
А Нил Кеннеди ничего нового не сказал, может для него это открытие, но в России это общеизвестные истины.
Причем Кеннеди говорит образно, а в России знают, что эти ребята именно натуральные мафиози.
Ищите в интернете "Праздник в кишлаке".
Это о том как эти ребята в Питере начинали.
Очень интересно. так что мафия она и есть мафия, натуральная причем.
andre_klimov 10 июля 2018 | 12:31
ematveev: "Этот толк в мафиозных подходах знает"
То есть, человек знающий о чём говорит? Тогда его словам можно верить. Спасибо за рекомендацию...
mikhail_spb_ 10 июля 2018 | 12:10
Любая мафия выглядит детским садом в сравнении с бандитско-террористическим государством, созданным ленинской уголовной шайкой.
pyco_mypucmo 10 июля 2018 | 12:13
mikhail_spb_: Кеннеди рискует, "новичка" у Путина ещё много.
seryj_wolk 10 июля 2018 | 12:11
В рфии сейчас новый вид мафии, где крестным отцом является президент, а мафиози - все, кто имеет хоть малейшую власть.
sskull 10 июля 2018 | 12:12
Какой-то беспросветный мудак с опухолью мозга, что его Эхо пиарит каждый час?
testmeter 10 июля 2018 | 12:22
sskull: Ты про Путина?
don_ballon 10 июля 2018 | 12:13
Джон Кеннеди, который Фицджералд, говаривал про руководство СССР и не такое. Желаю сенатору стать в будущем президентом США.
svetalana 10 июля 2018 | 12:16
Да дело не только в бандюках во власти. Страна такая: "страна рабов, страна господ". Не будь такого количества рабов, не было и раба на троне.
neyexo 10 июля 2018 | 12:17
Поберег бы лучше себя - все Кеннеди поумирали.
platonnekafrin 10 июля 2018 | 12:20
Прям репортаж с сафари. А они, между прочим, не такие дикие, а дрессированные! Тут у них цирк. А на отдыхе в вашей Америке они очень даже послушные - с рук что угодно едят, не брезгуют и лижутся, не разбирая места.
antiput2000 10 июля 2018 | 12:21
Вот также население Германии хотела того же, что и Гитлер. И получило , существенно уменьшенные границы с уменьшенным населением.Будем наблюдать и блевать. ВТ
yralez 10 июля 2018 | 12:27
Да где мафия правит своей страной ?
Нет такой мафии.
И у нас не мафия, а путинская ОПГ......это гораздо хуже.
ansata 10 июля 2018 | 12:27
Оскорбляете, господин Кеннеди. Не похожа на мафию, а она самая и есть.
ohrjr 10 июля 2018 | 12:31
Как прав!!!
mechanicians 10 июля 2018 | 12:32
Чего еще ждать от врага.
kazlevich1949 10 июля 2018 | 12:34
Бей своих, чтобы чужие боялись...
bvc1955 10 июля 2018 | 12:41
Полагаю, сенатор-республиканец Джон Кеннеди, тезка и однофамилец 35-го президента Соединенных Штатов, демократа Джона Кеннеди, высказал мнение, к которому пришли, если не все, то большинство членов делегации американских
законодателей. Разве в России иное мнение о здешних «народных избранниках»? Владимир Бурсановский.
farmer1984 10 июля 2018 | 12:43
Кеннеди прав. В России рулят питерские, во главе с Вованом Грозным, которые открыто крышуют олигархов, жуликов и воров.
natayak 10 июля 2018 | 12:45
Вот. Теперь, получается и этот сенатор за Путина. Потому что он сказал ровно то, что тот сам о себе думает: "Россия хочет того, что хочет Путин."
aleksei123m 10 июля 2018 | 12:55
Верная оценка.