Сегодня на Чемпионате Мира по футболу состоится первый полуфинал
Сыграют сборные Франции и Бельгии.
Многие считают, что именно в этом мачте определится новый Чемпион мира. Притом, что сегодняшние соперники по своему игровому подчерку заметно отличаются. Бельгия играет в России в бескомпромиссный футбол с явным акцентом на атаку. Даже в ничего не значащем матче с Англией подопечные Мартинеса действовали с позиции силы. Не испугавшись перспектив оказаться в одной части сетки с Бразилией. Которую, впрочем, бельгийцы тоже переиграли в лучших своих традициях.
Французы по ходу турнира действовали куда более прагматично. Но периодически взрывали игру в самый неподходящий для соперников момент. Именно так были повержены команды Аргентины и Уругвая.
Интриги предстоящему полуфиналу добавляет присутствие в тренерском штабе бельгийцев Тьерри Анри. Который, будучи футболистом, многие годы выступал за сборную Франции
Матч между командами Бельгии и Франции начнется в Санкт-Петербурге в 21 час.
Комментарии6
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tom_tom 10 июля 2018 | 12:08
"Слава Украине" - политические интриги, нацизм, фашизм, русофобия.
"Слава России" - патриотизм, любовь к родине, миролюбие и пацифизм.
Смотри не перепутай.
danko_viola 10 июля 2018 | 12:11
tom_tom: вот ещё одна дежурная кокломрась пришла. У тебя тоже бацила хохлодыбилизма, а пелафил?
sskull 10 июля 2018 | 12:17
tom_tom: Под лозунгом "Сала украине" фашистские прихвостни людей убивали. Так что правильно, что усташей наказывают.
polikarpich 10 июля 2018 | 12:32
sskull: А лозунг "Слава России" тоже, кстати, был осуждён и заклеймён в деле нацбола Дмитрия Исусова.
http://jesusextremizm.blogspot.com/
sskull 10 июля 2018 | 12:36
polikarpich: Честно говоря, я сто лет не слышал, чтоб кто-то как ебанутый ходил по Москве и орал:" Слава России". Может на марше националистов только. Как то у нас не принято орать лозунги к месту и не к месту. На футболе более принято:" Русские вперёд". Да и то на матче сб.России, а не тупо орать, как убогий в матче Хорватия-Англия, например.
kryimzdick 10 июля 2018 | 12:19
tom_tom: Слава КПСС и Слава Богу ещё. Как один хорватский хлопчик сверхдержаве весь праздник испортил.