Сегодня на Чемпионате Мира по футболу состоится первый полуфинал

Сыграют сборные Франции и Бельгии.

Многие считают, что именно в этом мачте определится новый Чемпион мира. Притом, что сегодняшние соперники по своему игровому подчерку заметно отличаются. Бельгия играет в России в бескомпромиссный футбол с явным акцентом на атаку. Даже в ничего не значащем матче с Англией подопечные Мартинеса действовали с позиции силы. Не испугавшись перспектив оказаться в одной части сетки с Бразилией. Которую, впрочем, бельгийцы тоже переиграли в лучших своих традициях.

Французы по ходу турнира действовали куда более прагматично. Но периодически взрывали игру в самый неподходящий для соперников момент. Именно так были повержены команды Аргентины и Уругвая.

Интриги предстоящему полуфиналу добавляет присутствие в тренерском штабе бельгийцев Тьерри Анри. Который, будучи футболистом, многие годы выступал за сборную Франции

Матч между командами Бельгии и Франции начнется в Санкт-Петербурге в 21 час.