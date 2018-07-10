Главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну угрожают в СИЗО другие заключенные и охранники
Главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну угрожают в Следственном изоляторе другие заключенные и охранники. Об этом говорится в письме Шестуна, полученном его адвокатом.
В камере для вновь прибывших заключенные угрожали Шестуну. В письме, которое защитник прислал в редакцию РБК, говорится – цитирую – «Вначале на карантине один второход угрожал мне большими неприятностями, гневом положенцев и смотрящих. Противно это было слушать, хоть я и не из пугливых. Но, зная, что здесь менее года назад убили топ-менеджера «Роскосмоса», любые угрозы я воспринимаю всерьез, особенно угрозу отравления. Кроме этого, политик пожаловался на то, что охранники в коридоре хамят обвиняемому. Такое отношение к себе он связывает со своими жалобами на руководство СИЗО, которое отказывается подписать документы для участия в новых выборах главы Серпуховского района. При этом Александр Шестун отметил, что после вмешательства главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, назвавшей препятствия для выдвижения недопустимыми, весь персонал СИЗО перешел на «вы» и стал корректен.
Александр Шестун был задержан в середине июня, его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Сам он вины не признает и называет свое уголовное дело заказным.
Комментарии9
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danko1 10 июля 2018 | 12:08
Полностью сфальсифицированное очередное уголовное дело по политическим мотивам, доказывающее, что умные и честные во власти не нужны.
Всё будет продолжаться до тех пор, пока настоящие бандиты во главе с Путиным во власти, а миллионы холуев у них в "правоохранительных" органах, готовые любой преступный приказ выполнить.
На крестничка Шойгу, Воробьева, нападать и разоблачать его преступления безнаказанно при бандитском режиме нельзя.
mikhail_spb_ 10 июля 2018 | 12:08
Неслыханный либерализьм: вертухаи обращаются к заключённому на "вы" и не хамят!
kamen_12 10 июля 2018 | 12:21
mikhail_spb_: Не вертухаи, а госслужащие, работники минюста. Вертухаи на Украине и Израиле.
rom8883 10 июля 2018 | 12:29
mikhail_spb_: Обращаются так, как сверху приказали.
compare 10 июля 2018 | 12:18
"духовно близких" активировали для давления на человека? знакомо,со времен ульяновского переворота 1917....
ramses333 10 июля 2018 | 12:20
Бодался теленок с дубом. Правда, дуб тот трухлявый, недолго уж ему осталось.
andy66 10 июля 2018 | 12:31
СИЗО в РФ существует только для оказания давления... никаких других функций у него нет
putin_itogy 10 июля 2018 | 12:41
ВОРобьёв. маленький толстенький трус.
Немужик.
Чмыздырь поставленик папы, ссыт во все трусы, боясь слететь с этой ВОРовской должности - губера московской области.
Трусливо и подло гадит Мужику Шестуну, чужими руками вертухаев и уркаганов.
Но придёт однажды и тот день, когда ему и тому кто над всеми ними, придётся держать ответ.
kochar 10 июля 2018 | 12:57
«Товарищам Кураеву, Бош, Минкину и другим пензенским коммунистам:
«Товарищи! Восстание пяти волостей кулачья должно повести к беспощадному подавлению. Этого требует интерес всей революции, ибо теперь взят «последний решительный бой» с кулачьем. Образец надо дать.
— Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц.
— Опубликовать их имена.
— Отнять у них весь хлеб.
— Назначить заложников — согласно вчерашней телеграмме.
— Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал, знал, кричал: душат и задушат кровопийц кулаков.
— Телеграфируйте получение и исполнение.
Ваш Ленин».
(Латышев А.Г. Рассекреченный Ленин. М., 1996. С. 57.)