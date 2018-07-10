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12:00, 10 июля 2018

Главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну угрожают в СИЗО другие заключенные и охранники

Главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну угрожают в Следственном изоляторе другие заключенные и охранники. Об этом говорится в письме Шестуна, полученном его адвокатом.

В камере для вновь прибывших заключенные угрожали Шестуну. В письме, которое защитник прислал в редакцию РБК, говорится – цитирую – «Вначале на карантине один второход угрожал мне большими неприятностями, гневом положенцев и смотрящих. Противно это было слушать, хоть я и не из пугливых. Но, зная, что здесь менее года назад убили топ-менеджера «Роскосмоса», любые угрозы я воспринимаю всерьез, особенно угрозу отравления. Кроме этого, политик пожаловался на то, что охранники в коридоре хамят обвиняемому. Такое отношение к себе он связывает со своими жалобами на руководство СИЗО, которое отказывается подписать документы для участия в новых выборах главы Серпуховского района. При этом Александр Шестун отметил, что после вмешательства главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, назвавшей препятствия для выдвижения недопустимыми, весь персонал СИЗО перешел на «вы» и стал корректен.

Александр Шестун был задержан в середине июня, его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Сам он вины не признает и называет свое уголовное дело заказным.

Комментарии

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danko1 10 июля 2018 | 12:08

Полностью сфальсифицированное очередное уголовное дело по политическим мотивам, доказывающее, что умные и честные во власти не нужны.
Всё будет продолжаться до тех пор, пока настоящие бандиты во главе с Путиным во власти, а миллионы холуев у них в "правоохранительных" органах, готовые любой преступный приказ выполнить.
На крестничка Шойгу, Воробьева, нападать и разоблачать его преступления безнаказанно при бандитском режиме нельзя.

mikhail_spb_ 10 июля 2018 | 12:08


Неслыханный либерализьм: вертухаи обращаются к заключённому на "вы" и не хамят!

kamen_12 10 июля 2018 | 12:21

mikhail_spb_: Не вертухаи, а госслужащие, работники минюста. Вертухаи на Украине и Израиле.

rom8883 10 июля 2018 | 12:29

mikhail_spb_: Обращаются так, как сверху приказали.

compare 10 июля 2018 | 12:18

"духовно близких" активировали для давления на человека? знакомо,со времен ульяновского переворота 1917....

ramses333 10 июля 2018 | 12:20

Бодался теленок с дубом. Правда, дуб тот трухлявый, недолго уж ему осталось.

andy66 10 июля 2018 | 12:31

СИЗО в РФ существует только для оказания давления... никаких других функций у него нет

putin_itogy 10 июля 2018 | 12:41

ВОРобьёв. маленький толстенький трус.
Немужик.
Чмыздырь поставленик папы, ссыт во все трусы, боясь слететь с этой ВОРовской должности - губера московской области.
Трусливо и подло гадит Мужику Шестуну, чужими руками вертухаев и уркаганов.
Но придёт однажды и тот день, когда ему и тому кто над всеми ними, придётся держать ответ.

kochar 10 июля 2018 | 12:57

«Товарищам Кураеву, Бош, Минкину и другим пензенским коммунистам:

«Товарищи! Восстание пяти волостей кулачья должно повести к беспощадному подавлению. Этого требует интерес всей революции, ибо теперь взят «последний решительный бой» с кулачьем. Образец надо дать.

— Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц.

— Опубликовать их имена.

— Отнять у них весь хлеб.

— Назначить заложников — согласно вчерашней телеграмме.

— Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал, знал, кричал: душат и задушат кровопийц кулаков.

— Телеграфируйте получение и исполнение.

Ваш Ленин».

(Латышев А.Г. Рассекреченный Ленин. М., 1996. С. 57.)

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