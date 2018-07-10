Главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну угрожают в СИЗО другие заключенные и охранники

Главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну угрожают в Следственном изоляторе другие заключенные и охранники. Об этом говорится в письме Шестуна, полученном его адвокатом.

В камере для вновь прибывших заключенные угрожали Шестуну. В письме, которое защитник прислал в редакцию РБК, говорится – цитирую – «Вначале на карантине один второход угрожал мне большими неприятностями, гневом положенцев и смотрящих. Противно это было слушать, хоть я и не из пугливых. Но, зная, что здесь менее года назад убили топ-менеджера «Роскосмоса», любые угрозы я воспринимаю всерьез, особенно угрозу отравления. Кроме этого, политик пожаловался на то, что охранники в коридоре хамят обвиняемому. Такое отношение к себе он связывает со своими жалобами на руководство СИЗО, которое отказывается подписать документы для участия в новых выборах главы Серпуховского района. При этом Александр Шестун отметил, что после вмешательства главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, назвавшей препятствия для выдвижения недопустимыми, весь персонал СИЗО перешел на «вы» и стал корректен.

Александр Шестун был задержан в середине июня, его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Сам он вины не признает и называет свое уголовное дело заказным.