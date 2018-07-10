Прокуратура Воронежской области проверяет сообщения о вырубке деревьев в Костенко-Барщевском археологическом комплексе

Прокуратура Воронежской области начала проверку сообщений о вырубке деревьев на территории Костенко-Барщевского археологического комплекса. Ранее газета Коммерсант писала, что эти земли защищены специальным распоряжением региональных властей — там могут находиться археологические артефакты.

Между тем, на территории начали выкорчевывать деревья при помощи бульдозера. Приказ о включении земли в охраняемый фонд был подписан в 2016 году, а за два года до этого около 80 гектаров передали местному фермеру.

Как пояснил газете директор музея, в границы заповедника фермерский участок не входит, но там запрещено распахивать землю и выпасать животных.