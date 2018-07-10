Племянница Сергея Скрипаля получила работу в компании, производящей программы для Первого канала

Племянница отравленного в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля получила работу в компании, которая производит программы для Первого канала. Об этом сообщает ВВС.

Виктория Скрипаль устроилась экономистом в ООО «Директ» с зарплатой 115 тысяч рублей. При этом сама Скрипаль рассказала ВВС, что никаких реальных обязанностей в компании она не выполняет и просто таким образом получает деньги за участие в эфирах.

Виктория Скрипаль участвовала в семи выпусках ток-шоу на Первом канале. За участие в первой передаче, по данным ВВС, она получила миллион рублей. За последующие – несколько сотен тысяч.

Скрипаль пояснила, что ей нужны были деньги, чтобы оплатить поездку в Лондон.