Племянница Сергея Скрипаля получила работу в компании, производящей программы для Первого канала
Племянница отравленного в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля получила работу в компании, которая производит программы для Первого канала. Об этом сообщает ВВС.
Виктория Скрипаль устроилась экономистом в ООО «Директ» с зарплатой 115 тысяч рублей. При этом сама Скрипаль рассказала ВВС, что никаких реальных обязанностей в компании она не выполняет и просто таким образом получает деньги за участие в эфирах.
Виктория Скрипаль участвовала в семи выпусках ток-шоу на Первом канале. За участие в первой передаче, по данным ВВС, она получила миллион рублей. За последующие – несколько сотен тысяч.
Скрипаль пояснила, что ей нужны были деньги, чтобы оплатить поездку в Лондон.
Комментарии36
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
viktorova 10 июля 2018 | 11:38
Ахренеть... и государство, то есть мы с вами, за это платит....
danko1 10 июля 2018 | 11:48
viktorova: Учитывая то, что основную массу на содержание ЦТ получает из бюджета, то лапшу на уши население само оплачивает.
Еще одна Света Курицина появилась. И очередное доказательство, что власти умные не нужны, нужны холуи продажные.
Страна, где безмозглые холуи в почете и ценятся, а власть мафиозная, обречена.
epynda 10 июля 2018 | 11:53
danko1: Парадоксальная складывается ситуация.... Ты и твои единомышленники, вроде бы умные, образованные люди, у некоторых по нескольку дипломов...., Но как только вы влезаете в политику или в управление страной, то (это моё оценочное мнение) дураки - дураками....
,
taglit 10 июля 2018 | 11:59
epynda: вариант северокорейской девочки из фильма Манского....
oldpartizan 10 июля 2018 | 12:22
новая Света из Иваново?
fig_vvam 10 июля 2018 | 11:49
viktorova: Все об этой проститутке было ясно с самого начала.
Ее нашли и предложили подработать.
Оно не отказалось.
Каким же жалким выглядит государство, которое таким жалким образом пытается скрыть свои преступления.
И ведь было ясно, что все вскроется и веры этой племяннице не будет.
shicotus_live 10 июля 2018 | 12:02
fig_vvam: Каким же жалким выглядит государство, которое таким жалким образом пытается скрыть свои преступления....
__________________________________________
Какие нах преступления? Вы наверно имеете ввиду Ми-6, придумавшую этот нелепый фарс?
А деньги она получает за эфиры, Просто, форма оплаты именно такая. Зато рейтинги какие! так что всё отбивается.
П.С, если. ессно, ВВС не врёт, А то эти ребята не раз были пойманы на лжи и высечены))
neyexo 10 июля 2018 | 12:20
shicotus_live:
да, неважно что показывать.
Глупо требовать, чтобы передачи были лучше. Главное заполнить эфир всякой водой
fig_vvam 10 июля 2018 | 12:46
shicotus_live: маня, как говорится в анекдоте "что имею, то и введу "
Вернее уже ввел. Вон как ты взвилась, значит ощутила.
деби, расследование уголовных преступлений ведет в Британии Скотленд Ярд.
А МИ-6 это разведка МИД. На британской территории она не имеет права расследования, дебилы, вроде тебя даже этого не знают.
так что твоя информированность оставляет желать ... ты просто тупой идиот.
А ловили и не раз российскую агентуру. И секли соответственно.
Вот и сейчас секут нещадно.
А вы только жалко визжите.
Что отбивается, пидораша?
Российские телеаналы все на госдотациях.
Дурная ты пидораша, совсем.
---------------------
Россия заняла первое место в мире по государственным затратам на пропаганду
Россия заняла первое место в мире по государственным затратам на пропаганду. Суммарная господдержка проправительственных СМИ в России достигла рекордных 48,65 миллиардов рублей ($1,6 миллиардов) в 2012 году. Однако, рекорд долго не продержался и был многократно превзойден уже в 2014 году.
В число получающих бюджетные деньги в России попали: ВГТРК (19,1 млрд. руб), Russia Today (11 млрд. руб), Голос России (4,4 млрд. руб), Российская газета (3,95 млрд. руб), РИА Новости (2,9 млрд. руб), 1 Канал, НТВ, ТК "Петербург" (5 млрд. руб).
Пидораша, это было в 2014 г, сегодня тратят в разы больше.
В 2015-м расходы «Первого канала» составили 36,4 млрд руб. при выручке 26,5 млрд руб., в 2016-м — 35,7 млрд и 27,7 млрд руб. соответственно. В 2015-м убыток от основной деятельности достиг 9,9 млрд руб., чистый убыток — 92 млн руб., в 2016-м аналогичные показатели равнялись 8 млрд и 3,3 млрд руб.
Кредиторская задолженность АО «Первый канал» на 31 декабря 2016 года превышала 12,8 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
Представитель «Первого канала» не ответил на запрос РБК.
Подробнее на РБК:
varangian2011 10 июля 2018 | 11:49
viktorova: Если наша власть не виновна в отравлении Скрипалей, тогда зачем она тащит их племянницу на все телеканалы чтобы она там обеливала российскую власть и перекладывала вину на Лондон. Недаром народ заметил, что на воре шапка горит.
midnightblues 10 июля 2018 | 12:04
viktorova: Вместо того-чтобы отправить это создание чистить сортиры-она занимает место какого нибудь человека,который реально не может устроиться-хоть и серьезный специалист
страна уродов
noxepy_7_40_ 10 июля 2018 | 11:39
А Юля Скрипаль получила в свой подвал новый халатик из английского морга. Проклятая штирлициада!!!
andy66 10 июля 2018 | 11:41
заслужила примерным поведением!
jamba 10 июля 2018 | 11:42
Девушке (судя по всему, не отягощенной интеллектом!) нужно внимательно изучить историю "Светы из Иванова";))))))))))))))
rogerrabbit 10 июля 2018 | 11:52
jamba: внимательно изучить историю "Светы из Иванова"
у Светы из Иванова была очень неплохая история:
при полном отсутствии мыслительных способностей на пустом месте она получила столько бабла, сколько своим умом она не заработала бы и за 10 лет
mikhail_spb_ 10 июля 2018 | 11:43
Вот ещё одна хитрозадая тётка насосала себе бабла.
Хотя ни рожей, ни кожей не вышла.
varangian2011 10 июля 2018 | 11:52
mikhail_spb_: Насосать на покушении на убийство своих родственников, это конечно высший пилотаж. Редкостный экземпляр эта бабёнка.
midnightblues 10 июля 2018 | 12:16
varangian2011: Это показывает -насколько упала эта страна
Боюсь-сил стать нормальной у этой территории уже нет
glotov 10 июля 2018 | 12:21
mikhail_spb_: Так это британцы постарались. Они ее прославили, они дали ей возможность засветиться. Без них никто бы и слыхом не слыхивал о ней.
podwodnik 10 июля 2018 | 11:48
"... В Америке ли, в Азии, в Европе ли
Тот нездоров, а этот вдруг умрет.
Вот место Голды Меир мы прохлопали,
А там на четверть бывший наш народ.
Плывут у нас по Волге ли, по Каме ли
Таланты все при шпаге, при плаще.
Руслан Халилов - мой сосед по камере -
Там Мао делать нечего, вообще.
Следите за больными и умершими.
Уйдет вдова Онассиса - Жаклин.
Я буду мил и смел с миллиардершами,
Лишь только дайте волю, мужики". (В.Высоцкий).
leonty 10 июля 2018 | 11:48
Кажется, начинаем понимать... Сейчас на Первый канал, потом вступит в ЕР или СР и срочно изберется в ГД...
kryimzdick 10 июля 2018 | 12:14
leonty: так она уже выиграла праймерис в Ярославской области в ЕР, депутатом областным будет
pedro_juares 10 июля 2018 | 11:52
сразу было видно - гнилая баба. ну, теперь она будет в кругу с себе подобными.
student_ru_ru 10 июля 2018 | 11:53
Нуу. Мне вот лично по барабану, кто отравил Скрипалей. Но после таких новостей появляются закономерные вопросы - а за что эта племянница получает такую работу?
midnightblues 10 июля 2018 | 12:21
student_ru_ru: Когда способных ребят ,даже выигравших олимпиады,всячески задвигают-а вытаскивают ничтожеств из ничтожеств-это носит название АНТИСИСТЕМА,Гумилев писал на эту тему -и заканчивается это всегда одинаково-полным развалом всего и вырождением. Не,если цель-зачистить территорию,то все идет отлично
oneoretwo 10 июля 2018 | 11:53
...не долго ломалась - купили быстро...
yralez 10 июля 2018 | 12:10
Вот сука.
sab171 10 июля 2018 | 12:17
Виктория, перечисли денюжки в пенсионный фонд а на поездку в Лондон мы тебе за пару суток СМСками соберем, ты позоришься получая деньги (налогоплательщиков и пенсионеров) у этих гопников, в натуре.
tks 10 июля 2018 | 12:19
Алконавтка тупопрылая.
lager23 10 июля 2018 | 12:20
Да, это путенское болото именно по таким правилам и живёт!
Отсутствие морали, совести и норм приличия за деньги налогоплательщиков!
compare 10 июля 2018 | 12:24
это уже действительно,"ахренеть"...мало того,что бесполезной бездарной бабенке деньги дарят,так она.с...,еще и бахвалится этим,по своей умственной ущербности...этак,и до ста лет пенсии "двигать" придется,если всех "лизнувших",одарять такими подачками!"
beobachter 10 июля 2018 | 12:27
Луговой, как непосредственный исполнитель казни Литвиненко, получил место в госдуре , а этой, как содействующей отмыванию в деле Скрипалей, заплатили деньгами. Всё по понятиям.....
kruzalova 10 июля 2018 | 12:30
награда нашла героя! "пожар способствовал ей много украшению!"(с). не отравили бы Скрипалей - кто бы о ней знал?!
mardian 10 июля 2018 | 12:36
Естественный отбор: Говно к говну.
janychar 10 июля 2018 | 12:40
Совпадение. Или всё же родина не забыла героя?
bvc1955 10 июля 2018 | 12:44
Вознаграждение за «верноподданность». Владимир Бурсановский.