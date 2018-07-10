Жители британского города Эймсбери Дон Стерджес и Чарли Роули были отравлены высокой дозой «Новичка»
Об этом заявили в Скотланд-Ярде.
Следствие полагает, что к паре из Эймсбери каким-то образом попал в руки контейнер с отравляющим веществом. Полиция сейчас ищет контейнер с ядом. В Скотланд-Ярде отметили, что пока не могут определить, были ли Стерджес и Роули отравлены тем же «Новичком», что и Сергей Скрипаль и его дочь.
8-го июля Дон Стерджес скончалась в больнице, Роули находится в критическом состоянии.
Комментарии5
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ematveev 10 июля 2018 | 11:51
Высокая доза боевого отравляющего вещества, которое не убивает мгновенно и малой дозой.
Контейнер, которого нет.
"Новичок". который не тот.
Ну и традиционное, "следствие предполагает" (с)
fig_vvam 10 июля 2018 | 11:54
Наркоманы нашли интересный тюбик под кустом в парке. Вскрыли и выдавил и немного .... Потом выбросили, не вставляет .... Теперь найди его.
А выбросили его после использования для отравления Скрипалей.
То ли остатки, то ли запасной был.
Зачем ребяткам было таскать с собой улику.
Они и выбросили. А потом в аэропорт и в Россию.
avp235 10 июля 2018 | 11:59
Рано или поздно, контейнер проявится снова.
ematveev 10 июля 2018 | 12:05
avp235:
И как обычно, на фото держать его будет полицейский в костюме полной химической защиты, а на заднем плане будут статисты без костюмов.
Опять забудут...
sskull 10 июля 2018 | 12:19
Может они и мазали скрипалям ручку двери?)