Жители британского города Эймсбери Дон Стерджес и Чарли Роули были отравлены высокой дозой «Новичка»

Об этом заявили в Скотланд-Ярде.

Следствие полагает, что к паре из Эймсбери каким-то образом попал в руки контейнер с отравляющим веществом. Полиция сейчас ищет контейнер с ядом. В Скотланд-Ярде отметили, что пока не могут определить, были ли Стерджес и Роули отравлены тем же «Новичком», что и Сергей Скрипаль и его дочь.

8-го июля Дон Стерджес скончалась в больнице, Роули находится в критическом состоянии.