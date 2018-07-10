Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун заявил, что на него оказывается давление в СИЗО
Об этом он сообщил в письме, которое в редакцию РБК передал его адвокат.
По словам Шестуна, угрозы начались после того, как он заявил о намерении участвовать в выборах главы района. В частности, его угрожали отравить.
Шестун пишет, что относится к угрозам серьезно, так как в этом же СИЗО меньше года назад был убит топ-менеджер Роскосмоса.
Александр Шестун был арестован в прошлом месяце по подозрению в превышении должностных полномочий. Его обвиняют в незаконной продаже администрацией района четырех земельных участков.
Комментарии4
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vasya_von_smetankin 10 июля 2018 | 11:43
Чтобы в российско-духовном СИЗО кому-то угрожали и даже убивали?!
Да это же чушь полная, это вам на любом федеральном канале расскажут.
Это явно подкупленный НАТО и Меркель агент Госпрома и Газдепа, который хочет скомпрометировать Нашу Родину, за которую "деды воивали!"
timwlad78 10 июля 2018 | 11:48
vasya_von_smetankin: Чтобы в российско-духовном СИЗО кому-то угрожали и даже убивали?!
Да это же чушь полная, это вам на любом федеральном канале расскажут.
Это явно подкупленный НАТО и Меркель агент Госпрома и Газдепа, который хочет скомпрометировать Нашу Родину, за которую "деды воивали!"
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Ну только агент продажный в России может сидя в тюрьме выдвинуть себя на выборы.
В западных странах при малейшем даже косвенном указании в правонарушении уже в отставку подают.
Ну а в России всем уголовникам политику шьют. Ну ясно ,что это иностранный агент.
ppvngavr 10 июля 2018 | 11:57
Рекомендую прочитать записи разговора Шестуна с высокопоставленными кремлевскими чиновниками, из которых вы поймете в какой империи Зла мы все оказались. Об этом читайте в публикации "Истоки реки, текущей никуда":
http://www.proza.ru/2018/05/06/842
timwlad78 10 июля 2018 | 12:07
ppvngavr: Рекомендую прочитать записи разговора Шестуна с высокопоставленными кремлевскими чиновниками, из которых вы поймете в какой империи Зла мы все оказались. Об этом читайте в публикации "Истоки реки, текущей никуда":
http://www.proza.ru/2018/05/06/842
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Ну это на Украине либералы обкатывали.
Ну вот,дообкатались до гражданской войны и исчезновения украинской государственности.