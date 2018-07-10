Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун заявил, что на него оказывается давление в СИЗО

Об этом он сообщил в письме, которое в редакцию РБК передал его адвокат.

По словам Шестуна, угрозы начались после того, как он заявил о намерении участвовать в выборах главы района. В частности, его угрожали отравить.

Шестун пишет, что относится к угрозам серьезно, так как в этом же СИЗО меньше года назад был убит топ-менеджер Роскосмоса.

Александр Шестун был арестован в прошлом месяце по подозрению в превышении должностных полномочий. Его обвиняют в незаконной продаже администрацией района четырех земельных участков.