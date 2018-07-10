Появилось новое видео, где Домагой Вида озвучивает фразу, за которую ранее получил предупреждение от комитета ФИФА
В интернете появилось новое видео, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида озвучивает фразу, за которую ранее получил официальное предупреждение от дисциплинарного комитета ФИФА. При этом сам футболист не публиковал данный ролик.
Как сообщает Sports.ru, обращение Виды адресовано знакомым футболиста из ресторана «Белград» в Киеве. Когда был снят ролик, неизвестно.
Комментарии17
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sskull 10 июля 2018 | 11:12
Хохлы сняли и выложили...
opiatnovyi63 10 июля 2018 | 11:25
sskull: Слава Украине?А что, в России это нарушение закона?И вообще, в чём загвоздка?
art_ 10 июля 2018 | 11:27
opiatnovyi63: гениальный троллинг продолжается. "он обозвал тебя земляным червяком"
nitsahon 10 июля 2018 | 11:13
по большому счету эта фраза еще звучит терпимо... вот если бы он кричал "Свободу Крыму!" или "верните Донбасс украине" - тогда другое дело...
dataan 10 июля 2018 | 11:22
nitsahon: Ну, кричать "Свободу Крыму" уже поздно. Крым уже освободился. :)
dorin1987 10 июля 2018 | 11:22
nitsahon: / эта фраза еще звучит терпимо... / - Смотря для кого. Вон у пораженных ымперским комплексом неполноценности РФ она вызывает обильное слюноотделение :)
tom_tom 10 июля 2018 | 11:14
РФ потратила примерно 13 лярдов $ на ЧМ2018, чтобы весь мир услышал мощное "СЛАВА УКРАИНЕ!"
Русские, вам "большое человеческое спасибо"!
noxepy_7_40_ 10 июля 2018 | 11:16
tom_tom: Да, лан, вы чего, человеки что-ли?)))))))
sskull 10 июля 2018 | 11:17
tom_tom: Не за что. Хоть какая то радость у кастрюлеголовых в этой жизни...
parasuk_ 10 июля 2018 | 11:21
tom_tom: вообще-то, теперь весь мир знает, что "слава украинде" это что-то неприличное, за что могут и оштрафовать. При беглом хохолбаши украинду так не унижали :)
holic 10 июля 2018 | 11:19
Зимой, чтобы коммунальщики убрали снег, некоторые креативные на нём писали НАВАЛЬНЫЙ. Сейчас Навальный не поможет. Если хотите, чтобы вам отремонтировали подъезды, дома, дороги и т.д. распишите их надписями СЛАВА УКРАИНЕ и посмотрите на эффект.(с)
ly4_sveta 10 июля 2018 | 11:19
Чекистские отморозки не дремлют, теперь выжмут
из этой темы все соки до жмыха, раздувая
ура-патриотический балаган. Гнобить, морить и
издеваться в стиле этих пакостных подонков.
kryimzdick 10 июля 2018 | 11:21
Надо же как пригорело сразу у жирномордых в кокошниках.
lenin3 10 июля 2018 | 11:25
kryimzdick: весь мир уже забыл про это,ФИФА высказалась,и только жирномордые ищут повод для скандала.После окончания ЧМ ведь могут и пойти громить хорватское посольство.Шейнин возглавит...
serg4422 10 июля 2018 | 11:25
не удивительно,что усташи,которые завалили 30000 евреев,кричат этот лозунг.удивительно,что современные евреи их поддерживают.хотя это тоже не удивительно,а,скорее,предсказуемо.
zibex 10 июля 2018 | 11:26
Glory to Ukraine! Slava Ukraini!
Слава Україні! Героям слава!
Viva Ukraine! Viva Croatia!
Hvala Vida! Hvala Ognen!
#GloryToUkraine
#SlavaUkraini!
#HvalaVuko
#HvalaVida
#FreeSentsov
#FuckFIFA
#FIFAcorruptcreatures
holic 10 июля 2018 | 11:27
Это еще харьковские ультрас не подтянулись с их житом всех времен и народов хутин-пуйло....