Появилось новое видео, где Домагой Вида озвучивает фразу, за которую ранее получил предупреждение от комитета ФИФА

В интернете появилось новое видео, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида озвучивает фразу, за которую ранее получил официальное предупреждение от дисциплинарного комитета ФИФА. При этом сам футболист не публиковал данный ролик.

Как сообщает Sports.ru, обращение Виды адресовано знакомым футболиста из ресторана «Белград» в Киеве. Когда был снят ролик, неизвестно.