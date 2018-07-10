Сенатор-республиканец Джон Нили Кеннеди сравнил российских политиков с мафией
Сенатор-республиканец Джон Нили Кеннеди сравнил российских политиков с мафией. Он вернулся из поездки в Россию в составе делегации американских конгрессменов и заявил, что переговоры с российским правительством больше похожи на ведение дел с мафиози.
Кеннеди сказал, что в России нет политической философии кроме философии денег и силы. Атмосферу переговоров с российскими депутатами сенатор охарактеризовал как «сварливую», а главу российского МИДа Сергея Лаврова назвал «хулиганом», — сообщает МК,
При этом Кеннеди поддержал идею личной встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Она должна состояться в Хельсинки 16-го июля. При этом сенатор отметил, что прорыва от этой встречи ожидать не стоит.
Комментарии13
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mikhail_spb_ 10 июля 2018 | 11:07
Кеннеди сделал правильные выводы из увиденного.
А ведь он только увидел то, что лежит на поверхности.
danko_viola 10 июля 2018 | 11:10
mikhail_spb_: ведь, вероятно, возможно, наверное, пролонгация, мильтоны, катырка, хоклотролль юморной. Лежит. Ты свечку держал пока он тебя имел? И всё рассказал?
gordy 10 июля 2018 | 11:18
Отблагодарил за тёплый приём в Думе?
danko1 10 июля 2018 | 11:20
mikhail_spb Всё-таки классическая мафия встраивается во власть, а у нас самая мафиозная мафия в Мире сама властью является и всё в России принадлежит ей.
И только совсем слепые не видят, что Путин- крестный отец самой мощной мафии в Мире.
ematveev 10 июля 2018 | 11:23
mikhail_spb_:
Кеннеди затем и ехал, чтобы ляпнуть что-то подобное. Человек просто истерит на тему вмешательства и т.п. тем. А так-то он белый и пушистый и вообще образец поведения.
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"...по России надо ударить санкциями, вломить русским так сильно, чтобы они не смогли собрать кости".
Джон Нили Кеннеди (с)
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Сказано еще до визита в Россию.
Именно так должен говорить политик, не имеющий к мафии никакого отношения, верно?
zluki_bobry 10 июля 2018 | 11:28
когда Трамп встретится с ботоксным Михал Иванычем, тогда он узнает настоящего прототипа дона Карлеоне
oneoretwo 10 июля 2018 | 11:12
...ичсх, угадал прямо в "десятку"... а увидел он только верхушку "айсберга"...
chapter_2 10 июля 2018 | 11:20
oneoretwo: Под политической философией республиканец Джон Нили Кеннеди понимает либеральные ценности, которых должны придерживаться современные руководители государств. proza.ru/2018/04/22/519
Есть ли у мафии политической философия, сказать трудно. Но, что точно, так это то, что главное для мафии - это "деньги и сила".
Последовательное следование либеральным ценностям имеет результатом "деньги и силу" (пример - США). Беспринципная гонка за "деньгами и силой" не приводит к процветанию государства (пример - Россия).
noxepy_7_40_ 10 июля 2018 | 11:14
Вот толстяк!!! Вбей в гугл "связи династии кеннеди с мафией", и сразу это заявление зазвучит по-новому)))))
boldu1n 10 июля 2018 | 11:15
Сенатор-республиканец Джон Нили Кеннеди сравнил российских политиков с мафией
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Да да... И это Путинская мафия выкосила в своё время всех его родственичков :)
ly4_sveta 10 июля 2018 | 11:15
Ну, все, Путин разворачивает свой самолёт.
Личное оскорбление, практически война. )))
Или опять все утрутся?
danko_viola 10 июля 2018 | 11:16
ly4_sveta: какая ты тупая света Татьяна.
varangian2011 10 июля 2018 | 11:18
И это лизоблюдская мафия помнится стоя аплодировала этим американцам в Госдуме. Чего не сделаешь, когда хорошо жить захочешь.))