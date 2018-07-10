Кремль опасается, что пенсионная реформа ухудшит результаты кандидатов от власти на губернаторских выборах
Кремль опасается, что пенсионная реформа ухудшит результаты кандидатов от власти на предстоящих губернаторских выборах в регионах. Впрочем, негативное влияние, по оценкам экспертов, будет некритичным.
Результаты будущих выборов вызывают беспокойство в связи с реформой, признались Ведомостям сразу три близких к администрации человека. Решение о повышении пенсионного возраста может стать поводом для выражения недовольства, хотя быстрого выплеска, как это было с монетизацией льгот в 2005 году, не произойдет, говорит один из собеседников издания. Другой источник согласен с тем, что реформа скажется на результатах губернаторов, но не критически. По его оценке, сказаться может скорее совокупность факторов – рост цен на бензин, увеличение НДС и введение налога на самозанятых. Другой близкий к администрации человек считает, что сейчас влияние пенсионной реформы воспринимается не так болезненно хотя бы благодаря психологическому демпферу в виде чемпионата мира по футболу. И подогревать эту ситуацию никто не позволит, а попытки будут гаситься и подавляться.
В сентябре губернаторские выборы состоятся в 22-х регионах, причем, в 16 из них от власти выдвинуты новые кандидаты, которые в последние месяцы были назначены президентом в качестве временно исполняющих обязанности.
Комментарии11
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liliyask 10 июля 2018 | 11:08
Конечно, не критичным, так что можете продолжать, господа, свои "реформы"
lenin3 10 июля 2018 | 11:21
liliyask: а Кремль думал,что улучшит? Переиначивая Задорнова:"Ну-у,в Кремле и тупы-ые..."
danko1 10 июля 2018 | 11:25
lenin3: Власть может не опасаться.
При отсутствии выборов и прочих основ государственности она с рабами может делать всё, что ей угодно, и грабить бесконечно.
mikhail_spb_ 10 июля 2018 | 11:10
Интересно, как ещё нужно властным жуликам, ворам и бандитам ограбить народонаселение, чтобы их кандидаты гарантированно провалились на "выборах"?
danko_viola 10 июля 2018 | 11:14
mikhail_spb_: нтересно, наверное, вероятно, вроде, возможно. Нужно. Коклотролль. С заплатой.
henry52 10 июля 2018 | 11:11
Кремль давно уже ничего не опасается...
ly4_sveta 10 июля 2018 | 11:12
Какие результаты, когда всех назначает
Путин? Причём, по личной преданности, верности
и холуйству. Народ здесь последний, кто решает,
хотя, даже и последним не решает.
vikwlad 10 июля 2018 | 11:14
Напрасно Кремль опасается ухудшения результатов кандидатов от власти. Все инструменты фальсификации выборов в их руках. У них даже есть главный фальсификатор - герой России.
roman_l Роман Филиппов 10 июля 2018 | 11:14
Ничего страшного. Подстрахуют там если что.
rampa 10 июля 2018 | 11:18
а я почему-то думала, что реформы в государстве делаются ради улучшения жизни людей. А тут воно что, заботятся не о том, как эти реформы скажутся на людях, а о выборах губернаторов беспокоятся ))))
podwodnik 10 июля 2018 | 11:29
"...ухудшит результаты кандидатов от власти на губернаторских выборах...".
Были бы "выборы" может быть и ухудшила. А к операциям по назначению бояр пенсии холопов никакого отношения не имеют. Так, немного побурчат по избам.