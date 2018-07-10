Кремль опасается, что пенсионная реформа ухудшит результаты кандидатов от власти на губернаторских выборах

Кремль опасается, что пенсионная реформа ухудшит результаты кандидатов от власти на предстоящих губернаторских выборах в регионах. Впрочем, негативное влияние, по оценкам экспертов, будет некритичным.

Результаты будущих выборов вызывают беспокойство в связи с реформой, признались Ведомостям сразу три близких к администрации человека. Решение о повышении пенсионного возраста может стать поводом для выражения недовольства, хотя быстрого выплеска, как это было с монетизацией льгот в 2005 году, не произойдет, говорит один из собеседников издания. Другой источник согласен с тем, что реформа скажется на результатах губернаторов, но не критически. По его оценке, сказаться может скорее совокупность факторов – рост цен на бензин, увеличение НДС и введение налога на самозанятых. Другой близкий к администрации человек считает, что сейчас влияние пенсионной реформы воспринимается не так болезненно хотя бы благодаря психологическому демпферу в виде чемпионата мира по футболу. И подогревать эту ситуацию никто не позволит, а попытки будут гаситься и подавляться.

В сентябре губернаторские выборы состоятся в 22-х регионах, причем, в 16 из них от власти выдвинуты новые кандидаты, которые в последние месяцы были назначены президентом в качестве временно исполняющих обязанности.

