Спасатели не будут использовать микро-субмарину, которую Илон Маск предоставил для эвакуации подростков в Таиланде

Спасатели не будут использовать микро-субмарину, которую Илон Маск предоставил для эвакуации подростков из затопленной пещеры в Таиланде. В координационном центре спасательной операции заявили, что это нецелесообразно.

Между тем, ранее Маск написал в Твиттере, что уже привез микро-субмарину в Таиланд. Он заявил, что в спасательную капсулу поместится один ребенок и ее могут перемещать два водолаза.

Сейчас идет финальный этап спасательной операции. Власти рассчитывают до конца дня вывести из пещеры пятерых детей и четверых военнослужащих, которые были вместе с подростками с момента их обнаружения. По другим данным, в пещере остается четверо детей и их тренер.