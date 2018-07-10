Спасатели не будут использовать микро-субмарину, которую Илон Маск предоставил для эвакуации подростков в Таиланде
Спасатели не будут использовать микро-субмарину, которую Илон Маск предоставил для эвакуации подростков из затопленной пещеры в Таиланде. В координационном центре спасательной операции заявили, что это нецелесообразно.
Между тем, ранее Маск написал в Твиттере, что уже привез микро-субмарину в Таиланд. Он заявил, что в спасательную капсулу поместится один ребенок и ее могут перемещать два водолаза.
Сейчас идет финальный этап спасательной операции. Власти рассчитывают до конца дня вывести из пещеры пятерых детей и четверых военнослужащих, которые были вместе с подростками с момента их обнаружения. По другим данным, в пещере остается четверо детей и их тренер.
Комментарии11
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alexeycapitan 10 июля 2018 | 10:50
Спасателям в Тайланде некогда заниматься дешевым пиаром Маска, они там реально детей спасают.
shicotus_live 10 июля 2018 | 11:11
alexeycapitan: Маск, гений пиара))) Он лапшу вешает, а хомяки хавают))
dataan 10 июля 2018 | 11:14
Опять Маск обос рался. В этот раз пропиариться на халяву не удалось. :)
stebinmaku 10 июля 2018 | 10:52
Субмарина Маска может перенести детей из таиландских пещер в марсианские пустыни..
vladimir1_57 10 июля 2018 | 10:59
Спасение детей, это не кабриолет запустить неизвестно куда, ... иди лесом Маск
vbgolub 10 июля 2018 | 11:01
А тренера выводить из пещеры не собираются?
ostapbey 10 июля 2018 | 11:28
vladimir1_57: ты хочешь продать свой холодильник "саратов" продать?
В которых русские дети, чтоб спрятаться в них, свою жизнь отдают??
По правильной цене даже??
ujdyjgjkmcrfz_vjnz 10 июля 2018 | 11:03
Какая печаль, труба Маски оказалось просто трубой. которую Маск дул без перерыва на обед, т.е. бред Маски оказался некому не нужен. Но российские хомяки нашли в трубе Маска новейшие разработки для полётов на Марс и дальше.
rom8883 10 июля 2018 | 11:05
Для спасателей эта субмарина как новые ворота.
blindpew_33 10 июля 2018 | 11:14
Насколько я понимаю, там есть участки-шкуродёры, где еле протиснется человек. Как туда впихнуть подлодку, даже микро?
mikr 10 июля 2018 | 11:23
Старый петух бежит за молодой курочкой, а в голове только одна мысль - не догоню, так хоть погреюсь.