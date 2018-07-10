В интернете появилось новое видео, на котором защитник хорватской сборной Домагой Вида выкрикивает «Слава Украине»
В интернете появилось новое видео, на котором защитник хорватской сборной Домагой Вида выкрикивает фразу «Слава Украине». В кадре также виден помощник главного тренера хорватской сборной и бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич. Когда был снят ролик, неизвестно, однако наблюдатели предполагают, что видео сделано во время Чемпионата мира.
Напомню, — 8 июля Домагой Вида получил официальное предупреждение от Дисциплинарного комитета ФИФА за публикацию видеозаписи, на которой он кричит «Слава Украине». Оно появилось в интернете сразу после победы сборной Хорватии над Россией в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу.
Помощник тренерского штаба сборной Огнен Вукоевич, который также снимался в ролике, был исключен из хорватской делегации на Чемпионате и оштрафован на 15 тысяч швейцарских франков.
Комментарии50
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mikhail_spb_ 10 июля 2018 | 10:43
А если бы он выкрикивал "сталин, берия, гулаг!", то был бы героем России!
nelibermot19 10 июля 2018 | 10:43
Поздравляю вонючую помойку под названием йехо мацы с очередным фейком!
danko_viola 10 июля 2018 | 10:47
mikhail_spb_: во сейчас кокломраси возбудятся! Юморной коклотролль. Вероятно, возможно, наверное, мильтоны, пролонгация, кадырка, профиндосить.
danko_viola 10 июля 2018 | 10:49
nelibermot19: а где бабушка данко1? Спец в украинах? И помойках.
danko_viola 10 июля 2018 | 10:54
nelibermot19: гнать тупых корватов в шею ногой из России! В славувукраину.
nelibermot19 10 июля 2018 | 10:53
Ну хотя ладно, слово "повторил" (про игрока) йехо не употребило как это сейчас распространяют хохлотролльские СМИ.
lager23 10 июля 2018 | 11:00
danko_viola: Свинжа, я вижу неточность в твоём нике!
От тебя попахивает рокфором, а не виолой...или ты принюхалась?
danko_viola 10 июля 2018 | 11:03
lager23: вешайся дежурная кокломрась! Слава? Вукрококландии? Попахивает. Принюхалась?
lager23 10 июля 2018 | 11:15
danko_viola: не бережёшь ты себя, Свинжа!
Хотелось бы называть тебя Розой, а не головкой сыра, как ты хочешь....
opiatnovyi63 10 июля 2018 | 10:48
nelibermot19: И что с того? "Слава Украине" это ругательное слово?Или преступление?
noxepy_7_40_ 10 июля 2018 | 10:53
opiatnovyi63: Это не "или", "или". Это "и", "и".
danko_viola 10 июля 2018 | 10:57
opiatnovyi63: доя тебя нет. Не забудь зигувскунуть для завершения концерта. И надень маску и факельное шествие.
oldpartizan 10 июля 2018 | 10:59
у лахтинских .лядей тревога объявлена)))
danko_viola 10 июля 2018 | 11:01
oldpartizan: у хокломрпсей она и не оканчивалась. На майдане как встревожились, до сих пор трясёт. Аж всю страну потеряли.
echo_shar 10 июля 2018 | 10:49
nelibermot19: mikhail_spb_:
"Слава Украине"...
Большинство людей сейчас представляют, что это могут орать только быдлоподобные юные нацики в наколках со свастиками по всему телу.
post_v 10 июля 2018 | 10:46
mikhail_spb_:
=============
потребует ли Россия наказать шведских футбольных фанатов в жовтно-блакытных футболках?
echo_shar 10 июля 2018 | 10:51
post_v:
Это только в самой европейской стране на планете быдлоподобные нацики избивают людей за флаги.
А в России никто такой фигней не занимается.
varangian2011 10 июля 2018 | 11:01
echo_shar: В наше время выкрик "Слава Украине" звучит скорее как шуточное издевательство над этим недогосударством. )) Хорват просто стебется над хохлами. )
prade 10 июля 2018 | 11:07
varangian2011: "звучит скорее как шуточное издевательство над этим недогосударством"
А в "догосударстве" испугались от одной фразы об Украине. Какое-то мелочное и злобное оно - это "догосударство".
pavelmistery 10 июля 2018 | 11:05
echo_shar: Напомню, что за украинские флаги избивали людей в России
testmeter 10 июля 2018 | 11:10
pavelmistery: И Владимир Балух в Крыму осужден на 3 года только лишь за флаг Украины на своем доме
echo_shar 10 июля 2018 | 11:24
testmeter: pavelmistery:
Ссылки на видео и решение суда в студию!!! )
isnowanaarene 10 июля 2018 | 11:24
echo_shar: Ну да, у нас сначала сажают. Балух за патроны сидит конечно же. И Мовенко был не в курсе, что у нас не бьют за флаги.
sir_sar 10 июля 2018 | 10:51
mikhail_spb_: Похоже, что этот усташ озабочен сильнее, чем многие думали.
Обычно, малые народы стараются при случае славить свои страны, а этот какой-то неправильный их представитель.
Протрезвеет, опять скажет, что пошутил. Клоун.
varangian2011 10 июля 2018 | 10:59
sir_sar: Хорваты думали что пройдут Россию как нож по маслу. Но за время матча пришлось столько раз обделаться, что он теперь до концы своей жизни, даже во сне будет орать "Слава Украине!!", лишь бы досадить этим русским.
ujdyjgjkmcrfz_vjnz 10 июля 2018 | 11:06
mikhail_spb_: Фуй изо рта вынь, он тебе пистеть мешает.
parasuk_ 10 июля 2018 | 10:44
Потом опять будет извиняться и ныть, что его не так поняли. Гопак на граблях :)
rico77 10 июля 2018 | 10:44
Хохлы хоть так засветились на чемпионате мира!)
testmeter 10 июля 2018 | 11:12
rico77: Российские ногомячовые бревна и придурки в кокошниках тоже засветились. Как ты думаешь, чей свет светлее?
gregor 10 июля 2018 | 10:44
В интернете появилось новое видео, на котором защитник хорватской сборной Домагой Вида выкрикивает «Слава Украине»
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Где в конституции России написано ,что на территории России нельзя сказать " «Слава Украине» " .... Три раза прочитал и не нашёл . Так же не нашёл .что нельзя говорить " Слава России , Слава Норвегии " Слава Швеции " Слава Узбекистану " ....... и.т.д . В чём проблема ? Ась ?
sskull 10 июля 2018 | 10:49
gregor: А что их Россия наказывает чтоль? Все вопросы к ФИФА. Запрещены политические лозунги по уставу, вот и наказывают.
А тебе бы еврейская морда стоило бы знать, что под этим лозунгом твоих соплеменников бандеровцы за волосы к расстрельной яме тащили...
Неужели из за ненависти к России, вы и Гитлера вылизывать начнёте?
noxepy_7_40_ 10 июля 2018 | 10:56
sskull: Неужели из за ненависти к России, вы и Гитлера вылизывать начнёте?
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Так и есть. Всегда этому удивлялся. Это просто какая-то иррациональная, практически религиозная ненависть.
lager23 10 июля 2018 | 11:10
sskull: путинская борьба с несправедливостью мире заканчивается для участников ещё большими проблемами, не правда ли?
Заставь дурака молиться, он себе лоб расшибёт...
janychar 10 июля 2018 | 11:14
sskull: В Киеве бандеровцев не было, там были свои, местные, как и в Прибалтике, и в Польше, и в России (рассказать вам, сколько было в армии Власова, сколько хиви и т.д.?). Да и вряд ли, чтобы они лозунги кричали. Уж и не знаю, кричали ли лозунги российские путинские преступники, расстреливавшие и резавшие людей в Славянске, Горловке и других украинских городах и сёлах.
nelibermot19 10 июля 2018 | 10:49
gregor: причём тут конституция, дубина? Где в конституции написано, что нельзя предлагать темнокожему футболисту банан?
tremens_delirium 10 июля 2018 | 10:55
gregor: ✄ Где в конституции России написано ,что на территории России нельзя сказать " «Слава Украине» " ✄
Нигде. Он и сказал. Наказали ж в собственной федерации.
Точно так же, украинские тролли обвалили рейтинг страницы ФИФА в Фейсбуке. Имеют полное право. Но потом когда им ФИФА ответную гадость сделает, тоже вполне законно, будут верещать "А нас то за шо?"
holic 10 июля 2018 | 10:48
Зимой, чтобы коммунальщики убрали снег, некоторые креативные на нём писали НАВАЛЬНЫЙ. Сейчас Навальный не поможет. Если хотите, чтобы вам отремонтировали подъезды, дома, дороги и т.д. распишите их надписями СЛАВА УКРАИНЕ и посмотрите на эффект.(с)
jamba 10 июля 2018 | 10:52
Кто то целенаправленно сливает видео и привлекает к нему внимание!? Думаете, английская разведка МИ-6?;))))))))))))))))))
tremens_delirium 10 июля 2018 | 10:59
jamba: ✄ Думаете, английская разведка МИ-6? ✄
Английская Sun, вроде как, начала раскрутку всей этой кампании с целью избавиться от одного из ключевых хорватских игроков.
danielrebus 10 июля 2018 | 10:55
Истерика продолжается :D
putin_itogy 10 июля 2018 | 10:55
Фейк.
лубянские пранкеры хакеры, опять задумали какую-то "многоходовочку"..
Видимо неймётся кремлёвским "стратегам",
и они, даже вылетев с чемпионата, решили,
всё-равно в финале должна стать определённая раскладка.
Хорватов надо ослабить.(отомстить)
И Чтобы(моё мнение) протолкнуть Англию, в Чемпионы..
Для чего?
Да всё примитивно просто, подлизаться и умиротворить после скандала Англию.)
А это, обыкновенный цифровой монтаж.
Проще пареной репы сейчас, создать цифровой мультфильм, подставив туда фотографию головы любого человека.
И вот у вас уже любой футболист, "вшагивает в студию",
будь то сам Черчесов или Неймар.
вы это видите каждый день, в репортажах о мундиале..
lager23 10 июля 2018 | 10:57
Кто-нибудь знает, это очередной нож в спину нацлидера или он без очереди?
vera14 10 июля 2018 | 11:01
lager23: Свиная морда Порошенко и здесь видна.
sg91 10 июля 2018 | 11:02
ЗЫ Как мало надо скаклам для счастья. Чтобы два дебила крикнули "Слава .." прочим ебанутым
- Кум, ты чего такой важный? Заводы заработали, ВВП Украины вырос?
- Та ни..
- В ЕС приняли?
- Не зовсім
- В НАТО вступили и Донбасс с Крымом отвоевали?
- Та ни, хорвати Слава Україні репетували. Теперь заживемо
И все, праздник на Окраине. ЧМ переносится на Украину, штаб-квартира ЕС переезжает в Куев, вадютой становится гривно, а москалей депортируют в Северную Африку )))
polikarpich 10 июля 2018 | 11:27
sg91: А как мало нужно долбанутикам путиноидным, чтобы перевозбудиться и переволноваться! Достаточно, чтобы какой-то там хорват, пусть и футболист, произнёс где-то там два слова - "Слава Украине".
zkotor 10 июля 2018 | 11:02
А что, славянская страна Украина - нечто запретное и желать её славы категорически запрещено? Вот от таких осуждений и запретов точно за версту смердит неофашистской дрянью
polikarpich 10 июля 2018 | 11:14
zkotor: Они этого понять всё равно не смогут. У них нет мозга, так что нечем понимать. За них фюрер думает.
Вот живёт человек в Украине и знать не знает, что "Слава Украине" нехорошо произносить, оказывается.
А "Да здравствует Украина" ничего, сойдёт, интересно?
Потомки тех, кто когда-то пострадал от нацизма и фашизма сами стали сейчас такими же фашистами, даже ещё хлеще.
Они Украину готовы просто изничтожить и с дерьмом смешать. Вот только за что, интересно? За то, что украинские войска наступают на Москву? Нет! Как раз наоборот, путинские "ихтамнеты" вломились в Украину.
prade 10 июля 2018 | 11:03
Нельзя кричать в России "Слава Украине". Это напоминает Путину его войну и позорную политику против Украины. А слова "Слава Украине" нарушают покой вождя.
riots 10 июля 2018 | 11:07
Надо же, два слова возбудили огромную страну, мнящей себя великой.
gregor 10 июля 2018 | 11:22
Прочитал комменты убедился ......... можно крикнуть "- Слава невежеству " .
" Слава бездорожью " " Слава изгоям "
"Слава Классику " ,который определил на веки две беды России .
" Слава России " в конце концов .