Правительство Подмосковья решило передать КПРФ в безвозмездную аренду на 25 лет здание на территории Москвы

Об этом сообщает РБК со ссылкой на распоряжение губернатора Воробьева.

По информации издания, речь идет о четырехэтажном доме в районе Нагатино-Садовники. Годовая аренда обошлась бы в 11 миллионов рублей. Там будет размещаться подмосковный комитет партии и другие подразделения ЦК.

Эксперты считают. Что это награда за отсутствие чрезмерного внимания подмосковных коммунистов к протестам против пенсионной реформы и мусорных полигонов.

Компартия также не станет выдвигать в губернаторы Подмосковья главу совхоза имени Ленина Павла Грудинина, который на президентских выборах набрал в области 13% голосов.