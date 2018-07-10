Правительство Подмосковья решило передать КПРФ в безвозмездную аренду на 25 лет здание на территории Москвы
Об этом сообщает РБК со ссылкой на распоряжение губернатора Воробьева.
По информации издания, речь идет о четырехэтажном доме в районе Нагатино-Садовники. Годовая аренда обошлась бы в 11 миллионов рублей. Там будет размещаться подмосковный комитет партии и другие подразделения ЦК.
Эксперты считают. Что это награда за отсутствие чрезмерного внимания подмосковных коммунистов к протестам против пенсионной реформы и мусорных полигонов.
Компартия также не станет выдвигать в губернаторы Подмосковья главу совхоза имени Ленина Павла Грудинина, который на президентских выборах набрал в области 13% голосов.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 10 июля 2018 | 10:38
Это - награда комунякам за соучастие в ограблении страны и народа.
henry52 10 июля 2018 | 10:44
Такую "оппозицию" надо лелеть и холить...
echo_shar 10 июля 2018 | 10:54
Справедливости ради, судя даже по публикациям на Эхе, именно кп рф проводит больше всех митингов против пенс. реформы.
henry52 10 июля 2018 | 11:02
echo_shar: Как говаривал один литературный персонаж - "мысленно я им аплодирую"...
platonnekafrin 10 июля 2018 | 10:59
Долгих лет, конечно, но Зюганов точно не Путин.
croaker 10 июля 2018 | 11:11
Фактически Воробьёв дал взятку политической проститутке,имитирующей деятельность
rom8883 10 июля 2018 | 11:17
А почему не Навальному? Он не хуже.