Краснодарский суд снял арест с банковского счета вдовы главаря Кущевской банды
Краснодарский суд снял арест с пяти с половиной миллионов долларов, которые находятся на банковском счету вдовы главаря Кущевской банды Анджелы-Марии Цапок. Арест был наложен в 2010 году по просьбе следствия, которое считало. Что все деньги и имущество Цапков являются общим капиталом преступного сообщества.
Предполагалось также, что эти средства будут использованы для выплаты компенсаций пострадавшим от действий банды.
Между тем, ранее суд уже снял арест с дома и автомобиля «Порше», принадлежащих вдове Цапка, — сообщает ТАСС. Процесс выплаты компенсаций потерпевшим приостановлен. Невыплачены около 150 миллионов рублей.
Комментарии32
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garik57 10 июля 2018 | 11:26
Что-то не наблюдаю всяких патриков с горячим одобрением справедливейшего и гуманнейшего решения суда.
ly4_sveta 10 июля 2018 | 11:26
Пять с половиной миллионов долларов, в связи с
ростом доллара, за эти годы превратились в... более
кругленькую сумму, и поделившись с нужными людьми
она осталась при своих! ))) Классно! А главное - законно,
все по законам чекистской мафии.