Сборные Франции и Бельгии сыграют сегодня в полуфинальном матче Чемпионата мира по футболу
Игра пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 9 вечера. Главным арбитром назначен Андрес Кунья из Уругвая.
Во втором полуфинале завтра в Москве на стадионе Лужники сыграют команды Хорватии и Англии. Матч за третье место состоится в Санкт-Петербурге 14 июля. Финал — 15 июля в Лужниках.
Комментарии11
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post_v 10 июля 2018 | 10:19
потребует ли Россия наказать всех хорватских футболистов, которые скажут в социальной сети "Vive la France" ?
krito777 10 июля 2018 | 10:27
post_v: а новое видео где тот же Вида с пьяни бубнит Слава Украине Белград гори, подразумевает ли что прокладки также глубу будут ему лизать. и теперь российские болелщики могут скандировать КИЕВ ГОРИ.
Ведь это всего лишь лозунг ничего больше)
shicotus_live 10 июля 2018 | 10:34
post_v: Про Францию, это нормально А вот для нормальных людей "Слава Украине!" и "Зиг, Хайль!", это одно и тоже.
polba 10 июля 2018 | 10:42
post_v: А разве "Vive la France" когда-нибудь был лозунгом нацистской гитлеровской организации?
А вот например за публичное исполнение "Maréchal, nous voilà !", во Франции вам вполне может грозить административный штраф... да и простые граждане побить могут.
glotov 10 июля 2018 | 10:19
Пуаро против Мегре. Кто кого перехитрит.
zibex 10 июля 2018 | 10:23
Слава Україні! Героям слава!
Glory to Ukraine! Slava Ukraini!
Viva Ukraine! Viva Croatia!
Hvala Vida! Hvala Ognen!
#GloryToUkraine
#SlavaUkraini!
#HvalaVuko
#HvalaVida
#FreeSentsov
#FuckFIFA
krito777 10 июля 2018 | 10:29
zibex: HEIL UKRAINE ZIEG HEIL
ты явно забыл это в своём посте из методички дописать)
а ну и FreeSavchenko чго не пишешь шлюха? или всё за это уже не платят?)
danko_viola 10 июля 2018 | 10:30
zibex: больной хохлотролль.
vera14 10 июля 2018 | 10:59
zibex: Подскажите, может я чего не знаю, правда, что команда селюков даже не попала на ЧМ.
riots 10 июля 2018 | 10:36
А трибуны будут скандировать ,,Россия-Россия,, .
Это можно.
henry52 10 июля 2018 | 11:08
riots: В этом-то и заключена "сермяжная правда" - болеть за того, кого нет...