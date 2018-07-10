Сегодня на Уимблдонском теннисном турнире пройдут четвертьфиналы в женском одиночном разряде

Из российских теннисисток в восьмерку лучших пробилась Дарья Касаткина. Причем, первая ракетка страны делает это уже на втором турнире из Серии Большого Шлема кряду. На Ролан Гаррос Дашу остановила на этой стадии Слоан Стивенс из США. Сегодня на Уимблдоне Касаткиной будет противостоять Анжелика Кербер из Германии. Спортсменка титулованная и весьма опытная. Почти 2 года назад даже успевшая, хоть и недолго, побыть первой ракеткой Мира.

На Уимблдоне Кербер идет по турнирной сетке весьма уверенно. Хотя сильных соперниц ей пока не попадалось.

Отмечу, что именно немка имеет наивысший рейтинг из всех оставшихся на турнире спортсменок. Так что сегодняшний матч станет для Даши Касаткиной не только серьезным испытанием. Но и, возможно, решающим на пути к финалу.

Матч между Касаткиной и Кербер пройдет на Центральном корте и начнется в 15 часов по московскому времени.