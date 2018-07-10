Следствие по делу о пожаре в торговом центре Зимняя вишня обвинило пожарных в давлении на потерпевших

Соответствующие заявления прозвучали на заседании суда, где рассматривался вопрос об аресте руководителя тушения пожара Андрея Бурсина.

При рассмотрении ходатайства следствия об аресте возле здания суда собрались около двух десятков коллег Бурсина – как утверждает руководитель следственной группы Рустам Габдулин, они оскорбляли потерпевших и угрожали им. Один из них говорил потерпевшим, чтобы они не судили героев, побоялись бога, — цитирует слова Габдулина Интерфакс. Кроме того, мужчины снимали на мобильные телефоны автомобили автомобили, на которых приехали потерпевшие. В связи с этим у следствия есть достаточные основания полагать, что на людей оказывается давление, — сказал следователь. Андрея Бурсина обвиняют в халатности – по мнению следствия, он не организовал работу пожарно-спасательного гарнизона Кемерова, а также ненадлежащим образом организовал разведку в торговом центре, неверно оценил ранг пожара и направил на его тушение недостаточное количество пожарных.

Ранее суд арестовал руководителей регионального МЧС и начальника пожарного караула. Всего в качестве обвиняемых по делу проходят 11 человек.