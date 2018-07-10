В Таиланде начался финальный этап операции по спасению четырёх детей и их тренера из затопленной пещеры

Власти рассчитывают всех поднять наверх до конца дня. У ранее спасённых восьми детей медики обнаружили признаки инфекции.

Уровень воды в пещере позволяет проводить эвакуировать людей, говорят местные чиновники. И надеются, что спасательную операцию проведут быстрее, чем накануне, несмотря на сложные условия. Вчера она заняла 9 часов. Под землёй остаются четверо юных участников футбольной команды и их тренер. Они провели в пещере две с половиной недели. Спасатели отказались использовать для эвакуации людей мини-субмарину, которую предложил глава компании Space X Илон Маск. Отметив, что его оборудование технологически сложное. Начиная с воскресенья, спасатели вывели из пещеры 8 детей. На вертолётах их доставили в больницу. У всех медики выявили признаки инфекции. Как минимум неделю каждому ребёнку придётся провести на больничной койке. Лихорадки ни у кого нет, все чувствуют себя хорошо, сообщили в Минздраве Таиланда агентству Рейтер. Там уточнили, что детям дали вакцину от бешенства. Школьники сказали врачам, что за то время, которое они провели в подземелье, не видели никаких животных и с ними не контактировали.

В поддержку детей, застрявших в пещере, пришло больше тысячи открыток и рисунков со всего Таиланда. На одной из них изображен приезд команды юных футболистов в Россию на чемпионат мира. Глава ФИФА Джанни Инфантино пригласил школьников на финал, который пройдет в Москве в воскресенье.