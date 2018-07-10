В Таиланде начался финальный этап операции по спасению четырёх детей и их тренера из затопленной пещеры
Власти рассчитывают всех поднять наверх до конца дня. У ранее спасённых восьми детей медики обнаружили признаки инфекции.
Уровень воды в пещере позволяет проводить эвакуировать людей, говорят местные чиновники. И надеются, что спасательную операцию проведут быстрее, чем накануне, несмотря на сложные условия. Вчера она заняла 9 часов. Под землёй остаются четверо юных участников футбольной команды и их тренер. Они провели в пещере две с половиной недели. Спасатели отказались использовать для эвакуации людей мини-субмарину, которую предложил глава компании Space X Илон Маск. Отметив, что его оборудование технологически сложное. Начиная с воскресенья, спасатели вывели из пещеры 8 детей. На вертолётах их доставили в больницу. У всех медики выявили признаки инфекции. Как минимум неделю каждому ребёнку придётся провести на больничной койке. Лихорадки ни у кого нет, все чувствуют себя хорошо, сообщили в Минздраве Таиланда агентству Рейтер. Там уточнили, что детям дали вакцину от бешенства. Школьники сказали врачам, что за то время, которое они провели в подземелье, не видели никаких животных и с ними не контактировали.
В поддержку детей, застрявших в пещере, пришло больше тысячи открыток и рисунков со всего Таиланда. На одной из них изображен приезд команды юных футболистов в Россию на чемпионат мира. Глава ФИФА Джанни Инфантино пригласил школьников на финал, который пройдет в Москве в воскресенье.
Комментарии14
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noxepy_7_40_ 10 июля 2018 | 10:05
Что это, если не пиар на беде?
Как написал Маск в своем Twitter, он побывал в пещере номер три: "Мини-субмарина готова, если потребуется. Она сделана из частей ракет и названа "Лесной вепрь" в честь футбольной команды детей. Оставляю ее здесь на случай, если она пригодится в будущем".
Маск сопроводил запись фотографиями испытаний субмарины в одной из пещер, на которых присутствовал лично, а также восхитился красотой страны: "Таиланд так красив", - написал в завершении предприниматель.
gennady_77 10 июля 2018 | 10:15
noxepy_7_40_: конечно, улыбнуться и сказать "они утонули" было бы более лучше.
noxepy_7_40_ 10 июля 2018 | 10:19
gennady_77: Лучше густо загазировать все окрестные лужи, товарищ. С чем вы отлично справляетесь.
gennady_77 10 июля 2018 | 10:59
noxepy_7_40_: ваши товарищи в овраге лошадь доедают.
noxepy_7_40_ 10 июля 2018 | 11:04
gennady_77: Приятного аппетита! Тебе досталось хоть чутка, или, как всегда, опоздал?
stariyperd 10 июля 2018 | 11:12
хаму noxepy_7_40_: С чем вы отлично справляетесь.
...
но ВАС никому не догнать, тем более перегнать. вы, и только вы, всю вашу похерическую жисть, впереди и вперди по газировке луж. окрестных и удаленных. горжусь вами!
chichanik 10 июля 2018 | 10:20
noxepy_7_40_: Это не пиар,это Маск.
1) Он страшно любопытный
2) Ему больше всех надо.
Поэтому он миллиардер, а мы нет.
fosst13 10 июля 2018 | 10:36
chichanik: Нет, не поэтому. А потому что военпрому США нужна мордашка, в которую можно вливать бюджетные деньги, делать вид, что это всё очень круто и вести нужные разработки, ну и пилить потихоньку. Маск по факту убыточен, если бы он не нужен был бы военке США, его бы не было.
chichanik 10 июля 2018 | 10:49
fosst13: Так точно, товарищ майор .Виноват.
stariyperd 10 июля 2018 | 11:18
noxepy_7_40_:
да какая разница кто детей спас !?
вы же на это не способны.
вам дети похеру. лишь бы насирикать.
glotov 10 июля 2018 | 10:06
Удачи!!!
calorad 10 июля 2018 | 10:07
Как можно приглашать в столицу Мордора школьников которых спасают каратели волонтеры дайверы из укр батальонов, вдруг они отравят пупок у детей и погибнет солнышко Мордора когда поцелует туда детей?
vasya_von_smetankin 10 июля 2018 | 10:08
Да что они там, в этом их Таиланде, так возятся со своими детьми?
Нужно, как в Беслане, найти свою Марго Симоньян, которая скажет, что детишек там не 1300, а 300 всего, потом пальнуть из танка, чтобы свести баланс, а потом с чувством официальной скорби оплакивать умерших.
Или "Бук", например купить в военторге...
zemljanka 10 июля 2018 | 10:34
Спасибо!!!
Ждем добрую весть, что всех спасли.