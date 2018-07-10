Аэропорт Владивостока опроверг сообщения о прибытии 9-го июля личного самолета лидера КНДР Ким Чен Ына
Как заявили Интерфаксу в пресс-службе аэропорта, в понедельник прибыл пассажирский северокоерйский лайнер компании Эйр Кориа. Этот рейс выполняется в Пхеньян еженедельно.
Между тем, агентсвто Ренхап ранее сообщало, что в аэрпоорту Владивостока был замечен самолет Ким Чен Ына, который вылетел обратно в Пхеньян спустя три часа. Источники агентства предположили, что во Владивосток могли прилетать северокорейские официальные лица для подготовки возможного участия Ким Чен Ына в Восточном экономическом форуме.
Комментарии1
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prosto_suhov 10 июля 2018 | 09:54
эхо лучшее!...............по запусканию всякой хрени в эфир! Нет, ну правда , в Вашей колонке новостей всего 7....9 пунктов и чтобы разбавлять их отстоем.......