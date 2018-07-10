Сенатор-республиканец Джон Нили Кеннеди сравнил российских политиков с мафией
Он вернулся из поездки в Россию в составе делегации американских конгрессменов и заявил, что переговоры с российским правительством больше похожи на ведение дел с мафиози.
Кеннеди сказал, что в России нет политической философии кроме философии денег и силы. Атмосферу переговоров с российскими депутатами сенатор охарактеризовал как «сварливую», а главу российского МИДа Сергея Лаврова назвал «хулиганом», — сообщает МК,
При этом Кеннеди поддержал идею личной встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Она должна состояться в Хельсинки 16-го июля. При этом сенатор отметил, что прорыва от этой встречи ожидать не стоит.
Комментарии10
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nds 10 июля 2018 | 09:48
Исчерпывающая характеристика. Спасибо Кеннеди.
all_seeing74 10 июля 2018 | 09:48
А то мы не знали!)))) придется пиндосам вспоминать как вести дела с мафиози, думаю они быстренько адаптируются, опыт имеется.))))
m_doc 10 июля 2018 | 09:48
Видать, мафиози для Кеннеди - не чужие, коль он так хорошо их распознает где надо и не надо:)
ed10075 10 июля 2018 | 09:49
Тут и не поспоришь, и возразить нечем.
student_ru_ru 10 июля 2018 | 09:49
Детсад это из маразматиков, а не мафия. Всё, что они освоили, это только "сам дурак".
apontiy 10 июля 2018 | 09:50
Пусть Кеннеди радуется, что вообще живым вернулся. А то могли бы и чаем напоить...
andreykochnev 10 июля 2018 | 09:50
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andy66 10 июля 2018 | 09:51
сицилийская мафия - дети по сравнению с чекистами
noxepy_7_40_ 10 июля 2018 | 09:51
Ну, кому же не знать о повадках мафии, как не представителю клана Кеннеди))))))) Постыдился бы, позорник!
plank1957 10 июля 2018 | 09:53
Что есть, то есть. За все свои выборы Путин ни разу не представил стране свою предвыборную программу, ни разу не участвовал в дебатах. И в самом деле, зачем дону Карлеоне какая-то программа?