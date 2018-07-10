Сенатор-республиканец Джон Нили Кеннеди сравнил российских политиков с мафией

Он вернулся из поездки в Россию в составе делегации американских конгрессменов и заявил, что переговоры с российским правительством больше похожи на ведение дел с мафиози.

Кеннеди сказал, что в России нет политической философии кроме философии денег и силы. Атмосферу переговоров с российскими депутатами сенатор охарактеризовал как «сварливую», а главу российского МИДа Сергея Лаврова назвал «хулиганом», — сообщает МК,

При этом Кеннеди поддержал идею личной встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Она должна состояться в Хельсинки 16-го июля. При этом сенатор отметил, что прорыва от этой встречи ожидать не стоит.