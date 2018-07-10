На потерпевших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» оказывалось давление

Об этом завил руководитель следственной группы Рустам Габдулин на заседании суда, где рассматривается ходатайство об аресте Андрея Бурсина, который руководил тушением пожара.

По словам Габдулина, у здания суда собралось около 20 коллег Бурсина, которые оскорбляли потерпевших и угрожали им. Кроме того, они снимали на мобильные телефоны автомобили, на которых приехали потерпевшие, — сообщает газета Ведомости.