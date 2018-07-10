На потерпевших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» оказывалось давление
Об этом завил руководитель следственной группы Рустам Габдулин на заседании суда, где рассматривается ходатайство об аресте Андрея Бурсина, который руководил тушением пожара.
По словам Габдулина, у здания суда собралось около 20 коллег Бурсина, которые оскорбляли потерпевших и угрожали им. Кроме того, они снимали на мобильные телефоны автомобили, на которых приехали потерпевшие, — сообщает газета Ведомости.
Комментарии2
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vasya_von_smetankin 10 июля 2018 | 09:45
Видимо, вина "потерпевших при пожаре " в том, что они не сгорели.
То есть, никакие они "не потерпевшие".
А только живым жить мешают.
Не патриоты, в общем.
student_ru_ru 10 июля 2018 | 09:47
Ну чё, сами мы посадили себе на шею паразитов - теперь и нефиг жаловаться, что они себя считают организмом, а нас паразитами.