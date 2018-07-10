В Пресненском суде Москвы сегодня пройдут прения сторон по делу Андрея Попова, называющего себя «богом Кузей»
Его обвиняют в создании секты, а также мошенничестве на сумму более 7 млн рублей.
Следствие полагает, что Андрей Попов создал свою секту более 10 лет назад. Он под предлогом осуществления религиозных обрядов, покупки литературы и строительства храма похитил более 7 млн рублей.
Кроме того, Андрей Попов, как рассказывала ранее гособвинитель, совершал жестокие обряды: он наносил многочисленные удары плеткой, кожаным ремнем и руками. Сам предполагаемый лидер секты, свою вину не признает.
Одновременно расследуется дело против теневого лидера секты «бога Кузи» Юрия Цукермана. Его обвиняют в хищении 215 млн рублей, которые хранились в качестве вещдоков по уголовному разбирательству.
Комментарии5
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malanoff 10 июля 2018 | 09:37
Есть бог Путя , пусть уж будет и бог Кузя.
vasya_von_smetankin 10 июля 2018 | 09:41
Кто-то считает себя Самым Великим и Духовным обладателем дополнительной Хромосомы, а кто-то Богом Кузей... суть одна, это палаты разные.
И зачем было будить психбольницу?
ivar1964 10 июля 2018 | 09:42
А чем этот Кузя хуже РПЦ? Да и масштаб мошенничества мелковат по сравнению с той же РПЦ. Там, поди, миллиарды.
noxepy_7_40_ 10 июля 2018 | 09:49
Прикольно, да. Так и представляется, пару тысяч лет назад заметка в "Вечернем Ершалаиме" - "Сегодня святейшим Синедрионом приговорен к смертной казни так называемый "царь иудейский", называющий себя б-гом, некий Христос".
ed10075 10 июля 2018 | 09:52
А этот жулик не без чувства юмора, - "Бог Кузя"! Смешно.