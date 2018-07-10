Старейший педагог Мариинского театра Ольга Искандерова погибла после того, как её сбил стритрейсер в Петербурге
Старейший педагог Мариинского театра Ольга Искандерова погибла после того, как её сбил стритрейсер на Невском проспекте в Петербурге.
Молодому человеку, который сбил женщину грозит до пяти лет лишения свободы. По информации портала Фонтанка Ру изначально следователи собирались добавить ещё одну статью. Помимо 264-й, которая подразумевает наказание за нарушение правил дорожного движения, присоединить хотели 109-ю — «причинение смерти по неосторожности», но этого не сделали. В середине июня молодые люди на двух автомобилях решили устроить гонки по центральной магистрали Петербурга — Невскому проспекту.
На одном из пешеходных переходов на дороге оказалась Ольга Искандерова, которую и сбил на большой скорости один из стритрейсеров. Предположительно, переходить дорогу она начала на зелёный сигнал светофора, а уже в процессе загорелся красный. Пожилая женщина просто не обратила на это внимание и продолжила движение. 28-летний водитель не успел затормозить и сбил её. Отмечу, что тело Ольги Искандеровой более двух недель пролежало в морге, так как у неё не было родственников. На опознание пришли сотрудники Мариинки.
Водитель, которого зовут Иван Ярочкин, свою вину признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. От общения с журналистами он отказывается.
Ольга Искандерова всю карьеру балерины провела в театре оперы и балета имени Кирова. После этого она перешла на роль преподавателя. Сначала она работала в Академии русского балета Вагановой, а после вернулась в Мариинский театр. В этом году ей бы исполнилось 75 лет.
Комментарии18
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mikhail_spb_ 10 июля 2018 | 09:10
Опасные уроды, ласково называемые "стритрейсерами", должны быть пожизненно лишены права управлять транспортными средствами.
Разрешить им разве что трёхколёсный велосипед.
noxepy_7_40_ 10 июля 2018 | 09:15
mikhail_spb_: Абсолютно согласен. Со всем.
all_seeing74 10 июля 2018 | 09:38
mikhail_spb_: вы внимательно все прочитали? Бабулька вообщето перлась на красный! У нас пешеходы вообще без царя в голове, а уж бабушки и подавно....((((
sidor0ff 10 июля 2018 | 09:44
all_seeing74: Открой клуб наматывателей на колёса старух, медленно переходящих проспекты.
ivar1964 10 июля 2018 | 09:48
all_seeing74: Пешеходы, конечно, у нас еще те. И, вероятно, бабуля действительно не была очень внимательной. Только это не очень оправдывает водителя, который явно ехал со скоростью больше положенной. Или даем добро сбивать недисциплинированных пешеходов? Можно еще и награждать за это.
chichanik 10 июля 2018 | 09:52
all_seeing74: на красный ...
Да хоть на фиолетовый ... во всем мире в городах нельзя ездить быстрее 50 км/ч , чтобы водитель успел среагировать на ВСЁ .... едешь 120 под 50 -- забудь слово правила...
vezdehod 10 июля 2018 | 09:44
Без комментариев...Погибнуть под "железкой" идиота...
pusto1 10 июля 2018 | 09:11
назвали же, стритрейсер. На лесоповал и надолго, па Дружбе будет кататься.
ujdyjgjkmcrfz_vjnz 10 июля 2018 | 09:31
pusto1: Срисесеры это бандиты Путина подкарауливающие старушек за углом и давящих их колёсами авто)))))
gregor 10 июля 2018 | 09:18
Расследуют чей это сын или внук , может он племянник Сечина или бабушкикабаевой ..... , тогда будут знать ,сажать его или награждать .
ts 10 июля 2018 | 09:23
А как там Мара Багдасарова? Еще никого не сбила, не убила?
denobenen 10 июля 2018 | 09:23
В путэнской роисе таким "людям" как стритрейсеры и прочему чму (типа Ночных волков), через какое то время дают награды.
"Героя России" не гарантирую, но что то близкое дадут.
sergirusso 10 июля 2018 | 09:24
Да, люди войны проходят без единой царапины, а тут такая смерть....
ujdyjgjkmcrfz_vjnz 10 июля 2018 | 09:28
Сидела бы бабка дома осталась бы живой, но жадность к деньгам сгубила бабку - попала под колёса путинской золотой молодёжи, а эти своё не упустят - доведут своё чёрное дело до конца!
sasass 10 июля 2018 | 09:34
Золотая молодежь гуляет на деньги народа...
chichanik 10 июля 2018 | 09:42
Старейший педагог Мариинского театра Ольга Искандерова убита ... убийца, Иван Ярочкин, неоднократно бросал для развлечения бетонные блоки с крыши на головы прохожих ... не так ...вообще-то, он гонял по
Невскому на 100+км/ч, что ещё опаснее... будет осужден за умышленное убийство.
ed10075 10 июля 2018 | 09:42
Ключевое в этой новости - у погибшей не было родственников.
Если бы они были, да ещё и при власти, то и 109 статью довесили бы подонку-убийце, и под стражу взяли. А так, - избирательное путинское "правосудие".
nds 10 июля 2018 | 09:46
Ежели этот парень назван стритрейсером, то гонками по улицам города занимается регулярно? Наверняка у него уже были нарушения. Так почему его не лишили прав, а еще лучше, не конфисковали авто на долгое время? К этому идиоту вопросов нет. Вопросы к сотрудникам ГБДД, как всегда. Это они "работают" так, что результаты их службы опасны для жителей города.